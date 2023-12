escuchar

En el primer día de la “nueva era” anunciada por el presidente Javier Milei en el Congreso Nacional, como un ave fénix reabrió sus puertas Clásica y Moderna, ahora C y M Libros, en Callao 892. Empresarios y académicos, escritores, sacerdotes y funcionarios nacionales y de la ciudad de Buenos Aires, filósofos, cantantes y artistas se dieron cita en la librería-restaurante que Natu Poblet había convertido en una “fortaleza cultural” y que, tras años de permanecer cerrada y en custodia judicial, revivió apoteósicamente por iniciativa de la empresaria y profesora Raquel Rodrigo.

Frente a la vidriera de la avenida Callao, los conductores reducían la velocidad para asomarse por la ventanilla y preguntar qué pasaba. “¡Reabrió!”, les respondían a viva voz desde la vereda Santiago Cichero/AFV

Por acumulación de deudas, Clásica y Moderna había cerrado en 2019, dos años después de la muerte de la librera y gestora Natu Poblet. En 2023 la celebración es doble: la reapertura coincide con el 85° aniversario de la fundación mítica de Clásica, en 1938, por Francisco Poblet y Rosa Ferreiro.

Amelita Baltar posó con gran estilo para las cámaras en la vereda de Callao 892 Santiago Cichero/AFV

Por la red carpet colocada en la vereda desfilaron el escritor Santiago Kovadloff y las cantantes Sandra Mihanovich y Amelita Baltar, las actrices Alejandra Radano y Ana Fontán; el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes; los integrantes de la Academia Argentina de Letras Alicia María Zorrilla, Luis Felipe Oteriño, Pablo Cavallero, Leonor Acuña, Eduardo Álvarez Tuñón, Antonio Requeni y Oscar Conde; el empresario Francisco de Nárvaez, el compositor y gestor artístico Gustavo Mozzi, el coreógrafo Gerardo Litvak y el editor Mariano Roca, los escritores Jorge Sigal y Josefina Delgado, las curadoras Cecilia Molina y María Teresa Constantin, y las periodistas Nora Lafón y Susana Reinoso. Sus nombres figuraban en la lista de los más de ochenta invitados. Muchos de ellos fueron amigos de Natu Poblet.

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes: “Era triste pasar y ver las persianas bajas”, dijo Santiago Cichero/AFV

“¿Estás en la lista?” debe haber sido una de las preguntas más formuladas en la puerta de C y M Libros, ayer a la tarde. Y la emoción predominante, no solo entre los invitados sino también entre los vecinos del barrio y los transeúntes, fue la alegría por la recuperación de una librería que se convirtió en un centro cultural y artístico que muchos otros supieron emular. Del artista Patrick Gläscher, de la galería Praxis, se exponen en el local tres imponentes pinturas que se pueden apreciar incluso desde la calle.

Sandra Mihanovich honró la vuelta a la vida de Clásica y Moderna Santiago Cichero/AFV

El director cultural de la Fundación El Libro, Ezequiel Martínez, que no estaba en la lista, intercambió en la puerta de C y M Libros unas palabras con el secretario de Cultura, y le anticipó que le pedirían una reunión para hablar de la presencia de Nación en la próxima Feria del Libro porteña. “¿Hay que poner plata? Miren que no hay plata”, bromeó a medias Cifelli. Javier Martínez, que sí estaba en la lista, conversó con Cifelli dentro del local. El saliente ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro llegó en bicicleta al concurrido evento y expresó su satisfacción por la reapertura.

Nora Lafón en la entrada de C y M Libros Santiago Cichero/AFV

El tenor Fermín Prieto y el pianista del Coro Polifónico Nacional, Claudio Santoro, interpretaron el Himno Nacional. A continuación, Cifelli, Kovadloff y Rodrigo dijeron unas palabras. En su discurso, Rodrigo contó detalles del modo en que había rescatado el lugar.

La empresaria Raquel Rodrigo, nueva dueña del lugar Santiago Cichero/AFV

“Qué alegría estar acá, rodeado de historia, artistas y amigos -dijo Cifelli luego de que los asistentes cantaran el Himno Nacional-. Para mí es un honor acompañar a Raquel en este emprendimiento que significa esfuerzo personal, inversión y, al mismo tiempo, un aporte a la cultura argentina. Porque eso es Clásica y Moderna, parte de nuestra cultura. Hoy Raquel nos demuestra que cultura, inversión y trabajo van de la mano. Acá está el ejemplo de lo que queremos hacer en la Secretaría de Cultura: proyectos de calidad que promuevan la cultura nacional y generen trabajo”.

