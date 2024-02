escuchar

Tras las versiones que trascendieron ayer sobre un posible cierre del Ecunhi (Espacio Cultural Nuestros Hijos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo), desde el organismo que funciona hace quince años en la ex-ESMA (Avenida del Libertador 8151) emitieron un comunicado que desmiente esa información, por considerar que son “falsos, erróneos y/o manipulados los datos incluidos en una nota publicada en el diario Clarín”, en cuyo título se informaba el “cierre” del Ecunhi y se consignaba que habría solicitado una partida de 82 millones de pesos para 2024, que el Gobierno decidió no entregar.

“Yo no pongo un peso más para propaganda K -aseguró el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, al ser consultado por LA NACION-. Cultura no pone más plata para ese programa, lo voy a bajar”. El secretario se refería al Programa ARG 19001, que estuvo vigente entre junio de 2021 y diciembre de 2023. Sobre la continuidad del Ecunhi, dijo: “Esto queda abierto. No pertenece a Cultura”.

Hasta 2023, se hicieron talleres para adultos mayores, jóvenes y chicos, festivales y otras actividades; a mediados de este mes, se realizó el Festival de Verano. El Ecunhi fue creado en enero de 2008, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y abrió en abril del mismo año.

Según se informa en la página de Facebook de la institución, el Ecunhi no recibe financiamiento estatal desde 2016. Recibe aportes de ONG y otras instituciones públicas y privadas. Allí también se aclara que no depende de ningún organismo oficial. En el enlace “Abrazo en defensa del Ecunhi” se solicitan aportes de $ 150 a $ 5000 para el mantenimiento del edificio y compra de insumos y “bonos voluntarios” a los asistentes a actividades. Durante el Festival de Verano, este mes, los asistentes podían colaborar con un “bono voluntario”.

Ayer a la medianoche, en las redes sociales, trabajadores del Ecunhi respondieron a la publicación de Clarín y a las autoridades de la Secretaría de Cultura con un comunicado titulado “¡El Ecunhi cerrará solo el día que la Asociación Madres de Plaza de Mayo así lo decida!”.

“El Ecunhi no es una dependencia del Estado Nacional, no depende de la Secretaría de Cultura ni de ningún otro organismo estatal, no se financia ‘con subsidios estatales’”, remarcan.

LA NACION se comunicó con la directora del espacio, Verónica Parodi (hija de la exministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi), que respondió con el envío del comunicado publicado en Instagram y una foto del predio en la ex-ESMA.

Frente del Ecunhi en el Museo Sitio de Memoria ESMA

En el comunicado se destaca que entre junio de 2021 y diciembre de 2023 llevaron adelante un convenio con el Ministerio de Cultura para desarrollar las actividades del programa “El Ecunhi hace escuela” destinado a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, de instituciones públicas y privadas (cogestionado con el Ministerio de Educación de la Nación). Se trata del Programa ARG 19001 de Naciones Unidas para el Desarrollo. “Previo a ese convenio (de un año y medio de duración) este espacio cultural no mantuvo convenio alguno con el Estado desde el año 2015″, señalan los trabajadores.

“En este espacio no se realizan actividades ‘de propaganda’, ni hay ‘adoctrinamiento juvenil en el modelo kirchnerista’”, se indica. “Siguiendo el legado de las Madres, desarrollamos actividades culturales de diversa índole (talleres y espectáculos de teatro, música, artes visuales y literatura), y trabajamos para fortalecer los pilares democráticos de Memoria, Verdad y Justicia”.

En noviembre de 2023, la entonces candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, había expresado su deseo de que las 17 hectáreas de la ex-ESMA pudieran ser “disfrutadas por todo el pueblo argentino”. En septiembre del año pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) había declarado el Museo Sitio de Memoria ESMA como patrimonio mundial. Es un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.

“Como siempre ha sido, las puertas de este lugar seguirán abiertas para defender ese legado del pañuelo. Junto a artistas, docentes, estudiantes, toda la comunidad que nos ha hecho llegar tantos mensajes de cariño y preocupación, y a la que queremos llevar tranquilidad, seguiremos construyendo esta casa de la cultura, amorosamente, tal como lo soñaron las Madres de Plaza de Mayo”, concluye el comunicado.