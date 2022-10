Halloween: se renueva la biblioteca del terror con thrillers, ciencia ficción y hasta parodias

escuchar

Para Halloween, en vez de “dulce o truco” los lectores prefieren la opción “libro o truco”. El género literario favorito de la tercera década del siglo XXI -el terror- se renueva año a año en contacto con otras especies discursivas, del thriller psicológico al mito y de la ciencia ficción a la parodia. Este lunes, para celebrar Noche de Brujas antes hay que pasar por las librerías.

Esta Noche de Brujas se disfruta mejor leyendo novelas y cuentos Pixabay

“La literatura es un terreno apropiado para la expansión del monstruo”, se lee en el libro-taller Ahora escriba usted (Factotum), de Mariano Quirós. “Se vive un momento particular del género de terror -dice Quirós a LA NACION-. Pero más que el género lo que me gusta en particular son determinados autores. Entre los argentinos que escriben terror y lo trascienden, me interesa mucho Luciano Lamberti, que tiene algo de aire generacional; Diego Muzzio me alucina, su escritura es muy elegante y parece que escribiera del futuro con una prosa del pasado; Marina Yuszczuk también, La sed me encantó. Sus narrativas son las que me interesan, más allá de las interpretaciones que se hacen a partir del auge repentino de un género u otro. Ahora se dice que el terror es ideal para narrar la Argentina; antes se decía lo mismo del policial o el género negro. No sé si es tan así o hasta qué punto me convence esa idea de narrar el país a través de una historia. Al momento de leer, me convoca más la prosa de un autor; para enterarme del contexto del país, leo otras cosas”.

A continuación, ofrecemos un listado de novedades editoriales para elegir en la víspera del Día de Todos los Santos.

El rey del terror no descansa: se publicó la novela "Cuento de hadas" Maqueta

Del infatigable Stephen King, que actualmente trabaja en cuentos, novelas y adaptaciones cinematográficas y televisivas de sus historias, se publicó este mes -pocos días después de su 75° cumpleaños- Cuento de hadas (Plaza & Janés, $ 8999). Charlie Reade, un adolescente cuya madre ha muerto en un accidente y cuyo padre se sumerge en el alcohol, conoce al ermitaño Howard Bowditch, que vive con su perra, Radar, en una casa aún más antigua que el propietario. Dos personas muy diferentes entre sí (y la perra) se hacen grandes amigos. En el cobertizo de la mansión, donde hay varios casetes, el chico descubrirá un portal a otro mundo.

El autor contó que la pandemia -con su paisaje inusual de calles desiertas y edificios vacíos- lo inspiró para escribir Cuento de hadas (de 856 páginas). Hay semejanzas entre la novela y El teléfono del señor Harrigan, la primera nouvelle de La sangre manda que fue llevada al cine por John Lee Hancock, y en la que un chico huérfano de madre y un anciano extravagante se hacen amigos.

Un thriller sobrenatural: "Nuestras esposas bajo el mar", de Julia Armfield Maqueta

La escritora británica Julia Armfield, que visitó Buenos Aires en ocasión del Filba Internacional, entrecruza el terror con el thriller, el humor y una perspectiva queer. En varios de los cuentos de El gran despertar (Sigilo, $ 2750), su primer libro, hizo aparecer a huestes de fans asesinas, a una zombi joven lésbica y a una niña que imita la conducta de un animal salvaje. El terror es para la autora una cuestión de grados: una alteración mínima puede desembocar en caos o desasosiego.

En Nuestras esposas bajo el mar (Sigilo, $ 2900), su primera novela, Leah, una bióloga marina, retorna a su hogar junto a Miri luego de una expedición submarina en alta mar que se ha extendido más de la cuenta y que no ha terminado bien. La oscuridad y la inmensidad del oceáno, y la incertidumbre de su esposa en tierra firme, enmarcan un thriller sobrenatural (y una historia de amor narrada a dos voces) que sorprende a los lectores con un giro imprevisto.

"Horror. Historias de sangre, espíritus y secretos", del director de cine italiano Dario Argento Maqueta

El director de cine italiano Dario Argento -creador de obras cumbre como El pájaro de las plumas de cristal, Suspiria y Trauma- también es narrador. En Horror. Historias de sangre, espíritus y secretos (Letra Sudaca, $ 2700) reúne seis relatos ambientados en la Villa de los Monstruos, la Galería de los Uffizi, la Biblioteca Angelica, y habitados por personajes perversos, brujas, asesinos y otros demonios.

