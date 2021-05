Coronavirus. Horacio González sigue internado, “con altibajos”

A raíz de una publicación de la cantante, compositora y licenciada en Filosofía Liliana Herrero, pareja del escritor y sociólogo Horacio González, en su página de Facebook, se actualizaron las noticias sobre el estado de salud del exdirector de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM). Docente e investigador, autor de obras como La ética picaresca y Restos pampeanos. Ciencia, ensayo y política en la cultura argentina del siglo XX, González cumplió 77 años a inicios de febrero y está internado desde el miércoles 19, luego de dar positivo de coronavirus. Al momento de su internación en el Sanatorio Güemes, había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Al haber sido operado de urgencia por una afección renal en 2015, se lo considera paciente de riesgo.

Liliana Herrero compartió esta tarde un mensaje en su página Facebook sobre la salud de Horacio González

“Quiero dejar este mensaje -escribió Herrero esta tarde-. Horacio continúa internado y no sé hasta qué día lo estará. Su estado tiene altibajos. Hay días sumamente optimistas y esperanzadores y otros que no lo son. Este virus no solo daña los cuerpos sino que disuelve los vínculos entre las personas. Tengo información de su estado una vez al día y nada más. Hablo con él por teléfono todas las veces que su estado lo permite. Los médicos y el personal sanitario están haciendo su tarea y la información que me dan es fundamental para mí, la familia y amigos para saber qué es lo que podemos esperar. Horacio es fuerte. Está vacunado con una dosis desde el 31 de marzo”, dice el comienzo de la publicación que fue compartida cientos de veces en Facebook y en otras redes sociales por escritores, políticos y periodistas.

Desde que fue internado, la salud de González preocupa al ambiente cultural e intelectual del país. Consultado por este medio, el actual director de la BNMM, el escritor Juan Sasturain, confirmó que González seguía con fiebre y se hallaba con respiración asistida en una sala de cuidados intensivos. “La tomografía de pulmón dio bien y eso tranquiliza”, agregó Sasturain. González, intelectual y profesor universitario reconocido del país, es autor de una vasta obra y uno de los referentes de la agrupación kirchnerista Carta Abierta. Su paso por la dirección de la BNMM, entre 2005 y 2015, fue tan fructífero como polémico.