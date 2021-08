Del Ateneo Grand Splendid a Madrid: una argentina abrió una librería que es “un sueño” en el corazón de la ciudad

MADRID.– Perfil femenino, acento latinoamericano y un espacio destacado para la poesía. Así es La Mistral, la nueva librería que la argentina Andrea Stefanoni (Buenos Aires, 1976), escritora y hasta hace poco gerenta general de El Ateneo Grand Splendid, inauguró en Madrid con un nombre que rinde homenaje a la poetisa chilena ganadora del Nobel, Gabriela Mistral. En la Travesía del Arenal 2, a pocos metros de la Puerta del Sol, en el corazón de la ciudad, por aquellas calles y pasajes que integran el circuito donde tantos lectores peregrinan cada 23 de abril, se encuentra esta librería decorada con arañas y elegantes muebles.

La Mistral está ubicada a pocos metros de la Puerta de Sol, en Madrid

“Fue como continuar el mismo sueño”, dice Stefanoni sobre este emprendimiento en un escenario desconocido, pero con autores y editoriales que tan bien conoce. Este sueño tiene dos socios, también argentinos, Julián De Dios y Carla De’Elia, quienes permanecerán en Buenos Aires, mientras Stefanoni, en Madrid.

Cuando era muy joven Stefanoni se sumergió por primera vez en el mundo de las librerías. Poco después de que se inaugurara El Ateneo Grand Splendid comenzó a trabajar en este imponente teatro reconvertido en librería. Su pasión por la literatura, sus habilidades para resolver problemas, sortear los laberintos y obstáculos de este mundo y comprender sus códigos la condujeron a convertirse en la gerenta general de la librería más linda del mundo, según consideró National Geographic. “Siempre sentí al Ateneo Grand Splendid como propia, lo digo con respecto al equipo de trabajo. No me cambia mucho que La Mistral sea «propia». Lo que sí cambia, por supuesto, es que no forma parte de un grupo, sino que es totalmente independiente. Las ganas de experimentar vivir en otro país siempre las tuve, pero, por razones familiares este fue el momento indicado para hacerlo”.

Abrimos! Hace nueve meses, en una charla de amigos con @astefanoniok y Carla D Elia, surgió la idea. Y esta semana inauguramos en Madrid la librería @lamistralmadrid Gracias por la buena onda de amigos, editoriales, periodistas y vecinos de Madrid. pic.twitter.com/evSeuFHaTW — Julián de Dios (@dediosjulian) August 13, 2021

Stefanoni, autora de la novela La abuela civil española (Seix Barral), compara la escritura con su oficio y conocimiento como librera: “La curaduría y la selección es casi como editar una novela: quitas, pones, a veces sumas quitando. No dejan de ser decisiones arbitrarias donde la justicia o injusticia son palabras que no cuentan”. Juan Forn decía que sus personas favoritas, dentro del amplio universo de la literatura, desde los autores hasta los editores, eran los libreros. Este oficio artesanal tendrá su lugar en La Mistral: “A los lectores y a los libreros nos gusta hablar de aquello que nos apasiona, compartir, debatir, recomendar. La voz del librero es importante y también lo es la voz del cliente lector. Es un ida y vuelta hermoso que no podés disfrutar en una compra online, pero Internet es una herramienta útil y comprar por Internet, también es válido. Lo importante es leer”, explica Stefanoni.

La Mistral le dedica un lugar protagónico a la poesía

Durante la pandemia y el confinamiento, más o menos estricto, según las diversas restricciones, la lectura creció notablemente según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España que presentó el Ministerio de Cultura y Deporte en febrero de 2021. Este estudió arrojó que el 68,8% de la población española lee libros, un hábito que creció 12,3% en la última década y, que en la pandemia creció “especialmente”. En la actualidad, el 52,7% de la población española mayor de 14 años lee libros semanalmente, señala el informe. El coronavirus también tuvo un impacto en el precio de los alquileres del centro de Madrid. Sumado el éxodo de tantos madrileños hacia zonas “más verdes”, lejos de la urbe, y la crisis económica, esta combinación condujo a que muchos locales cerraran sus persianas. La Mistral llega entonces en momento ideal: una demanda por parte de los lectores y locales céntricos a precios más accesibles que en temporadas anteriores. Se debería sumar también la gran cantidad de eventos literarios que sigue congregando Madrid, entre ferias y festivales literarios.

Un circuito “atendido por sus dueños”

La Mistral se suma al circuito de librerías “atendidas por sus dueños” con una propuesta diferente a la que proponen las grandes cadenas en Madrid. Por ejemplo, en Argüelles se encuentra la mítica Alberti, de Lola Larrumbe, un templo donde acuden a menudo los escritores más importantes, presenten o no sus nuevos libros, un espacio de encuentro entre amigos de las Letras. También en Malasaña funciona Tipos Infames, donde se puede disfrutar de una copa de vino o de una cerveza, y sus propios dueños recomiendan semanalmente, a través de sus redes sociales, libros y autores. Muy cerca se encuentra Lata Peinada, de los argentinos Paula Vázquez y Ezequiel Naya, librería dedicada exclusivamente a títulos latinoamericanos. Antes de desembarcar en Madrid, en 2020, probaron esta experiencia en Barcelona, donde con éxito funciona en el Raval un local que lleva el mismo nombre que su hermana madrileña. En Antón Martín abrió hace unos meses Mary Read, un espacio que se define como “LGTBQ+ transfeminista” y cuya fachada hace algunos días fue vandalizada por intolerantes.

Coqueta, en La Mistral también está Aurora, la perra de Stefanoni. La librería tiene calor de hogar y su dueña busca convertirlo en un espacio de encuentro donde converjan artistas y voces no solo literarias: “Me gustaría que sucedan cosas diferentes, desayunos con autores, citas con directores de cine y de teatro, poetas, algo de música, y todo eso rodeado de libros increíbles, porque sí, en España están mis editoriales favoritas, las que a veces llegaban muy a cuentagotas a la Argentina”.

LA NACION