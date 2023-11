escuchar

En todas partes se cuecen habas. Días atrás, el escritor español Javier Castillo (Málaga, 1987), célebre por sus thrillers, entre ellos El cuco de cristal y La chica de nieve, que fue adaptado exitosamente al formato de serie en Netflix, fue objeto de críticas y burlas en redes sociales por su opinión sobre el rol de las bibliotecas públicas y el acceso a los libros que, según él, “está financiado por los autores”. En muy pocos caracteres, el autor reclamó que las bibliotecas paguen un importe más alto por los préstamos de libros.

Habría mucho que decir pero en resumen se podría contestar a Javier Castillo que las bibliotecas hacen lectores y sólo los lectores compran libros. Además lo que dice es básicamente mentira (el libro se compra y además se paga mucho dinero por el canon a autores). @JavierCordura pic.twitter.com/Ag8a6eeJ9L — BiblioPiedrasBlancas (@BiblioPiedras) November 23, 2023

En su cuenta @JavierCordura en X, Castillo había escrito: “Ahora que empieza una nueva legislatura y tenemos un nuevo ministro de cultura (@ernesturtasun), creo que es hora de hablar abiertamente de una circunstancia del mundo del libro que tendríamos que solucionar. Cada vez que tomas prestado un libro de una biblioteca, es el autor quien te lo presta GRATIS. O mejor dicho, el acceso universal a los libros que proporcionan las maravillosas bibliotecas está financiado por los autores. Grandes, pequeños, escritores que venden decenas de miles de libros o autores que apenas llegan a final de mes”. Ernest Urtasun asumió como ministro de Cultura en España el pasado 20.

"El cuco de cristal" y "La chica de nieve", thrillers de Javier Castillo

Sus afirmaciones tuvieron respuesta inmediata. “Retira tus libros de todas las bibliotecas y un poco más que se llevarán otros escritores y otras escritoras. Total, el mundo de la cultura no iba a perder gran cosa :)”, le contestó una usuaria a Castillo. Tras el aluvión de críticas y puntualizaciones, como la que le recordaba que las bibliotecas forman lectores que luego, eventualmente, pueden comprar libros, el escritor borró el mensaje y publicó otro con una propuesta “redistributiva”.

Sobre esa polémica en torno a Javier Castillo, los grandes y pequeños escritores y las bibliotecas:

Me haría feliz que mi libro sobre Austen estuviera en todas las bibliotecas, que la gente lo leyera y que después fueran corriendo a leer a Austen.

No quiero dinero sino lectores. pic.twitter.com/mtuNlfnU1e — Kate Austen (@KateAusten5) November 23, 2023

“Por cerrar el tema y para evitar malinterpretaciones: las bibliotecas son fantásticas y tienen pocos recursos -sostuvo-. Debería de haber más, con más fondo y con más presupuesto para eventos. Por otro lado, el Estado podría aumentar el importe que se paga por cada libro prestado, de modo que los autores pequeños (solo estos) reciban un ingreso adicional por cada lector. Los autores muy vendidos no deberían cobrar de esta partida. Os quiero”. En respuestas a comentarios de seguidores (”Si compro tu libro y se lo presto a un amigo, ¿debería pagarte”), remarcó que el Estado solo debía remunerar a los autores “poco vendidos cuyos libros presta”.

Castillo también criticó el reparto (”insuficiente”, según él) de dinero que recauda el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), cuyo equivalente en la Argentina es el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra). Durante 2020, en plena pandemia, Cadra intervino a favor de los escritores en la “batalla de los PDF” de diversas obras que algunas personas habían subido a internet para compartir con los lectores confinados por las restricciones sanitarias, lo que despertó la ira de autores, muchos de ellos exitosos en términos comerciales.

A ver si así se entiende:

Bibliotecas = BIEN.

Reparto de CEDRO = insuficiente.



Más corto no lo puedo escribir.

