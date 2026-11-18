En la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) se resguardan piezas antiguas, raras y valiosas, como manuscritos y estampas, materiales gráficos, objetos artísticos, monedas, bandas presidenciales, memorias, diarios personales, fotografías y, también, cinco cuadernos del viaje a Egipto y Nubia que hizo el escritor Oliverio Girondo a comienzos de 1929, desde París. De aquel periplo proviene el poema “El Nilo”, que comienza con una sextilla: “El nilo —sin cocodrilos— / ¡pero eso sí! —con inglesas / hambrientas de exotismo y de sol / con sonrisas letárgicas / que nos consuelan de la ausencia / de ese anfibio de talabartería”.

En su bitácora, el autor de Espantapájaros fue anotando (con lápiz negro sobre hojas rayadas) detalles del itinerario, escenas, elementos del mundo antiguo, personajes y criaturas. Mientras el mundo se precipitaba hacia una crisis de alcance insospechado, el escritor argentino recorría museos, templos, mezquitas, sinagogas, monumentos, pirámides y negocios, en un trayecto que incluyó El Cairo, Luxor y Wadi Halfa (en Sudán, en el límite con Egipto), hasta su regreso al puerto de Génova.

"Viaje a Egipto", de Oliverio Girondo, reproduce los cuadernos del autor de "Espantapájaros"

La BNMM adquirió en 2018 los cinco cuadernos (se presume que existen otros); desde entonces, fueron catalogados, restaurados y digitalizados con tratamientos especializados para garantizar su preservación y estudio. Ahora, la edición de Viaje a Egipto ($ 25.000) pone al alcance de los lectores un material girondiano que permite ahondar en el conocimiento de la obra y el proceso creativo de uno de los máximos exponentes de la vanguardia literaria en la Argentina.

Apuntes del viaje de Girondo a Egipto, desde París Gentileza

El libro reproduce los manuscritos, con las descripciones y apreciaciones estéticas o antropológicas del autor transcriptas a pie de página. “La característica de lo egipcio es el patio, lo amurallado y no como dice Spegler el camino -afirma Girondo-. El egipcio no se puede mover en su estrecho territorio. El Nilo en 2000 km tiene un desnivel de 80 mts. Todo es estático, como los jeroglíficos”. También formula juicios que, en algunos casos, suenan “incorrectos” en la actualidad, como cuando critica el “Orientalismo barato” o la vida “primitiva y mal oliente” en El Cairo. “Paseo por los bazares transitados por burros y camellos. Ni un coche ¡pero eso sí! Muchas moscas y mucha pereza”, observa y, en un acuario en Nápoles: “El pulpo que es el más horrible de los judíos, los ojitos imperceptibles, un vientre que es una nariz y los tentáculos viscosos que se adhieren a todo, que lo succionan todo”.

Girondo recorrió templos, mezquitas, sinagogas y bazares Gentileza

Como no podría ser de otro modo, se maravilla ante la majestuosidad y la sutileza de monumentos, edificios y objetos decorativos: “Frisos de pintura llenos de gracia y de frescura. Hay un abandono que no existe en los bajorrelieves. La línea es menos apretada, pero más cálida, más sensible. Las mujeres sobre todo son encantadoras con sus grandes ojos y sus cabelleras hermosas y sus túnicas blancas ceñidas al cuerpo. En todas hay una ternura, un sentimiento que no existe en el gran arte, siempre académico y ritual”. Muchas escenas están acompañadas por dibujos del autor, que tampoco temía a los subrayados.

Apunta extasiado: “3° Museo. ¡Formidable! ¡Formidable! Los objetos de la tumba de Toutânkhamon. Un buen gusto exquisito y una suntuosidad... una riqueza... Hay que hacer, sin embargo, diferenciaciones, entre los objetos de uso diario que fueron enterrados y los que fueron hechos con el objeto de ser enterrados. Los primeros no pueden ser más finos, más extraordinarios (los bastones, los guantes, los abanicos, el trono, el carro, etc.), los segundos no pueden ser más decorativos, pero son solamente eso y en el fondo no son más que artefactos teatrales, muy buenos pero solo mirándolos así. (Las estatuas protectoras y hasta la que representa al rey, los trípodes en que reposaba el sarcófago, etc., etc.)”.

Los cuadernos contienen dibujos del poeta vanguardista Gentileza

Para facilitar la lectura, se incorporaron criterios que contribuyen a una mejor comprensión del texto, sin alterar el sentido original (como la enmienda de errores idiomáticos). El orden de los cuadernos fue establecido de acuerdo con la secuencia cronológica más probable de su escritura y las palabras que no pudieron ser descifradas fueron remplazadas por la expresión “[ilegible]”. A viajar por Egipto con el “arcángel negro” de la poesía argentina.

Para agendar

Con entrada libre y gratuita, este miércoles a las 18, en la librería de la BNMM (Av. Las Heras 2597), se presenta Viaje a Egipto con la participación de la escritora y profesora Delfina Muschietti, y los historiadores José Emilio Burucúa, Sergio Baur, Marcelo Campagno y Diego M. Santos, curadores y asesores de la exposición Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina, realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes.