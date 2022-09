Día de la Primavera: una guía cultural con performances, conciertos, lecturas y muestras

Con el cambio de estación, la cultura también florece. Varias instituciones públicas y privadas le dan la bienvenida a la primavera con muestras artísticas, lecturas, performances, conciertos y coloquios filosóficos abiertos a la comunidad. A continuación, se presenta una agenda de actividades para chicos, jóvenes y adultos en museos, parques, centros culturales, liberías y calles porteñas.

Miércoles 21

El Ministerio de Cultura porteño celebra el Día del Estudiante y la Primavera con una tarde de actividades en la ciudad, que incluyen DJ sets, una feria de manga y cómics, talleres y recitales. En el Parque Centenario (avenida Díaz Vélez y Dr. Enrique Finochietto, al lado del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur), habrá varias propuestas agrupadas en la iniciativa “Todos al Anfi”.

El programa Pase Cultural y la Dirección General de Música organizaron un “menú” de literatura, artes visuales y música. De 13 a 18 se realizará una feria de editores de manga, animé, fanzines, novela gráfica, cómics y literatura juvenil, una estación de artes visuales con intervenciones y pegatinas en murales, un taller de paste up a cargo de Sol Roubakhine (@yisuslovme) y artistas invitados; shows musicales del compositor y cantante cordobés de trap y rap, Luck Ra, y de la banda Notorious Wach; un stand de reciclado con juegos y talleres sobre sustentabilidad y un DJ Set de Geo Efrita.

En el stand de Pase Cultural se brindará información a estudiantes de 16 a 19 años de escuelas públicas de la ciudad que quieran inscribirse y disfrutar de los beneficios del programa.

Luck Ra dará un recital en el Parque Centenario Toto Pons

Al mismo tiempo, el programa Calles Culturales celebrará la llegada de la primavera con Copar la Parada, propuesta impulsada por Casigratix que recorrerá la ciudad en un camión-escenario para hacer bailar a niños, jóvenes y adultos en siete parques y espacios públicos: el triángulo entre Bartolomé Mitre, Florida y Diagonal Norte (a las 13); Parque Centenario (a las 14:15); Parque Avellaneda (15:30); Parque Patricios (17); Isla de la Paternal (Dr. Joaquín Zabala entre Av. Chorroarín y Av. de los Constituyentes, a las 18:15); Parque Saavedra (19:30) y en Patio de Artistas Saldías (San Pedro de Jujuy 4, a las 21).

De 12 a 15, desde la sede de ArtHaus (Bartolomé Mitre 434) partirá la caravana performática encabezada por la artista Ariadna Pastorini y más de treinta performers que recorrerán el microcentro porteño para celebrar la vida después de la traumática experiencia pandémica con la acción performática Inolvidable. El flamante espacio cultural ArtHaus-Centro de Creación Contemporánea, donde se acaba de inaugurar la escultura de Gabriel Chaile Mamá luchona, presenta esta segunda acción, en clave performática.

Ariadna Pastorini, tras el hilo de la acción performática en el microcentro porteño ArtHaus

“Un acto inolvidable en plena city porteña donde los camiones de caudales nos pasarán al lado, con la locura del dólar, la crisis, el caos, la desesperación, el ruido, las bicicletas con pedidos, en una zona de manifestaciones, reclamos, dentro de un público casual, poco interesado en otras cosas que no sean intereses personales, casi diría una intervención divina que permitirá un disfrute para el que quiera, tratando de olvidar el inolvidable encierro o recordarlo de otra manera”, anuncia Pastorini.

El recorrido de Inolvidable comienza en Mitre 434 y continúa por las calles San Martín, Perón y Reconquista hasta regresar al punto de partida en la puerta de ArtHaus, donde los participantes idearán intervenciones. Una vez terminada la performance, en el auditorio del centro cultural se presentará el libro Performances de encierro. 2020-2021, de Pastorini, que reúne una serie de acciones globales realizadas durante la pandemia.

