El futbolista brasileño Gustavo Scarpa recomienda libros en YouTube y causó un boom de literatura clásica

El futbolista brasileño Gustavo Scarpa, mediocampista de Atlético Mineiro, impulsó un fenómeno de lectura entre sus aficionados al analizar libros en sus redes sociales. La difusión del deportista empujó las ventas de obras como “La muerte de Iván Ilich”, de León Tolstói, que en septiembre fue el más vendido de Amazon Brasil.

Tras el video, las búsquedas en Google sobre este texto crecieron más del 70% en comparación con el mismo período del año pasado y registraron un salto del 300% respecto del mes anterior. El video con la reseña, publicado el 2 de septiembre en YouTube, superó las 699.000 visualizaciones, mientras que un fragmento difundido en Instagram alcanzó a más de 1.000.000 de personas.

Una de las recomendaciones del jugador

“No lo creí al principio”, declaró Scarpa en una entrevista con el medio local Folha de Sao Paulo sobre la repercusión de sus publicaciones. El volante explicó que comparte análisis sobre literatura en sus plataformas desde 2019, pero recientemente modificó el formato para ofrecer reflexiones más detalladas de las obras.

“Antes escribía un resumen del resumen, a veces una palabra o una frase. Ahora hago análisis de lo que realmente entiendo, videos más largos, y la gente compró la idea”, agregó.

El impacto del contenido motivó a los hinchas a organizarse incluso fuera de las plataformas. Carolina Marques, una joven de 22 años seguidora del club de Belo Horizonte, creó “Galeitura”, un club de lectura inspirado en las recomendaciones del jugador.

Gustavo Scarpa en el Atletico Mineiro GLEDSTON TAVARES - AFP

El grupo de WhatsApp sumó 300 integrantes en su primer día y la cuenta en redes superó los 50.000 seguidores para debatir los 12 capítulos de la novela en un plan de tres semanas, según reportó el medio especializado Marca. Además, el hábito del futbolista influyó en el plantel profesional, donde varios compañeros empezaron a llevar libros a las sesiones de kinesiología.

Sus inicios y polémica

Antes de llegar al Atlético Mineiro, cuando jugaba en Palmeiras y luego en Nottingham Forest, Scarpa difundía sus lecturas con historias breves en Instagram.

En 2021 comenzó a calificar clásicos con comentarios informales; definió a “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, con un “Traio kkkkkkkkk” —en español significaría “tracionero jajajaja”—, catalogó a “La metamorfosis”, de Franz Kafka, como “mereceu um Maneiroooooo. Mlk inseto” —te mereces un Qué bueeeeeno. Chico insecto—, y describió a “Cumbres borrascosas”, de Emily Brontë, como “un romance medio raro y angustiante”.

Scarpa tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram - gustavoscarpa10

El futbolista se refirió también al rol de los deportistas como comunicadores y contrapuso la difusión de la lectura con la publicidad de sitios de apuestas. “No sé si todos los que promocionan apuestas tienen conciencia del mal que pueden hacer, de la influencia negativa que genera”, sostuvo.

Sobre su propio criterio para elegir contenidos, agregó: “Entendí la responsabilidad que tengo hace mucho tiempo. Procuro compartir las cosas que me gustan. Si me gusta, me gusta; si no me gusta, no me gusta”.

Entre las obras que contempla leer a continuación figuran “Guerra y Paz”, de Tolstói, “El capote y otros relatos”, de Nikolai Gógol, “El mito de Sísifo”, de Albert Camus, y “El rojo y el negro”, de Stendhal, intercalados con literatura de entretenimiento como los libros de Freida McFadden.

Respecto del objetivo de sus contenidos, Scarpa concluyó: “Quería que las personas le den una oportunidad a los libros que publico. Si no a esos, a cualquier otro, porque es un hábito muy lindo”.