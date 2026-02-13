Deepak Chopra en el ojo de la tormenta: abordaron al gurú en un aeropuerto, “No hubo ninguna mala conducta. Cero”, dijo

En un video grabado en el aeropuerto de Los Ángeles y compartido esta semana por el creador de contenidos de la cuenta @lionsharesnews, que aborda a celebridades en Estados Unidos, el gurú y best seller indio-estadounidense Deepak Chopra, de 79 años, se refirió a la controversia generada por la correspondencia que mantuvo con el empresario abusador y traficante de menores estadounidense Jeffrey Epstein. Chopra resultó involucrado tras las revelaciones de los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos; en uno de los correos, el autor de El libro de los secretos confesaba sentirse a gusto con mujeres jóvenes “intelectualmente agudas y conscientes de sí mismas” y, en otro, sostenía que “Dios era una construcción” mientras que “las chicas lindas eran reales”.

El coach ayurvédico, que en su arribo a Los Ángeles lucía unos vistosos anteojos y una pashmina, fue interrogado respetuosamente por el cronista por varios minutos, en el trayecto rumbo a la playa de estacionamiento. Chopra fue considerado por la revista Time uno de los “cien héroes e íconos del siglo”.

When I was 16 years old, I attended a meditation event hosted by Deepak Chopra in Europe. After the event, I lined up to ask him a question about my spiritual practice. He gave me his number and insisted to meet later that night. I was alarmed and my intuition warned not to go,… https://t.co/Fcapz9UfDe — Sevda Rubens (@sevdarubens) February 4, 2026

Días atrás, la cantante y directora iraní-neerlandesa Sevda Alizadeh Rubens, conocida como Sevdaliza, contó en redes sociales que Chopra, cuando ella tenía dieciséis años, se había comportado de manera inapropiada con ella.

“Cuando tenía 16 años, asistí a un evento de meditación organizado por Deepak Chopra en Europa. Después, hice fila para preguntarle sobre mi práctica espiritual. Me dio su número e insistió en vernos más tarde esa noche. Me alarmé y mi intuición me advirtió que no fuera, así que no fui. Esa también fue mi llamada de atención. Los gurús masculinos son un invento. Las chicas inteligentes son reales”, posteó Sevdaliza, de 38 años, en respuesta al comunicado de Chopra en el que este afirmaba que nunca había participado “en ninguna conducta delictiva o explotadora” en compañía. “Todo contacto que tuve fue limitado y no estuvo relacionado con actividades abusivas”, añadió, sembrando dudas acerca del significado del término “limitado”.

En el video, que se viralizó en redes sociales, se interpela a Chopra: “Has construido toda tu carrera sobre la espiritualidad. ¿Qué tienes que decir sobre tus acciones con Epstein? ¿Algo de lo que te arrepientas? ¿Tienes algún arrepentimiento? ¿Te arrepientes de tu relación con Epstein?”. A Chopra se lo puede recordar por su máxima: “Te guste o no, todo lo que te está sucediendo en este momento es producto de las decisiones que has tomado en el pasado”.

‘When I Was 16…’: Who Is Sevda Rubens? Artist’s Viral X Post Claims Against Deepak Chopra Spark Online Backlash Amid Epstein Files Email Rowhttps://t.co/wVHuzmIGqq pic.twitter.com/9JyEcjM0sb — NewsX World (@NewsX) February 6, 2026

Como si fuera un mantra, Chopra repitió en el video: “Tú decides”. “¿Quieres que yo decida? No, se lo estoy preguntando, señor”, le dijo el cronista. “Dame tu opinión. Tienes derecho a opinar”, insitió Chopra, y luego agregó: “No voy a responder”.

Sin embargo, mientras se mantenía firme en su negativa a esclarecer el asunto, dijo: “Haz tu propio trabajo y averígualo”. El hombre le recordó la polémica frase de Dios y las chicas. “Dios es una construcción. Y las chicas lindas son reales, señor. Sabe, no fue una cuestión de tono, señor. Fue más que un simple tono”. Chopra respondió: “De acuerdo, esa es tu opinión. Tienes derecho a opinar”.

Abordaron a Chopra en un aeropuerto por el caso Epstein

“No tengo una opinión. Por eso le pregunto. Solo hago las preguntas. Este es un tema importante. Es muy importante. Y podría responder aquí mismo y zanjarlo. ¿Sí? Bien, señor, déjeme preguntarle esto. Usted tenía una posición de confianza, una posición de poder, y la gente se siente defraudada por eso. ¿Se arrepiente de algo? Señor, déjeme preguntarle esto. ¿Desearía haberse distanciado de él antes, más pronto? Escuche, la gente quiere saber, señor. La gente quiere saber. La gente tiene derecho a saber. Las víctimas tienen derecho a saber, ¿no?”, siguió preguntado el responsable de @lionsharesnews.

Antes de subirse al auto junto con una acompañante y un asistente, Chopra respondió con una frase en cierta medida ajustada a su vocabulario: “Todo saldrá a la luz”. Por último, haciendo el gesto manuel del número cero, agregó: “No hubo mala conducta. Cero”. Y afirmó que estaría dispuesto a testificar ante el Congreso si se lo pedían.