Nos sentimos dueños de este planeta, y sin duda hemos dejado nuestra marca. En la Tierra e incluso en cuerpos celestes cercanos, como la Luna o Marte. ¿Pero qué ocurriría si desapareciéramos de un día para el otro? Las especulaciones literarias abundan, pero la foto de arriba no es ciencia ficción. A orillas del río Meno, en Frankfurt, Alemania, la vegetación se ha apoderado de un viejo barco que hace décadas que ya no navega. Usado como vivienda o como refugio, el intento de convertirlo en jardín flotante es evidente, pero la naturaleza no pide permiso, y sobre el barco verde ya crecen dos cortaderas pampeanas. Nativa de nuestras tierras y muy llamativa por sus penachos blancos, la Cortaderia selloana es extremadamente invasiva y puede cubrir en unos pocos años áreas muy extensas. Algunas notas en medios europeos ya alertan sobre su rápida propagación.