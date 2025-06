Si me preguntan cómo resolver una división con coma, no lo sé. Estudié Cálculo en la secundaria, pero esto de hacer cuentas lo delegué a las calculadoras, que en su momento causaron escándalo, porque se sospechaba que iban a esmerilar nuestro intelecto. Medio siglo después, un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) viene a revelar que usar ChatGPT (y cito) “causa una acumulación de deuda cognitiva”.

No asombra, por supuesto. Pero acá van un par de pinzas para tomar estos resultados con una mirada crítica. Primero, el estudio se basó en solo 54 estudiantes. Segundo, ChatGPT puede usarse para muchas cosas de muchas maneras. La investigación se basó solamente en la composición de ensayos escritos. Casi el único soporte sólido del estudio reside en el empleo de electroencefalografía para evaluar a los participantes. El principal problema de esta clase de experimentos, que son sin embargo válidos, es la demonización de una cierta tecnología y, con eso, el evitarnos reorientar la educación de tal modo que la inteligencia artificial no sea un pasaporte para estudiar menos o pensar lo justo para pedirle al modelo de IA que haga algo, sino, en el mejor escenario, para dedicar nuestros cerebros a aquello que hacemos mejor.