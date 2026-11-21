Este domingo, con entrada libre y gratuita, el Festival del Libro de Chivilcoy (Flich) celebra su quinta edición. En 2025, concurrieron dos mil personas al evento autogestivo que, desde 2024, se financia con aportes del sector privado.

Participan más de cuarenta expositores, entre editoriales, librerías y autores independientes. En las tierras de Oche Califa y Hernán Ronsino, y donde un joven Julio Cortázar dio clases como profesor en la Escuela Normal “Domingo Faustino Sarmiento”, hay muchos lectores y cuatro librerías.

Participan del festival chivilcoyano más de cuarenta expositores Prensa Flich

El festival tendrá lugar en el Club Racing (Alsina 46), a partir de las 14. Entre los invitados, figuran Selva Almada, el artista de alma ricotera Rocambole (Ricardo Cohen) y Roberto Chuit Roganovich, que dará un taller de escritura de cuentos a partir de las 14 (no requiere inscripción previa) y, a las 16, el discurso inaugural. A las 18, habrá una entrevista a Miss Bolivia que, además, estará a cargo del cierre musical.

Por la Flich ya pasaron escritores y referentes culturales como Alejandro Dolina, Martín Kohan, Dolores Reyes, Alexandra Kohan, Alejandra Kamiya, Tute, César González y Juan Solá, entre otros. La meta del encuentro es “encender el fuego de la lectura”, con una defensa del derecho a leer y el acceso a los libros y la cultura sin barreras económicas ni discriminación.

Está organizado por Maximiliano Gesualdi, Samantha San Romé y Juan Fernández, que este año lanzaron Macondo Cultura, productora y gestora de presentaciones de libros, obras teatrales y proyectos culturales en tierras chivilcoyanas. Una de las librerías de la localidad bonaerense se llama Macondo. En julio, los chicos tuvieron su propio festival: la Flichita.

La defensa de la lectura y el acceso a la cultura y los libros son ejes del Flich Prensa Flich

“La Flich es un evento independiente y autogestivo -dice la escritora Samantha San Romé a LA NACION-. Los primeros dos años tuvimos apoyo del Estado: habíamos aplicado al programa de apoyo a ferias del país, pero ese programa ya no existe más. Desde entonces, nos financiamos con aportes privados. Y decidimos mantener la gratuidad del acceso como pilar fundamental de su identidad. Es decir que si bien es un festival que se financia de manera privada, tiene una política de garantizar que todos puedan participar”.

“Dolina, cuando vino a la Flich, habló de toda esa gente maravillosa que no leía libros, y se preguntó cuán mejores serían si leerían -cuenta San Romé-. El tema, muchas veces, está en el acceso. No siempre ocurre voluntariamente. Por eso es tan importante generar ese puente, ese acercamiento, esas manos que comparten un libro, una historia, un personaje, una idea, y que te invitan, te proponen, te ofrecen una nueva forma de mirar el mundo. Sobre todo en tiempos de atomización, aislamiento, individualismo y virtualidad. Por eso nuestro lema es ‘encender el fuego de la lectura’, despertar ese deseo y seguir alimentándolo. La Flich busca ser eso, tener ese rol. Ojalá lo sea y siga creciendo”.