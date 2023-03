Con performances, caminatas literarias, charlas y lecturas empezó La Noche de las Ideas

escuchar

Con gran variedad de actividades simultáneas en diez ciudades del país empezó ayer una nueva edición de La Noche de las Ideas, encuentro dedicado al pensamiento, la literatura, el arte y la ciencia impulsado por el Instituto Francés de la Argentina, la Embajada Francesa, la red federal de la Alianza Francesa y Fundación Medifé. Este año, por primera vez desde su debut, el festival se realiza en otoño en lugar del verano, como ya era tradición a nivel local. Programado en dos jornadas, hoy continúan las charlas, presentaciones, lecturas y performances vinculadas a la gran pregunta que guía el programa de 2023: “¿Más?”.

La embajadora francesa, Claudia Scherer-Effosse, y Daniela Gutiérrez, gerenta general de Medifé Camila Flores Catino

El acto formal de inauguración tuvo lugar ayer a la tarde en el hall del Museo Nacional de Bellas Artes, con la participación de la embajadora francesa Claudia Scherer-Effosse; Daniela Gutiérrez, gerenta general de Medifé, y Andrés Duprat, director del Bellas Artes. Estuvo también Lionel Paradisi-Coulouma, director del Instituto Francés de Argentina y Consejero de cooperación y de acción cultural en la Embajada de Francia.

“La Noche de las Ideas es un evento mundial impulsado por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia y el Instituto Francés de París que se organiza en más de un centenar de países. Este año, logramos adaptarlo mejor a nuestro calendario austral, haciéndolo coincidir con el mes internacional de la Francofonía en un periodo en que Argentina conmemora también los 40 años de su retorno a la democracia”, dijo la embajadora.

El lema de la edición 2023 es "¿Más?" Camila Flores Catino

Y agregó: “La temática general que se nos ofrece, “¿Más?”, es una invitación a reflexionar sobre los procesos de aceleración y acumulación que están transformando nuestra vida contemporánea, los modos de extracción, producción y consumo, las grandes cuestiones que plantea el crecimiento demográfico y la cultura del rendimiento. Se trata de compartir experiencias y de dialogar sobre lo que más queremos o no queremos más, debatiendo sobre los grandes desafíos planetarios y sobre el impacto que tienen en nuestras vidas personales y colectivas. Lo que se propone, en definitiva, es una gran reflexión participativa sobre lo que no queremos más y lo menos que podemos hacer para que no vuelvan a repetirse los errores del pasado y que acompañemos a las generaciones presentes y futuras frente a las incertidumbres que generan las problemáticas contemporáneas relacionadas con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los excesos del consumo y la preservación de los derechos e igualdades, así como los derroteros fascinantes o atemorizantes que suponen las transiciones de todo tipo, digital, energética, económica, social, cultural y al fin y al cabo humana”, completó.

Una caminata literaria por los alrededores del Museo Nacional de Bellas Artes Camila Flores Catino

Por su parte, Duprat y Gutiérrez también dijeron unas palabras de bienvenida. Luego, dos caravanas con público guiadas por artistas partieron desde la puerta del museo hacia otras dos sedes porteñas del festival: la Alianza, en avenida Córdoba al 900, y el Centro Cultural Recoleta. La primera, con el título “¿Cuántas palabras se necesitan para llegar?”, estuvo encabezada por María Venancio y Giuliana Migale Rocco, un dúo de artistas visuales que presentó la propuesta: una larga caminata con auriculares para escuchar la lectura de Laura Códega del relato “El otro lado. Retratos, fetichismos, confesiones”, de Mariana Enriquez. Los participantes llegaron justo a tiempo para sumarse a la charla de la autora de Nuestra parte de noche con Lala Toutonian. Enriquez, que firmó cientos de libros al final de la presentación, habló sobre sus obsesiones y miedos y cómo se reflejan esas sensaciones en sus ficciones. La caminata literaria se hace de nuevo hoy a las 19, con Cecila Pavón que leerá su obra “Todos los cuadros que tiré”.

Mariana Enriquez y Lala Toutonian, a sala llena Camila Flores Catino

Antes de Enriquez, en la biblioteca de la Alianza, un grupo de 26 personas pudo participar de la performance “Invocación al futuro”, creada por el colectivo artístico argentino Marte y la compañía francesa 359 Degrés. Fue una experiencia participativa, en la que los espectadores son invitados a formar parte del club de lectura de la biblioteca pero, en el medio, algo mágico sucede.

Mientras tanto, en la puerta del Bellas Artes, otro grupo de caminantes preparaba su celular y auriculares para emprender una caminata por los alrededores del museo. “La distancia entre dos puntos está llena de raíces”, a cargo de Agustina Muñoz, repite hoy a las 21. A pocas cuadras, en la Biblioteca Nacional, también sede del festival, se inauguraba la muestra BD: Historieta de Palermo a Montparnasse en la colección de la Biblioteca Nacional, con la participación de los curadores Lucía Schachter y José María Gutiérrez, del Centro de Historieta y Humor Gráfico de la BN.

Caminata literaria en La Noche de las Ideas Camila Flores Catino

En la sala 30 del Bellas Artes, se preparaba la presentación del libro Nosotras cautivas, un proyecto artístico surgido en pandemia entre Delia Cancela, su hija Celeste Leeuwenburg y Julia Nowordworski. Fue un diálogo distendido con la moderación de María Paula Zacharias y la participación, además de Cancela y Nowordworski, de Cynthia Cohen, y los editores de Bucle, Jorge Pomar y Chebo Roitter Pávez. A sala llena y con varios artistas entre el público, contaron la trastienda creativa del trabajo, que Cancela definió como “un libro que no es un libro porque es una obra”. De excelente calidad, se consigue en las tiendas del Bellas Artes, el Moderno y el Malba y en el sitio web del sello editor Bucle.

El auditorio de la Alianza Francesa a pleno en el primer día de La Noche de las Ideas Camila Flores Catino

También a sala llena y, en algunos casos con asistentes parados como en la presentación del libro en el Bellas Artes y en la charla de Enriquez en la Alianza (hubo fila dos horas antes del inicio), se desarrollaron las actividades en La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Rafaela, Venado Tuerto y Tucumán. En Córdoba hubo teatro y charla; en La Plata, música, conferencia y recorrido por la casa Curuchet: en Mar del Plata, se proyectó en el museo Mar el documental Animal, de Cyril Dion, sobre el cambio climático. En Mendoza, hubo mesas con especialistas en medio ambiente en el museo Carlos Alonso; en Rosario, un conversatorio sobre el rol del arte en la sociedad y la proyección del documental Nuestros cuerpos son sus campos de batalla, de Isabelle Solas, en el galpón 15, en la Ribera del río Paraná.

La performance en la biblioteca Camila Flores Catino

En Santa Fe, Rafaela y Venado Tuerto, la programación se concentra en la segunda jornada. Hoy habrá conciertos, charlas de científicos como Diego Golombek y muestras de fotografía. Sport Friendly, la cancha de la diversidad, de Emilien Buffard, que inaugura hoy a las 20 en el Museo Regional Cayetano Alberto Silva, de Venado Tuerto, llegará a Buenos Aires en mayo para exhibirse en la entrada de la embajada francesa.

Al caer la noche, la primera jornada de La Noche de las Ideas terminó en el Bellas Artes con un brindis en la terraza bajo un cielo encapotado que amenazaba lluvia. Hoy, durante todo el día, continúa la circulación y el intercambio de ideas con aroma federal y acento francés. La programación está disponible en este enlace.