Portada de "Todo lo que crece", que Clara Obligado presenta este miércoles a las 18:30 en la librería Céspedes

En Céspedes Libros (Álvarez Thomas 853), a las 18:30, la escritora argentina residente en España Clara Obligado presenta junto con María Negroni el libro Todo lo que crece. Naturaleza y escritura (Páginas de Espuma), ensayo donde reflexiona sobre los vínculos entre la literatura, el mundo natural, la ficción y las memorias. “Cita obligada” para conversar con la autora de La hija de Marx y La biblioteca de agua.

Desde las 20, El Cultural San Martín (Sarmiento 1551) organiza la Fiesta de la Primavera al aire libre en la Plaza de las Américas con un recital de Agua de Florero, grupo de boleros y son cubano compuesto por músicos argentinos: Germán “Mono” Torres, Juan Martín Mauro, Diego Lebrero e Ignacion Montes. A las 21, el DJ Pablo Varettoni empezará a musicalizar la primera noche primaveral con un set que reúne música de la actualidad con joyas del pasado.

El día siguiente a las 20, en la Sala Muiño, Inés Hopenhayn dialoga sobre la ficción, la realidad y el humor con el actor y director Martín Piroyansky.

Jueves 22

El día después del inicio de la primavera, a las 18.30, en el Museo de Arte Popular José Hernández (Avenida del Libertador 2373) se inaugura la exposición Patrimonio botánico. Cuando las artesanías se inspiran en la naturaleza, con hermosas piezas del patrimonio del MAP hechas por artesanas y artesanos de todo el país que encontraron en el universo de la botánica la inspiración para realizar sus diseños y obra. La muestra está integrada por piezas trabajadas en distintos materiales -madera, textiles y cestería, metal y vidrio- y con técnicas diversas.

Cuando las artesanías de inspiran en la naturaleza: caja secreta de Cristopher Sleigh Prensa MAP

Además, la muestra tendrá como invitados a artesanos de gran trayectoria como Miguel Diez, Martín Viteri, Hernán Lira, Jorge Lozzi, Andrea Michelsen y obras de su padre, Edgar Michelsen, cuyas flores y plantas en su orfebrería fueron reproducidas de una forma tan exacta que la Sociedad Argentina de Horticultura lo invitó a exponer y le entregó un Diploma de Honor en 1964.

Imaginería religiosa y floral en la muestra del Museo José Hernández Prensa MAP

La exposición tendrá un sector accesible y estará acompañada con un programa de actividades públicas, junto a otras instituciones como el INTA, el Museo Ricardo Rojas, el Museo Gallardo, el Colectivo Ojo Verde, Vecinos en Flor (Facultad de Agronomía) y la Unión de Trabajadores de la Tierra, entre otros referentes. Una de las primeras y más destacadas será una jornada de intercambio de plantas y semillas con charlas y talleres organizados junto a @eco.kokedamas y @quiero_verde (sábado 1 de octubre de 12 a 20).

De jueves a sábado, en la localidad cordobesa de Vaquerías (a tres kilómetros al este de la localidad de Valle Hermoso, y a 75 kilómetros de la ciudad de Córdoba) se realiza “Primavera especulativa. Políticas de Antropoceno”, 1° Coloquio Internacional de la Red Cosmografías. Está organizado por Arqueologías del Porvenir (Conicet y Universidad Nacional de Córdoba), International Research Project “Identities, Forces, Quanta” (Laboratoire Sphere de la Université Paris Cité) y “The Multiplicity Turn: Theories of Identity From Poetry to Mathematics” (France-Stanford Center for Interdisciplinary Studies, Stanford University).

“De un tiempo a esta parte se está produciendo una enorme renovación de las teorías que piensan el mundo contemporáneo -dice a LA NACION Emanuel Biset, uno de los organizadores del encuentro-. Esta renovación es impulsada por transformaciones que resultan ineludibles. Por un lado, el cambio climático o el calentamiento global nos confrontan a desafíos impensados. Si científicas y científicos señalan que la misma vida sobre la tierra está en riesgo, parece imposible pensar prácticas políticas, culturas o éticas negando la centralidad de animales, plantas, territorios o ríos. Por otro lado, la revolución digital o la creciente incorporación de la tecnología a la totalidad de la vida, redefine la autonomía de los seres humanos, su capacidad de decisión o los modos de habitar. En este marco, existe en la actualidad una proliferación de nuevos vocabularios que enfrentan estos desafíos. Palabras como antropoceno, posthumanismo, cosmopolítica, aceleracionismo, materialismos, ayudan a construir pensamiento a la altura del mundo que habitamos”.

