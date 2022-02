De jueves a domingo, sube la marea poética en el CCK

Diana Bellesi, María del Carmen Colombo, Liliana Ancalao, Osvaldo Bossi, Isol, Mónica Sifrim, Alejandro Crotto, Francisco Garamona, Teresa Parodi, Fernando Noy y Fabiana Cantilo son algunos de los protagonistas de la segunda edición del Festival Poesía Ya!, que se realiza esta semana, de jueves a domingo, en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151). Cuatro días de lecturas, proyecciones, entrevistas, homenajes y talleres para todo público bajo las alas del género literario que, según el filósofo alemán G. W. Hegel (que también escribió versos), constituye “el arte absoluto y verdadero del espíritu”. El viernes, a las 15, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y la directora del festival, la escritora Gabriela Borrelli Azara, presentarán la segunda edición del Premio Nacional de Poesía Storni, que reconoce obras inéditas de escritores argentinos mayores de dieciocho años, esta vez con un jurado compuesto por Elena Anníbali, Susana Villalba y Mario Ortiz.

La escritora Diana Bellessi abrirá Poesía Ya! el jueves a las 20 Diego Lima/ archivo - LA NACION

El jueves, a las 20, Poesía Ya! quedará formalmente inaugurado con la lectura de poemas de Diana Bellessi, programáticamente titulada “No renunciaré, no, a nombrar esta belleza cuando esté sostenida con el corazón”, y la presentación de “Poesía que suena”, proyecto que “reconvierte” poemas argentinos clásicos en canciones. En esta ocasión, Shitsem cantará versos de María Elena Walsh y Glauce Baldovin; Alfonso Barbieri, de Osvaldo Lamborghini; Isol, de Irene Gruss; Sofía Viola, de Alfonsina Storni; Francisco Garamona, de Juan L. Ortiz, y Teresa Parodi pondrá guitarra y voz a poemas de Julio Cortázar (requiere reserva de entradas).

Clásicos y modernos en el festival poético: Joshua Franquini, Gabriela Bejerman, Unai Rivas, Valeria Iglesias, Fernando Noy y Lucas Collante Collage

Es la primera vez que parte de la programación del festival se conformó a través de una convocatoria abierta y federal. Los 66 ganadores leerán poemas, darán talleres de escritura, lectura y producción editorial, y proyectarán videopoemas. “Esta edición del Festival Poesía Ya! nos entusiasma por varias razones -dice Gabriela Borrelli Azara LA NACION-. La primera es que el 80 por ciento de la programación surge de las convocatorias abiertas y federales que lanzamos desde el Kirchner en noviembre. Recibimos más de 1500 propuestas y el trabajo del comité de selección fue intenso y se caracterizó por la amplitud estilística y lingüística. Diferentes poéticas de todo el país mostrarán sus inquietudes, sus temas, sus derivaciones y visibilizarán sus herencias poéticas, una verdadera radiografía de la poesía actual argentina que acercaremos estos días a quienes participen de las actividades”.

Borrelli Azara anticipa que, de jueves a domingo, el centro cultural estará inundado de poesía. “Del clima de lo poético que extiende sus invisibles raíces en todo lector -agrega-. Un árbol frondoso y único. La apertura nos llena de alegría: el jueves Diana Bellessi ofrecerá una lectura inolvidable. Y es Diana porque ella es el inicio de un recorrido lector que une a Juana Bignozzi, María del Carmen Colombo, Alberto Muñoz y Fernando Noy. Una constelación posible de poesía que marcó la década de 1980 y fue el puntapié inicial de mucha de la poesía que se escribe actualmente. Diana es la gran poeta argentina. Poder escuchar su cadencia, su lectura es un lujo para la ballena que se llenará de poesía”. Entre otras actividades, además del recital de Bellessi y “Poesía que suena”, los lectores están invitados a compartir poemas de sus autores preferidos en la Cúpula, a las 19.

El viernes, a las 17, en la Sala Argentina leerán las tres ganadoras del Premio Storni 2021 y se proyectarán varios videopoemas seleccionados en la convocatoria. A las 19, en la explanada del CCK, tendrá lugar un homenaje a Rosario Bléfari, con la presencia de Fernanda Laguna, Dani Rodi y Susana Pampín. Y a las 20, en la Cúpula, habrá un “jam de escritura” con Gabriela Bejerman y Fernando Bogado.

El tercer día del festival, el sábado, María del Carmen Colombo leerá poemas y conversará con Mónica Sifrim; luego, se proyectarán videopoemas (a partir de las 17, en la Sala Argentina). Ese mismo día, a las 17 y a las 18, en la Sala 412 habrá una performance de lectura colectiva en homenaje a Juana Bignozzi en el 85º aniversario de su nacimiento, dirigida por Katia Szechtman y Mariana Chaud (repiten funciones el domingo); a las 18, en el Salón de Honor leerán en voz alta Marcelo Díaz, Gabriela Franco, Sonia Scarabelli, Rocío Torkar y Belisario Zalazar Saravia. A las 19, en el Auditorio 513 se presenta Libro de las fogatas y otros poemarios, de Ramón Plaza (1937-1991), con Juano Villafañe, Cecilia Eraso, Gisela Galimi, Yamila Bavio, Lola González Plaza, Fabiana y Ana Plaza. El libro se puede descargar en este enlace. Y a las 19, en la Sala Argentina, Alberto Muñoz leerá poemas de su próximo libro.

