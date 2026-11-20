Este sábado, Gallery cierra el año en San Telmo y La Boca
El circuito gratuito impulsado por Pinta incluirá visitas guiadas por 15 espacios; también otras temáticas, enfocadas en arte urbano, arquitectura y diseño
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La última edición de Gallery del año será mañana, en San Telmo y La Boca. De 14 a 19, con inscripción previa, este circuito gratuito organizado por Pinta incluirá cuatro visitas guiadas por 15 espacios, además de otras temáticas enfocadas en arte, arquitectura y diseño.
A las 15 habrá cuatro puntos de encuentro para recorrer galerías y fundaciones en Moria (Bolívar 430, 2º piso), Linse (Bolívar 1753), Ungallery (Ministro Brin 1335) y Fundación Andreani (Av. Don Pedro de Mendoza 1987). Será una ocasión ideal para conocer las muestras que se inauguraron durante la reciente Noche de los Museos y otras que abrirán mañana al público en Linse, Nora Fisch (Av. San Juan 701), y Constitución (Del Valle Iberlucea 1140).
Entre otras actividades especiales, en Proa21 (Av. Pedro de Mendoza 2073) de 15 a 19 habrá un taller dictado por Nicolás Rodríguez para modelar “bombas de semillas” y a las 19, una lectura performativa a cargo de Clara Hédouin. Y el Museo Moderno (Av. San Juan 350) ofrecerá a partir de las 16 un recorrido con foco en diseño argentino, por las exposiciones Vestir mundos. Una exposición creada a partir del archivo de Fundación IDA y Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario.
Todos los recorridos culminarán en Towpyha (Piedras 986), donde se exhibe la exposición Si no fuese fotógrafo, sería músico, de Gabriel Rocca, uno de los protagonistas de la última edición de Pinta BAphoto. Allí se realizará el After Gallery, de 18 a 20. La programación completa y los links para inscribirse están disponibles en pintagallery.art.
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