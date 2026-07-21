Constelaciones, nebulosas y núcleos galácticos: el Instituto de Astrofísica de La Plata premió a fotógrafos del espacio profundo

El Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP) -dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de La Plata- anunció a los ganadores de la segunda edición de su concurso fotográfico en tres categorías. Los primeros premios recibieron una orden de compra por $300.000 pesos en Óptica Saracco, patrocinador del certamen, y una medalla conmemorativa. El concurso del IALP apuesta por la técnica, el conocimiento astronómico y la sensibilidad para capturar la belleza de la galaxia.

La foto de Adriana Amez ganó el primer premio de la categoría "Retratos astronómicos" IALP

En la categoría “Retratos astronómicos” (imágenes de objetos de espacio profundo y sistema solar, con un objeto celeste como foco), resultó ganadora M24 – Pequeña nube estelar de Sagitario y SNR G013.3-01.3 de Adriana Amez. La pequeña nube estelar de Sagitario (M24) se halla en la constelación de Sagitario, y fue descubierta por Charles Messier en 1764. Se la detecta como una pequeña mancha en la Gran Grieta de la Vía Láctea; incrustada en la nube se encuentra una estructura filamentosa de oxígeno e hidrógeno que pertenece a un remanente de supernova llamado G013.3-01.3.

Segundo premio de "Retratos astronómicos" para Juan Pablo Patallo IALP

El segundo premio lo obtuvo NGC 2080 y NGC 2079 de Juan Pablo Patallo. Dentro de la compleja zona molecular en la Nube Mayor de Magallanes y a unos grados de la nebulosa Tarántula se encuentran las nebulosas NGC 2080, conocida como la nebulosa Cabeza de Fantasma, y NGC 2079, que contiene un cúmulo estelar activo gigantesco (ambas fueron descubiertas por John Herschel en 1834). Y el tercer premio fue para Punta del ala de Federico Jakimowicz, donde se aprecia el lado izquierdo de la nebulosa IC 2177, llamada de la Gaviota. Se entregaron menciones a Adrián Fuertes, Carlos Achával y Mario Nicotra.

"Dos brazos", de Gonzalo Santile, obtuvo el primer premio de la categoría "Escenarios y eventos astronómicos" IALP

En la categoría “Escenarios y eventos astronómicos” (imágenes de fenómenos astronómicos como eclipses, conjunciones, lluvias de meteoros, auroras polares, paisajes nocturnos, vistas de campo amplio y gegenschein, entre otros), el primer premio lo obtuvo Gonzale Santile, con Dos brazos, donde se ven el brazo del núcleo galáctico de la región de Sagitario y el brazo de Orión de la Vía Láctea. El segundo premio fue para Alejandra Brusadin, por Fiesta de colores, con una nocturna toma veraniega en las costas de Río Negro, y el tercer premio, para Martín Moliné por Todas las cosas buenas, con una imagen de un refugio de Bariloche, a orillas de Laguna Negra, sobre el que se distingue la Vía Láctea, desde la nebulosa de Eta Carinae hasta la Cruz del Sur. Hubo menciones para Fabio Monfrin y Cecilia Brein.

Un paisaje estrellado de Martín Moliné ganó el tercer premio en la segunda categría del concurso del IALP M Moline - IALP

Y en la categoría “Imágenes inteligentes” (imágenes de objetos astronómicos y paisajes nocturnos obtenidos con celulares o pequeños telescopios inteligentes) el ganador fue Nicolás Lasaigues, con Keima, donde se puede ver la nebulosa Cabeza de Caballo. Arriba en color más anaranjado, se destaca la nebulosa de la Flama.

"Keima", de Nicolás Lasaigues, resultó ganadora de la categoría "Imágenes inteligentes" IALP

El jurado del concurso estuvo conformado por el fotógrafo Guillermo E. Sierra y los astrónomos Favio Faifer y Roberto Venero. Más información sobre los equipos utilizados y otros detalles técnicos se encuentran en este enlace.