Un nuevo motivo de orgullo para la cultura argentina: la actual presidenta de la Academia Argentina de Letras (AAL), la lingüista Alicia María Zorrilla (Buenos Aires, 1948), ha sido designada miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE). Zorrilla, conocida por el público no especializado por sus entretenidos libros sobre usos y abusos del idioma español ¡¿Por las dudas…?! y Sueltos de lengua (ambos en el catálogo de Libros del Zorzal), es miembro correspondiente hispanoamericana de la Real Academia Española (RAE) y académica correspondiente por la Academia Chilena de la Lengua. Son “miembros correspondientes” aquellas personas que no residen en la ciudad donde se halla la academia que integran y que se comunican con esta “por correspondencia”, es decir, a distancia.

La lingüista Alicia Zorrilla, presidenta de la Academia Argentina de Letras, en la sede de la institución Soledad Aznarez

Además, es miembro de honor de la Unión de Correctores de Madrid y presidenta y directora académica de la Fundación Litterae. Con humor, sensatez y sabiduría, Zorrilla oficia de garante del conocimiento y buen uso de la lengua española en instituciones educativas, la prensa y la “conversación pública”. “Hay personas que demuestran entusiasmo por mejorar y perfeccionar la lengua -dijo en una entrevista con este diario-. Hay, entonces, un sector que quiere cultivarse lingüísticamente. Pero otros quieren hacer de esta sociedad una Babel. Y no puede haber una cultura lingüística personalizada, porque si cada uno habla como quiere, caemos en el caos”.

En una misiva, el director de la Academia, el profesor argentino residente en Estados Unidos Carlos Paldao (Buenos Aires, 1942), le comunicó a Zorrilla la buena nueva. “Me complace informarle que la Junta Directiva de nuestra institución, en su pasada Decimoséptima Reunión Ordinaria, por unanimidad, la nombró miembro correspondiente -se lee en la carta, fechada a finales de agosto-. Reciba mis más sinceras y calurosas felicitaciones por este merecido nombramiento que no hace sino reconocer sus relevantes aportes para profundizar, consolidar y expandir la lengua, las letras y la cultura panhispánica”.

“Fue para mí un gran honor recibir esta distinción de la Academia Norteamericana de la Lengua Española no solo por la sólida labor que desarrolla esa Corporación, a la que ya me sentía vinculada espiritualmente, sino también porque, de manera oficial, me uno como miembro correspondiente a los queridos intelectuales que la componen y que, al designarme, me han dado su abrazo fraternal -dijo Zorrilla a LA NACION-. Espero que esta distinción me permita también enriquecer mi trabajo en la Academia Argentina de Letras y hermanar aún más a ambas instituciones”.

La ANLE es una de las veintitrés academias de la lengua española en cuatro continentes al servicio de 580 millones de hispanohablantes en todo el mundo. La noticia se difundirá este viernes en Washington, D.C., durante las celebraciones de los 50º años de la ANLE. En junio, se realizó un acto en el Instituto Cervantes de Nueva York, que dirige Richard Bueno Hudson. En esa ocasión, Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, brindó una conferencia y el director la RAE, Santiago Muñoz Machado, envió un mensaje por el aniversario.

Zorrilla, doctora en Letras por la Universidad del Salvador y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, se suma a una lista de académicos correspondientes argentinos que integran la ANLE, entre los que aparecen los profesores, investigadores, escritores y traductores Pedro Luis Barcia, Stella Maris Colombo, Juan Carlos Dido, Marina Liliana Guidotti, Aurora Humarán, Alejandra Patricia Karamanian, Santiago Kovadloff, María Rosa Lojo, José Luis Moure, Alba Omil (fallecida en 2020), Alberto Julián Pérez, Laura Pollastri, Natalia Prunes, Fernando Sorrentino, Domingo Tavarone y Graciela S. Tomassini. La escritora y catedrática argentina Marta Ana Diz, que vive en Nueva York desde 1987, había sido incorporada como miembro de número de la ANLE en septiembre de 2022.