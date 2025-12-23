De qué se trata “Defendiendo lo indefendible”, el libro que Milei regaló a sus ministros

El presidente Javier Milei reunió el lunes por la noche a integrantes de su gabinete en la Quinta Presidencial de Olivos para realizar un balance de la gestión 2025 y analizar los objetivos y lineamientos del Gobierno para 2026. En ese marco, el mandatario obsequió a los funcionarios el libro Defendiendo lo indefendible, del economista estadounidense Walter Block.

La Oficina del Presidente difundió una imagen del encuentro en la que se observa a los asistentes con un ejemplar del libro. La obra, publicada originalmente en 1976, aborda conceptos centrales del pensamiento libertario, como el principio de no agresión y la defensa de la propiedad privada, a partir de ejemplos y debates teóricos.

Todos los funcionarios del Gobierno que participaron de la reunión convocada por Javier Milei en Olivos Fuente: Oficina del Presidente

Según la sinopsis editorial, el texto “sondea las profundidades de la filosofía libertaria y destaca la necesidad de leyes que protejan a todos los individuos de la sociedad”.

Además de esa definición, Block explica la importancia de los derechos de propiedad privada y usa ejemplos prácticos, siempre basados en la ideología libertaria. El economista estadounidense viene de la rama de la Escuela Austríaca y es considerado por los libertarios como un importante referente del anarcocapitalismo, la rama que representa Milei en sus discursos, y como un discípulo del economista Murray Rothbard.

El libro que Milei le regaló a sus funcionarios se llama "Defendiendo lo indefendible", del economista anarcocapitalista Walter Bock (publicado en 1976)y en donde habla sobre privatizaciones, mercado negro, sexo, prostitución, drogas y estafas y avaricia

El libro, de 385 páginas y ocho capítulos, fue traducido al español por la editorial Innisfree y aborda cuestiones como el mercado negro, la prostitución, las drogas y otras prácticas económicas y sociales, desde un enfoque teórico vinculado al anarcocapitalismo.

Reunión en Olivos

En el encuentro participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Defensa, Carlos Prestti; junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el diputado Luis Petri, el canciller Pablo Quirno y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

El objetivo central de la convocatoria giró en torno al análisis de lo que fueron los éxitos y dificultades del Gobierno a lo largo de un año electoral teñido de intensas negociaciones, discusiones y traspiés en el Congreso que afectaron, en ocasiones, los lineamientos del plan económico libertario.

Todos los funcionarios del Gobierno que participaron de la reunión convocada por Javier Milei en Olivos Fuente: Oficina del Presidente

No obstante, las conversaciones no solo se establecieron respecto a lo sucedido, sino que también se vislumbró y se trazó el plan de ruta para el siguiente año, que también estará cargado de reformas y proyectos que requerirán del compromiso completo de los funcionarios gubernamentales y de nuevas negociaciones con la oposición en el Poder Legislativo.

La convocatoria de Milei a sus funcionarios en Olivos se da a pocos días de Año Nuevo, pero mientras suceden las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Gobierno batalla para conseguir la aprobación del Presupuesto y otros proyectos que pretende desbloquear durante los meses de verano.