😂😂😂 — Javier Castillo (@JavierCordura) November 22, 2023

La “bola de nieve” fue creciendo de tal modo que la casa editora de Castillo, Penguin Random House (PRH), emitió hoy un comunicado en defensa del autor en el que sostiene que la “creación literaria” es el “motor real” de las bibliotecas. “Desde Penguin Random House queremos apoyar a Javier Castillo tras la malinterpretación que se hizo de sus palabras en esta red. Todos creemos que las bibliotecas son espacios de cultura y conocimiento, un lugar de encuentro entre los lectores y los libros. La remuneración por parte de las administraciones públicas del préstamo de libros, música y vídeos en bibliotecas es obligatoria en la Unión Europea desde 1992 y está implantada en más de 30 países. En ninguno de ellos, tampoco en el nuestro, abonan esta remuneración ni las bibliotecas ni los usuarios. En España no se hizo efectiva hasta 2007 y la media es de 0,003€ por libro prestado, un 97% inferior a la media que se paga en el resto de Europa. Esa equiparación con otros países es lo que proponía Javier, especialmente para que ayude a la creación literaria, motor real de las bibliotecas públicas. Javier es un defensor de las bibliotecas públicas, de su contribución a la comunidad y del acceso gratuito a los libros”.

Cedro, la asociación que protege los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de libros, revistas, diarios y partituras (y que es el equivalente de Cadra en la Argentina), se sumó al reclamo de Castillo y PRH. “Apoyar a los #autores es vital para nuestra cultura, como dice @JavierCordura. La falta de remuneración del sector público por #DerechosdeAutor crea una desventaja competitiva para el sector editorial y frena el pensamiento crítico y la lucha contra la #desinformación”.

La usuaria @namurii cosechó miles de favs y reposteos en su respuesta a Castillo, ilustrada con un meme del músico argentino Pappo. “Autores como él solo piensan en tener más dinero y no saben cómo funcionan las bibliotecas. El pilar de una biblioteca es el acceso universal a la cultura, financiado por dinero público, no generar beneficios económicos directos e individuales, propios del capitalismo. Los libros por lo general se compran, por lo que de entrada ya hay un pago. También llegan de otras maneras como las donaciones de los propios autores/as, que tienen un pensamiento diametralmente opuesto”.

Javier Castillo, uno de los escritores más vendidos en 2023, se queja de que las bibliotecas presten libros.



Como bibliotecaria no sé ni por dónde empezar de lo repulsivo que me resulta esto. https://t.co/rbT8iVZnfR — Na (@Namurii) November 22, 2023

“Las autoras/es ya reciben dinero por los préstamos en bibliotecas, pero le parece insuficiente. También hay casos en los que legalmente no es obligatorio este pago, como bibliotecas muy pequeñas o entidades sin ánimo de lucro. Con el préstamo digital ocurre algo absurdo porque hay licencias que limitan el préstamo debido al dinero, aunque sea algo que no se gasta y se puede compartir de forma infinita por ser digital. Si hay que cambiar algo sería en la otra dirección. Algo que no te cuenta Castillo es cómo se beneficia él, y otros escritores, de la labor de las bibliotecas. Y no le vamos pidiendo dinero a los autores por ello, porque el objetivo no es ese, sino acercar la literatura a todo el mundo”. La promoción de la literatura es uno de los ejes de las bibliotecas públicas, y no se hace solo mediante préstamos.

Desde el fútbol, hasta la la política, qué épico lo convierte todo Argentina. Qué ganas de organizar mi primera firma por allí. 🌹 — Javier Castillo (@JavierCordura) November 19, 2023

El domingo 19, cuando Javier Milei se consagró presidente electo de la Argentina, Castillo escribió en su cuenta de X: “Desde el fútbol, hasta la política, qué épico lo convierte todo Argentina. Qué ganas de organizar mi primera firma por allí”. Es muy pronto para saber si los lectores fans de Castillo, además de los ejemplares de sus novelas, deberán llevar también el ticket de compra.