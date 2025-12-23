De qué se trata “Defendiendo lo indefendible”, el libro que Milei regaló a sus ministros
El texto es de Walter Block, un economista estadounidense de la línea de la Escuela Austríaca
- 3 minutos de lectura'
El presidente Javier Milei reunió el lunes por la noche a integrantes de su gabinete en la Quinta Presidencial de Olivos para realizar un balance de la gestión 2025 y analizar los objetivos y lineamientos del Gobierno para 2026. En ese marco, el mandatario obsequió a los funcionarios el libro Defendiendo lo indefendible, del economista estadounidense Walter Block.
La Oficina del Presidente difundió una imagen del encuentro en la que se observa a los asistentes con un ejemplar del libro. La obra, publicada originalmente en 1976, aborda conceptos centrales del pensamiento libertario, como el principio de no agresión y la defensa de la propiedad privada, a partir de ejemplos y debates teóricos.
Según la sinopsis editorial, el texto “sondea las profundidades de la filosofía libertaria y destaca la necesidad de leyes que protejan a todos los individuos de la sociedad”.
Además de esa definición, Block explica la importancia de los derechos de propiedad privada y usa ejemplos prácticos, siempre basados en la ideología libertaria. El economista estadounidense viene de la rama de la Escuela Austríaca y es considerado por los libertarios como un importante referente del anarcocapitalismo, la rama que representa Milei en sus discursos, y como un discípulo del economista Murray Rothbard.
El libro, de 385 páginas y ocho capítulos, fue traducido al español por la editorial Innisfree y aborda cuestiones como el mercado negro, la prostitución, las drogas y otras prácticas económicas y sociales, desde un enfoque teórico vinculado al anarcocapitalismo.
Reunión en Olivos
En el encuentro participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Defensa, Carlos Prestti; junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el diputado Luis Petri, el canciller Pablo Quirno y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.
El objetivo central de la convocatoria giró en torno al análisis de lo que fueron los éxitos y dificultades del Gobierno a lo largo de un año electoral teñido de intensas negociaciones, discusiones y traspiés en el Congreso que afectaron, en ocasiones, los lineamientos del plan económico libertario.
No obstante, las conversaciones no solo se establecieron respecto a lo sucedido, sino que también se vislumbró y se trazó el plan de ruta para el siguiente año, que también estará cargado de reformas y proyectos que requerirán del compromiso completo de los funcionarios gubernamentales y de nuevas negociaciones con la oposición en el Poder Legislativo.
La convocatoria de Milei a sus funcionarios en Olivos se da a pocos días de Año Nuevo, pero mientras suceden las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Gobierno batalla para conseguir la aprobación del Presupuesto y otros proyectos que pretende desbloquear durante los meses de verano.
