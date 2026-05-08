Fue premiado por una foto de la vía láctea que tomó desde el Valle de la Luna: “Es la primera vez que se ve”

El astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile volvió a ser reconocido a nivel internacional: una de sus imágenes del Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, fue elegida entre las mejores del mundo en la novena edición del concurso Milky Way Photographer of the Year, organizado por el sitio especializado Capture the Atlas.

El certamen reunió más de 6500 fotografías tomadas en distintos rincones del planeta y seleccionó 25 trabajos bajo cielos oscuros, alejados de la contaminación lumínica. Entre ellos quedaron elegidas dos imágenes de fotógrafos argentinos: una serie de Santile y otra de Alejandra Heis.

La Esfinge de Ischigualasto, en la provincia de San Juan Gentileza Gonzalo Santile

La fotografía premiada de Santile se distingue por un dato inédito: captura por primera vez el arco completo de la Vía Láctea en el Valle de la Luna, un entorno de valor científico y cultural excepcional, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

“Lo que tienen de especial estas fotos en el Valle de la Luna es que no había otras donde se viera la Vía Láctea: es la primera vez”, explicó Santile en una entrevista previa a con LA NACION. “Por otra parte, lo que fotografié queda registrado para siempre porque estas formaciones, sobre todo el Submarino, están a punto de caerse por la erosión”.

El paisaje sanjuanino y la Vía Láctea, capturados por Gonzalo Santile Gentileza Gonzalo Santile

La imagen fue tomada en la zona conocida como Cancha de Bochas, una de las postales más características del parque, donde las formaciones rocosas esféricas contrastan con el cielo nocturno. El paisaje fue modelado hace más de 200 millones de años por sistemas fluviales y conserva fósiles clave de los primeros dinosaurios.

Residente en Villa Carlos Paz, Santile se especializa en retratar el cielo nocturno en entornos naturales y remotos. Su trabajo combina precisión técnica, planificación y un conocimiento profundo de los ciclos astronómicos y las características de cada locación.

El acceso a Ischigualasto presenta un desafío adicional. El parque permite el ingreso de muy pocas personas con fines específicos, en especial científicos o fotógrafos autorizados. “Dejan entrar a muy poca gente para hacer algún trabajo; más que nada a geólogos o astrónomos”, detalló Santile.

El Hongo, en el Valle de la Luna, y la Vía Láctea, por Gonzalo Santile GONZALO]SANTILE - Gentileza Gonzalo Santile

Ese carácter restringido, sumado a la transformación constante del paisaje, le otorga un valor único a las imágenes. En 2018, una parte del icónico “Submarino” colapsó por la erosión natural, lo que refuerza la idea de que ciertas configuraciones ya no podrán volver a fotografiarse.

“El lugar tenía el récord de los fósiles de dinosaurios más antiguos del planeta, aunque quedó en segundo puesto el año pasado”, explicó el fotógrafo. “Y podría ser donde haya más especies distintas: unas 32 diferentes. Ischigualasto significa ‘tierra muerta’, pero hace más de 250 millones de años era un vergel”.

La formación rocosa conocida como el "submarino", en el Valle de la Luna, fotografiada por Santile Gentileza Gonzalo Santile

El reconocimiento internacional se suma a una serie de premios recientes. Santile obtuvo el primer lugar en el concurso de astrofotografía organizado por el Instituto de Astrofísica de La Plata, con apoyo del Conicet, en la categoría “Astronomía y sociedad”, gracias a una imagen tomada en la Quebrada de Talampaya.

Su vínculo con Ischigualasto también tiene una dimensión colectiva. En varias de sus expediciones trabajó junto al fotógrafo local Marcos Carrizo, quien creció en Valle Fértil y actualmente se desempeña como director de Turismo del municipio.

“Ischigualasto es mi lugar en el mundo”, había contado Carrizo en diálogo con este medio. “A veces siento que no he alcanzado ciertos objetivos materiales, pero cuando estoy ahí, de noche, en ese silencio, pienso que soy el único privilegiado en el mundo de estar allí en ese instante”.

Además del reconocimiento artístico, Santile participa de iniciativas vinculadas al cuidado del cielo nocturno. Será parte del concurso internacional “Capture the Dark”, impulsado por DarkSky International, una organización que promueve la reducción de la contaminación lumínica en más de 70 países.

Todas sus imágenes incluyen una marca de agua como forma de proteger el trabajo frente a usos indebidos, una práctica habitual en la astrofotografía.

En esta edición del certamen, Argentina apareció representada con tres localizaciones: Ischigualasto, en San Juan, y el Salto del Agrio, en Neuquén, entre otras. Las obras comparten un rasgo en común: fueron captadas en entornos naturales extremos, donde el cielo conserva su oscuridad original.

En ese cruce entre ciencia, arte y paisaje, la imagen de Santile se destaca por capturar no solo la Vía Láctea sino también un momento irrepetible del territorio.

“Lo que fotografié queda registrado para siempre”, resumió.