“Brujería, horror, thriller. Me pasé la vida contando historias que tienen como tema estas tres sugestiones. Pero siempre con el cine, con las visiones. Entonces se me ocurrió que podía contar historias de horror, thriller y brujería sobre la página, y hacer que las visiones las crearan los lectores con su propia fantasía, leyendo e imaginando”, escribe Argento en el prólogo. El primer relato lo tiene como narrador y testigo aterrado por el modo en que personajes de pinturas y esculturas toman vida y prestan formas grotescas a la maldad.

Un duelo, un viaje en familia y una historia de fantasmas en "Para que sepan que vinimos" Maqueta

La nueva novela de Marina Yuszczuk, ganadora en 2021 de la primera edición del Premio Sara Gallardo con su novela de vampiras La sed, retoma la tradición de las historias de fantasmas en clave jamesiana. En Para que sepan que vinimos (Blatt & Ríos, $ 2990), Fernanda, cuya madre acaba de morir, se va de viaje a Nueva York con su pareja y Rosa, su pequeña y perceptiva hija. Desde el inicio aparecen presagios, situaciones extrañas e inciertas que, sin alterar el curso normal del vuelo y la estadía, comienzan a infectar la trama. Como suele pasar en la literatura de Yuszczuk, el vínculo entre madres e hijas se combina con la presencia de dobles, elementos góticos y presencias sobrenaturales que conviven con los protagonistas. “Imaginaba mucho, y creía lo que imaginaba. ¿Cuántas veces se había dado vuelta a la noche, mientras charlaban durante la cena, sobresaltada porque le parecía que había algo atrás? Monstruos, asesinos, criaturas que se agazapaban en la oscuridad: todo lo que para ella era vacío, para Rosa estaba cargado de peligros”, reflexiona Fernanda sobre las ¿sugestiones? de su hija.

Gardel contra los zombis en "Cada día canta mejor", de Luis Mey Maqueta

Luis Mey vuelve al terror con un twist irónico. El narrador, un escritor porteño (con una pareja llamada Malena), investiga el rol del Zorzal Criollo durante un ataque zombi en la ciudad de Buenos Aires. “En Cada día canta mejor (Factotum, $ 2650), intenté inyectar algo de comedia negra para apenas perderle un poco el miedo a las cosas: a la muerte, a los cementerios, al mundo de la literatura, tan lleno de zombis -dice Mey a LA NACION-. De ahí que agarré a un héroe, Carlos Gardel, por cuestiones de quitarle el tango al mundo de los padres borrachos. Y, desde ya, para leer mejor las cosas”. En la novela, el tango “Volver” cumple un papel clave. “Sin duda trata de zombis -afirma Mey-. El festejo en la novela es el limbo. Una oda a lo que anda perdido en sus tropiezos de comedia, aunque en la noche, y entre zombis que quieren recuperar el canto. Un proceso que intenté y desarrollé desde el terror más duro en Macumba, continúo con los niños asesinos en Los pájaros de la tristeza, después con Brujas de Carupá hasta esta, y seguirá en las siguientes. Como zombi de la cultura me debo a decir: o eso creo”. En El viento de la pampa los vio (Baltasara), segunda novela de Juan Ignacio Pisano publicada este año, se alterna la gauchesca con el apocalipsis zombi.

Portada de "El banquete de Tántalo", cuentos de Pablo Martínez Burkett Maqueta

Y El banquete de Tántalo (Muerde Muertos, $ 1900), la nueva colección de cuentos de Pablo Martínez Burkett, retoma escenarios y géneros -como la crónica y la mitología- para renovar el género y provocar espanto. “El terror tiene una dimensión individual, propia de cada persona -dice el autor a LA NACION-. Y también una dimensión social que está en constante mutación. En cada época, el género adopta nuevas formas que sintetizan ambas. Desde el castillo embrujado, pasando por los científicos locos y monstruos de pelaje diverso, siguiendo por entidades cósmicas, alienígenas y posesiones diabólicas, zombis, asesinos seriales y vampiros melancólicos, llegamos a una actual hibridación que conjuga manierismo y ruptura; tradición y extrañeza”. En trece relatos, Martínez Burkett condimenta el mundo cotidiano con dosis de terror clásico, haciendo que lo familiar se vuelva siniestro. “Es una celebración de lo secreto, lo sagrado y lo prohibido -asegura-. La letra y música de tu próxima pesadilla”.