El empresario Francisco de Narváez felicitó a Rodrigo por la recuperación del local fundado en 1938 Santiago Cichero/AFV

El funcionario destacó que el país tiene un “potencial increíble” y que la cultura sería parte del crecimiento del país. “La Argentina que viene va a premiar el esfuerzo de quienes trabajan por un país mejor, la industria cultural va a cumplir un rol protagonista de la escena -dijo-. Hoy es el primer día de gestión de Javier Milei y no encuentro mejor forma de honrarlo que reabriendo este espacio emblemático para la cultura argentina. Clásica y Moderna hoy es el símbolo de lo que viene: una Argentina mejor, que con una gestión eficiente, que ponga las cosas en orden, va a reabrir sus puertas al mundo, va a generar confianza y esperanza”.

"Para mí es un honor acompañar a Raquel en este emprendimiento que significa esfuerzo personal, inversión y, al mismo tiempo, un aporte a la cultura argentina", dijo Cifelli anoche Santiago Cichero/AFV

En un momento, Cifelli salió a conversar con la prensa. “Yo vengo del teatro y soy así, simpático -se definió el funcionario-. Javier y Karina me dicen que no soy como el típico político, pero tengo experiencia en la gestión”. Cifelli adelantó que este año no habría en la agenda de cultura “esos shows de treinta millones de pesos”.

La psicoanalista Patricia Leyack y su pareja, Santiago Kovadloff, en C y M Libros Santiago Cichero/AFV

E insistió: “Como dijo el presidente, no hay plata”. A su vez, disipó el temor de que en su área se ejecutaran grandes recortes y despidos. “La gente que quiere trabajar se va a quedar”, afirmó, y dijo que los nombramientos que faltan para completar su equipo se harían en el transcurso de esta semana o, a más tardar, la próxima.

Oscar Conde visitaba Clásica y Moderna desde sus años de estudiante de Letras, ahora lo hará como profesor e integrante de la Academia Argentina de Letras Santiago Cichero/AFV

“En el país de la fuga de capitales, de las empresas que cierran y de los jóvenes que emigran en busca de un horizonte previsible y provechoso para desarrollar su porvenir, nadie tiene sin embargo la última palabra -dijo Kovadloff, que en el encuentro leyó un poema de Requeni y recitó textos con el grupo Orfeo, que integra con Ana Chaves y Federico Mouján-. También aquí, pese a todo y contra todo, es posible lo inesperado y lo que parece inverosímil: renacer, volver a la vida, desbaratar al pájaro de mal agüero y dar signos de energía y creatividad donde ya no se los esperaba. Clásica y Moderna, ahora rebautizada como C y M Libros, vuelve a abrir sus puertas. El emblemático café, escenario de los buenos libros, los espectáculos gratos y las comidas placenteras reinaugura esta noche su propuesta cultural y culinaria luego de algunos años. Lección para descreídos, ventura para quienes nos reencontramos con ese lugar tan querido y tan porteño”.

Sandra Mihanovich, amiga de Rodrigo, dio un íntimo miniconcierto en la reapertura de la librería y restaurante Santiago Cichero/AFV

“Para mí fue como si hubiera estado ayer -dijo la escritora Josefina Delgado a LA NACION-. Fue todo muy lindo y emotivo para los amigos que estuvimos con Natu hasta su muerte. El lugar está muy bien conservado y adaptado al presente; el espíritu del lugar está intacto”.

La hija de Raquel Rodrigo y su nieto, junto con otros miembros de la familia, asistieron emocionados a la reapertura de la librería Santiago Cichero/AFV

La profesora brasileña Ida Guberp se detuvo emocionada en la puerta de C y M. “Siempre venía aquí antes de la pandemia, a cenar y a buscar libros; qué felicidad que haya abierto otra vez”, expresó. Por la avenida Callao, los conductores reducían la velocidad para asomarse por la ventanilla y preguntar qué pasaba. “¡Reabrió!”, les respondían a viva voz desde la vereda.

El escritor y académico Antonio Requeni y su esposa, la profesora Virginia De Crescenzo Santiago Cichero/AFV