La casa del padre del Libertador San Martín sigue en pie en España y se puede visitar en un recorrido virtual

El proyecto “San Martín en Europa”, creado en 2024 por Patricio Orozco (Buenos Aires, 1974), productor y documentalista argentino residente en Londres, permite visitar la casa del general José de San Martín en Boulogne-sur-Mer (propiedad del Estado argentino y a cargo de la embajada argentina en Francia) y, desde este año, también la Casa Museo Juan de San Martín, padre del héroe, y el pueblo natal de la madre, en Cervatos de la Cueza (que pertenece al municipio español), y en Paredes de Navas, respectivamente, en España. Orozco, que dirige el Festival Shakespeare Buenos Aires, es un historiador autodidacta apasionado por la vida y el legado intelectual del Libertador.

“El corazón del proyecto es iluminar estos aspectos desconocidos de San Martín y acercar su aspecto humano, conociendo estos momentos vinculados con su infancia y su vejez, y a la vez difundir los valores sanmartinianos, la lucha por la independencia y la libertad, el patriotismo y el sacrificio, la disciplina y la humildad, que nunca está de más promover”, dice Orozco que indagó en los orígenes de los “abuelos de la patria”, Juan y Gregoria.

La casa familiar del padre de San Martín, en Cervatos de la Cueza Fundación Romeo

Tras escanear “en 360″ la casa donde nació el padre de San Martín, en 1728, en Cervatos de la Cueza, en la provincia de Palencia, y visitar Paredes de Nava, el pueblo natal de Gregoria Matorras del Ser, la madre (nacida en 1738), Orozco buscó identificar lugares y documentos históricos asociados a los orígenes del Libertador. Se pueden conocer las dimensiones de cada ambiente y consultar los planos.

Acta de bautismo de la madre del Libertador, doña Gregoria Matorras del Ser, el 22 de marzo de 1738 Fundación Romeo

Aunque en España vivían a una distancia de treinta kilómetros, los padres de San Martín se conocieron en el Virreinato del Río de la Plata, se casaron en Buenos Aires, donde dieron a luz a tres de sus cinco hijos, se trasladaron a Yapeyú, donde nació José Francisco de San Martín, el quinto hijo, y luego regresaron a Cádiz, en España, cuando el pequeño José tenía seis años. Juan de San Martín falleció en Málaga en 1796; San Martín tenía entonces dieciocho años.

En la página web se puede hacer un recorrido virtual por el Museo Casa Natal de Juan de San Martín, guiado por el presidente del Instituto Sanmartiniano de España, José Luis Carrone. Para aprovechar al máximo el tour virtual por dentro y por fuera de la casa del “abuelo de la patria” es necesario navegar desde una computadora con un mouse.

Busto de bronce de Gregoria Matorras del Ser en la plaza de San Juan del casco antiguo de Paredes de Nava Fundación Romeo

La Secretaría de Cultura de la Nación ignora por completo la existencia del proyecto “San Martín en Europa”, dice Orozco.

“Mi idea era que, cuando el proyecto tuviera un cuerpo y una sustancia, fuera destinado al Instituto Nacional Sanmartiniano [INS, disuelto por el Gobierno por decreto], pero desapareció y su director, Claudio Morales Gorleri, fue despedido, en un acto de barbarie cultural, en el 175° aniversario del fallecimiento de San Martín; en el mismo mes en que se conmemora su muerte, hacer esa movida me parece torpe, audaz e ignorante. Vaya a saber lo que sucederá ahora. En los institutos sanmartinianos en el mundo hay cierta perplejidad. ¿Qué área de Cultura de un país trata de esta manera a un héroe nacional? Pero el proyecto sigue. La mejor manera de honrar a San Martín es luchar por la independencia y la libertad, y el INS debería ser una asociación civil, independiente y libre de los vaivenes de las políticas culturales de turno, y no perder todo el trabajo que se ha hecho y las redes internacionales que se tejieron en décadas”.

Patricio Orozco reside en Londres y es el creador del proyecto "San Martín en Europa" DIOCESIS PALENCIA

Los próximos proyectos de Orozco siguen los pasos del héroe máximo de la Argentina por Málaga y Londres. En la primera ciudad, buscará información de la familia de San Martín, así como documentación de la asistencia del héroe a la escuela primaria, e intentará identificar la residencia familiar en la calle Pozos Dulces. “Es un laburo bastante arqueológico, tenemos que ver si sobrevivieron los registros de catastro”, dice. También investigará la estadía de San Martín y la de su hija Mercedes en Inglaterra. “Ella cursó estudios en Londres, en un colegio que no está más, pero los registros seguramente están; acá si no lo agarra un incendio, nada se tira”, concluye.