De un puerto a otro, el fotógrafo chileno Marcelo Kohn expone fotos de la ciudad de Valparaíso

Por primera vez, el fotógrafo chileno Marcelo Kohn (1958) expone en la Argentina. La semana pasada, se inauguró en el Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA, Av. Alicia Moreau de Justo 1300) la muestra Valparaíso, al cuidado de Ernesto Muñoz. Kohn viajó a la ciudad de Buenos Aires para estar presente en la apertura junto con la nueva directora del Pabellón, la curadora y gestora cultural Verónica Parselis, que reemplaza a Cecilia Cavanagh. Valparaíso estará abierta hasta el domingo 27 de este mes.

Reúne veintiocho fotos tomadas a partir de la década de 1980 en la ciudad trasandina con vista al océano Pacífico. El artista -autodidacta y con más de cuarenta y cinco años de trayectoria- se enfoca en los cerros, las calles y los espacios cotidianos donde, revela, descubrió “una forma de mirar”. “La elección de los escenarios, la espera de la luz y la transformación cromática buscan transmitir una experiencia emocional más que describir un lugar -sostiene-. En una cultura que suele rechazar la tristeza, la entiendo como un espacio de encuentro con uno mismo, de reflexión y de poesía”.

Las fotos de Kohn se asemejan a acuarelas y pinturas Gentileza

“Es la primera vez que expongo mi trabajo en Buenos Aires, y para mí tiene un significado muy especial -dice Kohn a LA NACION-. Es una ciudad que siempre he sentido cercana, no solo por su enorme vitalidad cultural, sino también por la relación histórica que existe entre la Argentina y Chile, hecha de encuentros, intercambios y también de experiencias compartidas. Presentar aquí Valparaíso, una obra profundamente ligada a esa ciudad y a mi propia historia, significa sacar estas imágenes de su territorio de origen y permitirles el encuentro con otras miradas. Me interesa descubrir qué ocurre cuando esta melancolía porteña cruza la cordillera y es observada desde Buenos Aires. En ese sentido, esta exposición es también un viaje: las fotografías dejan Valparaíso, atraviesan los Andes y comienzan a construir nuevas relaciones y nuevos significados”.

La serie fotográfica de Marcelo Kohn se expone hasta el 27 de este mes Gentileza

Aunque Buenos Aires y Valparaíso son ciudades muy distintas, Kohn encuentra que ambas comparten “una sensibilidad común, con una identidad cultural muy fuerte, construida desde la mezcla, la inmigración, la música, la literatura, las artes visuales y, sobre todo, desde la calle”. Formado en la fotografía analógica, desarrolló un trabajo pionero en efectos especiales y recursos de la imagen digital. En su obra explora paisajes, desnudos, naturalezas muertas y composiciones conceptuales, con la atención puesta en el modo en que la luz incide sobre superficies de cuerpos, objetos y escenarios.

Arquitecturas porteñas en la galería de la UCA en Puerto Madero Gentileza

“Valparaíso tiene algo más precario, irregular y accidentado; Buenos Aires, en cambio, posee una escala y una monumentalidad diferentes -compara-. Pero en ambas siento que la ciudad está permanentemente produciendo cultura, incluso fuera de los espacios institucionales. También compartimos una historia latinoamericana atravesada por momentos políticos y sociales muy intensos. Durante las dictaduras, la música, el teatro, la literatura, la fotografía y las artes fueron espacios de resistencia, de memoria y de encuentro. Ese diálogo nunca ha estado separado por la cordillera. Aunque la muestra nace de una experiencia vinculada a Valparaíso, habla también de algo que puede ser compartido: la memoria, la nostalgia, el deterioro, la belleza y esa particular manera que tenemos en este lado del mundo de transformar la melancolía en creación”.

Verónica Parselis y Marcelo Kohn, en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, en Puerto Madero

Para Parselis, las fotos de Kohn se asemejan a pinturas o acuarelas. “En verdad, se trata de una serie fotográfica con una profunda unidad conceptual y estética [...]. Es valioso y destacable cómo logra, en esta serie, romper con lo arquetípico que conocemos sobre Valparaíso -el puerto, los colores vibrantes- para traernos un territorio atravesado por su mirada, su emocionalidad y su subjetividad. Nos introduce en un clima más onírico, de nostalgia y de ensueño, como la evocación de un pasado que no sabemos si es real o pertenece a la intimidad”.

Obra Marcelo Kohn Gentileza

Ernesto Muñoz resalta que en las fotografías del artista chileno Valparaíso “aparece suspendida entre el esplendor de su historia y la fragilidad de su presente”. “La nostalgia que recorre las imágenes no es la de un pasado perdido, sino la de una ciudad que continúa reinventándose gracias a la vitalidad de quienes la habitan. Cada fotografía invita a detener la mirada y descubrir que, detrás de la aparente ruina, persiste una profunda humanidad”, concluye.

Para agendar

La exposción Valparaíso, de Marcelo Kohn se puede visitar hasta el 27 de septiembre, de lunes a domingos, de 11 a 19 , en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA (Av. Alicia M. de Justo 1300, Puerto Madero), con entrada libre y gratuita.

Para el próximo 24, de 12.30 a 14.30, está programada la charla “Territorio urbano: paisaje del espacio habitado”, con la participación del doctor en Filosofía e investigador en fenomenología del habitar Andrés Osswald, la especialista en paisaje y teóloga ambiental Silvina Astigueta y el filósofo y especialista en estética e historia del arte Felipe Matti. Será coordinada por Parselis y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del Pabellón de las Artes de la UCA.