El cambio climático y el calentamiento global también son motivo de análisis de filósofos e investigadores sociales Kyodo News

El coloquio “Primavera especulativa: Políticas del antropoceno” reúne a especialistas de Brasil, Chile y la Argentina, quienes hablarán sobre los trabajos que se están realizando desde América Latina frente a estos desafíos. “Durante tres días investigadores de distintas universidades se reunirán para debatir sobre los desafíos teóricos y políticos, sobre los aportes de las humanidades y las ciencias sociales, en una era definida por el vocablo ‘antropoceno’ -agrega Biset-. A lo largo de estos días se abordarán preguntas como: ¿de qué modo pensar una política que incluya a otros seres más allá de los humanos? ¿Qué es posible hacer frente a los algoritmos de las plataformas? ¿Qué teorías nos hacen falta para un mundo cuyas transformaciones parecen poner en riesgo la misma existencia del ser humano o la vida en el planeta?”.

Los libros artesanales de Ediciones Arroyo llegan este jueves a Casa Brandon Gentileza Ediciones Arroyo

A partir de las 20, en Casa Brandon (Luis María Drago 236), se presenta el caudaloso catálogo de Ediciones Arroyo. Además de la coeditora, la escritora Alejandra Bosch, participan varios de los poetas publicados en el sello santafesino, como Liliana Lukin, Miguel Gaya, Juan Fernando García, Loreley El Jaber, Andi Nachon, Paloma Raskovski, Carlos Battilana, Claudio Gómez y Marina Cavalletti, entre muchos otros.

Habrá exposición y venta de libros de la editorial que nació en la localidad santafesina de Arroyo Leyes y publica pequeños libros de poesía cuyas portadas están hechas a mano con materiales de descarte. Desde 2016, Ediciones Arroyo organiza además el Festival de Poesía de Arroyo Leyes y el proyecto de patrimonio Reserva Poética Santafesina en Arroyo Leyes. Se pide un bono contribución de 500 pesos.

Sábado 24

El Museo de la Historia del Traje (Chile 832) y el Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079) coorganizan “Pica al Bordado en primavera”, un taller de bordado a cargo de Amparo Villareal y Melina Cymlich.

En el Sarmiento, de 15 a 17:30 invitan a bordar en su jardín bajo el retoño de la higuera de la Casa Natal del autor de Recuerdos de provincia, guiados por la bordadora y artesana Amparo Villareal, que propone crear una pequeña obra textil inspirada en el paisaje.

Y en el Museo del Traje, de 15 a 18 Melina Cymlich enseñará a armar pétalos y flores en relieve con la técnica de stumpwork, tomando como inspiración las estampas y bordados florales de la exhibición actual del museo porteño.

Los materiales sugeridos para el taller del Museo Sarmiento son bastidor, lienzo crudo, agujas de coser o bordar, hilos de coser, bordar o lanas, tijera y cuaderno y lápiz. Para el taller del Museo del Traje, se necesitan retazos de tela (lienzo, brin, tusor, percal, batista o alguna similar), hilo mouliné o perlé, aguja n° 7, bastidor, alambre de cobre o similar, tijera y marcador para tela o birome tipo frixion.

Domingo 25

En el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1900), los chicos tendrán su “Primavera de papel”, tal es el nombre del taller de arte y creatividad -más precisamente, un taller de plegado y filigrana- inspirado en el jardín del museo. Está a cargo de Eli Schürmann, y se realiza en el marco del proyecto Museos con Patrimonio Verde. La edad sugerida es de 8 a 12 años; es una actividad gratuita con cupos limitados (inscripción previa a través de las redes sociales del MNAD: @museodecorativo).