Los Archivos de Epstein ponen en aprietos al gurú y best seller indio-estadounidense Deepak Chopra

En los Archivos de Epstein se puede consultar la correspondencia entre el magnate financiero acusado de abuso y tráfico de menores Jeffrey Epstein, que se quitó la vida en 2019 en la cárcel, y el gurú, escritor best seller y conferencista indio-estadounidense Deepak Chopra, de 79 años, en el que ambos debaten cuestiones vinculadas con la vida privada de Donald Trump, acusaciones de abuso sexual y el deseo del portavoz ayurvédico de estar en compañía de “mujeres jóvenes intelectualmente agudas y conscientes de sí mismas” a quienes “inspirar y estimular” con su presencia, como le escribió a Epstein en agosto de 2016. “Mis necesidades biológicas se satisfacen ocasionalmente”, informaba Chopra, a quien algunos describen como un propagador de seudociencias.

También hay chismes en los expedientes. “Cuando ella le dijo a Donald [Trump] que estaba embarazada, perdí una apuesta de 10 mil dólares con él y le envié un camión de comida para bebé como pago”, le contó Epstein a Chopra en referencia a Marla Maples, segunda esposa de Trump y madre de Tiffany Trump. En otro correo, Epstein caracteriza a Trump como un “malvado más allá de lo creíble”.

En noviembre de 2016, Epstein le envió a Chopra un enlace a un artículo sobre una joven que había presentado y luego retirado una demanda civil en la que alegaba que Trump y Epstein la habían agredido sexualmente en 1994, cuando ella tenía trece años. Chopra le preguntó a Epstein si también había retirado la demanda contra él. “Sip”, respondió Epstein. “Bien”, aprobó el autor superventas de Vivir en la luz. La víctima era Virginia Giuffre, activista en contra de la trata y autora de un libro de memorias, fallecida en 2025, que acusó a Epstein y a Ghislaine Maxwell de dirigir una red de tráfico sexual.

I am deeply saddened by the suffering of the victims in this case, and I unequivocally condemn abuse and exploitation in all forms.



I want to be clear: I was never involved in, nor did I participate in, any criminal or exploitative conduct. Any contact I had was limited and… — Deepak Chopra (@DeepakChopra) February 4, 2026

Ante publicaciones en la prensa y en redes sociales, donde se le atribuyeron frases como “Dios es una construcción, las chicas lindas son reales”, Chopra se vio obligado este miércoles a compartir un breve y elusivo descargo en su cuenta de X. La publicación está cerrada a comentarios, pero varios usuarios la repostearon con críticas y sarcasmos hacia el autor. Su nombre aparece varias veces en los expedientes como el del cineasta Woody Allen y su esposa Soon-Yi Previn, el lingüista Noam Chomsky, el científico cognitivo Steven Pinker y el artista Andrés Serrano, entre otras personalidades ligadas a la cultura.

“Me entristece profundamente el sufrimiento de las víctimas de este caso y condeno inequívocamente el abuso y la explotación en todas sus formas -sostiene, sin especificar el caso al que se refiere-. Quiero ser claro: nunca estuve envuelto ni participé en ninguna conducta delictiva o explotadora. Todo contacto que tuve fue limitado y no estuvo relacionado con actividades abusivas”.

“Han salido a la luz algunos intercambios de correos electrónicos anteriores que reflejan un tono erróneo –sostiene el autor de Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo-. Lo lamento y comprendo cómo se interpretan hoy, dado lo que se conocía públicamente en aquel momento”. Algunos de los mails de Chopra con Epstein fueron enviados hace menos de diez años.

Y concluye: “Mi enfoque sigue siendo apoyar la rendición de cuentas, la prevención y los esfuerzos que protegen y apoyan a los sobrevivientes”.

Chopra es profesor clínico en el Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego. Su libro más reciente se titula Awakening: The Path to Freedom and Enlightenment (Despertar: El camino hacia la libertad y la iluminación).