Cinco recorridos para celebrar el Día Internacional de los Monumentos

Para celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, este sábado, la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que preside el arquitecto Fernando Gabriel Ferreyra, organizó una serie de recorridos guiados por especialistas en distintos puntos del país, con el objetivo de conocer mejor lugares donde la historia se vuelve monumental, como la Basílica Nuestra Señora del Pilar y la Plaza de Mayo y su entorno, en la ciudad de Buenos Aires; el templete donde se resguardan los restos de la casa natal del general José de San Martín, en Yapeyú; la Plaza Martín Miguel de Güemes en Chicoana y la soñada Casa sobre el Arroyo, en Mar del Plata.

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue establecido en 1983 por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organización no gubernamental creada en 1965 dedicada a la conservación del patrimonio cultural. La iniciativa luego fue adoptada por la Unesco.

A las tres de la tarde habrá un recorrido por la Plaza de mayo y su entorno Archivo

En la Argentina, el patrimonio protegido incluye más de 1500 bienes culturales, entre ellos unos ochocientos monumentos históricos nacionales, cuya salvaguarda está a cargo de la Comisión Nacional, creada en 1938 con el objetivo de organizar, proteger y difundir el acervo histórico del país, una tarea clave para garantizar la transmisión de estos bienes a las futuras generaciones.

La Basílica Nuestra Señora del Pilar es la segunda más antigua de la ciudad José Díaz

Este año son cinco los recorridos guiados. Desde las 11, los arquitectos Ferreyra y Adolfo Brodaric se reunirán con los asistentes en la Basílica Nuestra Señora del Pilar (Junín 1898) para seguir luego por la avenida Alvear, en la ciudad de Buenos Aires. Construida en 1716, es uno de los templos coloniales más importantes del país, por su arquitectura barroca, sus altares y las piezas artísticas que conserva. La caminata continuará por la avenida Alvear, donde se concentran palacios de estilo europeo que reflejan el modelo de ciudad de fines del siglo XIX y principios del XX, como el Palacio Duhau, de 1934, con influencia del neoclasicismo francés.

El segundo se centrará en la Plaza de Mayo y su entorno, desde las 15, con la guía de la licenciada Teresa Margaretic, la profesora Cristina González Bordón y la licenciada Virginia González, directora del Museo Casa de Gobierno. En uno de los espacios más emblemáticos de la historia argentina se encuentra la Pirámide de Mayo, erigida en 1811 para conmemorar el primer aniversario de la Revolución. Es el monumento más antiguo de la ciudad situado a poca distancia del Cabildo, cuya estructura actual es el resultado de diversas intervenciones.

Restos de la casa natal de José de San Martín, en Yapeyú, en la provincia de Corrientes Xavier Martin

En la provincia de Corrientes, a partir de las 17, la especialista en patrimonio Liliana Suárez guiará una visita al templete sanmartiniano de Yapeyú, que resguarda los restos de la casa natal de José de San Martín. Este sitio, inaugurado en 1938, constituye un espacio de homenaje al héroe libertador de América y permite reconstruir aspectos de su vida temprana en el contexto de las misiones jesuíticas.

Vista de la localidad de Chicoana, en la provincia de Salta Ricardo Pistupluk - La Nacion

A la misma hora, en Salta, el recorrido tendrá lugar en el pueblo histórico de Chicoana, en el valle de Lerma, a cargo de la profesora Juana Gomila. Sus calles, la plaza principal -designada con el nombre del héroe Miguel Martín de Güemes- y la iglesia reflejan la historia de las guerras independentistas y el desarrollo agrícola en el norte argentino.

La Casa sobre el Arroyo es Monumento Histórico Nacional Mauro V. Rizzi - LA NACION

Y en Mar del Plata, la museóloga Mónica Crosa recorrerá con el público la Casa sobre el Arroyo, conocida como Casa del Puente. Habrá visitas a las 10.30, 11.30, 12.30 y 13.30 en Quintana 3998. Diseñada por la pareja de arquitectos Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge entre 1943 y 1945, es una de las piezas más importantes de la arquitectura moderna de la Argentina. Su estructura, que atraviesa un arroyo y se integra al paisaje, representa una innovación tanto técnica como conceptual.

Entre las declaratorias más recientes de la Comisión Nacional de Monumentos se destacan la Casa de Victoria Ocampo, en la ciudad de Buenos Aires; el Pabellón Centenario ubicado en el Parque San Martín de Salta, y el Centro Cívico de Santa Rosa, en La Pampa, las tres de 2022.

Para agendar

El próximo miércoles a las 18, en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831), se hará la charla abierta al púbico “De aquellas técnicas constructivas. Saberes que se van yendo”, organizada por el Fondo Nacional de las Artes, en la que participarán el arquitecto Carlos Moreno, docente, asesor y director del proyecto “Patrimonio y Memoria”; el historiador Gustavo Raik y el periodista especializado en patrimonio Matías Profeta, con la moderación del arquitecto Marcelo Nougués, director del área de Arquitectura del FNA.

El encuentro propone una reflexión sobre la importancia de recuperar y revalorizar las tecnologías constructivas tradicionales. A partir de la diversidad geográfica y cultural del país, pone en evidencia el modo en que cada región desarrolló formas propias de habitar y construir, en diálogo directo con la naturaleza, el clima y los recursos disponibles. Con entrada gratuita y reserva, completando el formulario en este enlace.