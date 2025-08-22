Dibujos con futuro

Hubo una generación que conoció la profundidad de los océanos guiada por la voz de un tal Jacques Cousteau. Esa misma generación surcó el espacio de la mano de alguien llamado Carl Sagan. Antes -y durante- hubo libros infantiles donde la didáctica se transmutaba en coloridas ilustraciones. Luego, series documentales donde un grupo de suricatas (o algún otro animal) se convertía en protagonista de historias dignas del mejor guionista. Quienes hicieron los dibujos que aparecen aquí son parte de una cadena cuyo más novedoso eslabón fue -acorde con los tiempos- un streaming. La expedición “Talud Continental IV”, en la que intervinieron científicos argentinos, corrió un solo riesgo: que su divulgación fuera abducida por la rancia peleíta nuestra de cada día. Los dibujos sugieren lo contrario: la curiosidad, la maravilla y las ganas de conocer mundo solo por el gusto de hacerlo siguen teniendo futuro.