Juana Bignozzi, homenajeada a 85 años de su nacimiento en el CCK

Entre otras actividades, el domingo a las 16, en el Salón de Honor leerán poetas “sub-25”. A las 19, dos potencias se saludarán y recitarán en la Sala Argentina: Fabiana Cantilo y Fernando Noy. La despedida será a las 20, en el Auditorio Nacional, con el espectáculo musical Amores como el nuestro, en la previa del Día de los Enamorados, con Carlos Casella y Emme, que interpretarán canciones románticas (requiere reserva de entradas). Solo es necesario reservar entradas para las actividades que tengan lugar en el Auditorio Nacional; en las restantes, se aplicará el criterio del orden de llegada hasta colmar la capacidad de las salas.

Además, durante los cuatros días, de 16 a 20, se desarrollará la Feria Editorial y Fanzinera con editoriales especializadas en poesía, fanzines autogestivos y novela gráfica e historieta. De 14 a 20, en el Salón de los Escudos, se podrá visitar la muestra federal Novísimes, con fotos de las voces emergentes de la poesía local.

Sepan los que no puedan asistir al CCK que por el canal de YouTube del centro cultural se podrá ver la muestra de videopoemas y, por el de Spotify, escuchar el podcast “Poesía Ya! Latinoamérica camino al 8M”. La programación completa se puede consultar en este enlace.

La poesía, ¿política de Estado?

Además de grandes maestros y maestras de la poesía, representantes de las nuevas olas se harán escuchar en el festival. Seleccionados en una convocatoria abierta y federal, tendrán la posibilidad de leer, brindar talleres y charlas y proyectar videpoemas en el marco del megaencuentro.

“Me siento muy honrada de participar en esta edición de Poesía Ya! -dice a LA NACION la escritora y traductora Daniela Camozzi-. Celebro la amplia convocatoria que se hizo y la diversidad de voces que habrá a lo largo del festival. Creo profundamente en el poder transformador de la poesía, en la agitación completa que produce, y así voy dispuesta a leer, escuchar, compartir. Me interesa muchísimo la sección Novísimes, que los más jóvenes insistan en el ‘exceso poético’, como dice Bifo Berardi, en subvertir los automatismos”. Camozzi leerá este jueves, a las 18, en el Salón de Honor junto con María Rosario Andrada, Washington Atencio, Leonardo Pez y Julieta Troilo, y el sábado, a las 18, en el Foro Azurduy participará de la charla “Traducir poesía: ¿otra forma de escribir poesía?”, junto con Natalia Liederman, Ignacio Di Tullio, Patricio Foglia y Patricio Grinberg. Su libro más reciente es La posibilidad.

Flor Codagnone dará un taller para niños poetas en el que se rendirá tributo al escritor y músico Gabo Ferro LA NACION

El viernes a las 17, en la Terraza del Auditorio Nacional, la escritora y docente Flor Codagnone estará a cargo del taller “Recetario poético-fantástico. Poemas para lograr lo imposible”, recomendado para niños de ocho a doce años. “Por un lado, es un homenaje a Gabo Ferro porque vamos a trabajar con su Recetario Panorámico Elemental Fantástico y Neumático; vamos a leer algunas de esas extrañas recetas que no tienen título e intentar ponerles nombres -anticipa la autora de Bosque de mí-. Por otro, me gusta pensarlo como una gran cocina de poesía e imaginación porque inventaremos nuestras propias recetas. ¿Recetas para volvernos invisibles? ¿Para volar? ¿Para convertirnos en hormiga? ¿Qué ingredientes elegimos y cuáles son las instrucciones?”. Codagnone es fan de Poesía Ya! “Creo que participé de todos los que se hicieron en la placita Boris Spivacow, del Museo del Libro y de la Lengua y, en algún momento, hasta ayudé a organizar las fechas -recuerda-. Surgió como un ciclo de lectores: ibas y leías un poema que te conmovía, lo compartías con otros. Creo que ese era su acierto total. Verlo así de crecido, tan adulto, me llena de orgullo. Hace falta volver a la poesía como política de Estado”.

El escritor, docente y periodista cultural Alan Ojeda entrevistará el viernes, a las 19, en la Sala Argentina, al poeta Alejandro Crotto. “Vamos a hablar de una parte más práctica y de oficio -dice-. Escribir implica trabajo e inspiración. ¿Cómo se conjugan esos dos aspectos? Hay una parte de la formación del poeta que implica lograr hacer que trabajen juntos”. Para Ojeda, es necesario que se multipliquen los festivales, así como también el financiamiento para las actividades culturales. “Entre 2015 y 2019 se perdieron muchos espacios para gestionarlas y muchos centros culturales fueron cerrados -agrega el autor de Pirofanías-. El período 2020-2021 no ayudó para que eso se revirtiera. Esta es una forma de comenzar a hacer girar la rueda de nuevo”.