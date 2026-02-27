LA NACION

El bosque quieto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONDiana Fernández Irusta
LOIC VENANCE - AFP

Nadie diría que el trasfondo de esta imagen es la catástrofe. Quizás sea por lo estilizado del encuadre, pero cuesta recordar que lo que aquí estamos viendo es el registro de una inundación, con todo lo que implica: evacuaciones, desastre ambiental, pérdidas de todo tipo y medida. Sin embargo, de la imagen, lejos de los servicios de emergencias, las alertas naranjas, la desesperación y los operativos de rescate, emerge una belleza delicada, apenas melancólica, algo a su pesar sombría. Las aguas desbordadas del río Sarthe, en las afueras de Briollay, al oeste de Francia, avanzaron sobre un bosque y se convirtieron en espejo de unos árboles simétricos, despojados, extrañamente quietos. Por un lado, simetría; por el otro, una luz cristalina y un cielo opaco, apenas visible y secretamente ominoso.

Por Diana Fernández Irusta
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
opinión
Más leídas de Cultura
  1. Historias reales sobre vínculos rotos, que cada vez son menos tabú
    1

    Los padres terribles: historias reales sobre vínculos rotos

  2. Censurado por inmoral y pornográfico, se filtró “gota a gota” y consagró al polémico Nobel Camilo José Cela
    2

    A 75 años de “La Colmena”: censurado por inmoral y pornográfico, se filtró “gota a gota” y consagró al polémico Nobel Camilo José Cela

  3. Olga de Amaral transforma el Malba en un laberinto universal
    3

    Construir con telas, hablar con color: Olga de Amaral transforma el Malba en un laberinto universal

  4. Las cenizas de Juan José Sebreli se esparcirán en Plaza Constitución el próximo viernes
    4

    Las cenizas de Juan José Sebreli se esparcirán en Plaza Constitución el próximo viernes