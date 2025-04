El mundo de la cultura despide conmovido al papa Francisco, que además fue profesor de literatura y gran lector

La muerte del papa Francisco, este lunes, a los 88 años, causó conmoción internacional. Primeros mandatarios de varios países, políticos, activistas, líderes religiosos, deportistas e instituciones despidieron al sacerdote jesuita nacido en el barrio porteño de Flores y que fue, además, profesor de literatura y gran lector.

Artistas, escritores e intelectuales de todo el mundo lamentaron la muerte del papa argentino y ponderaron su legado espiritual.

Rest In Peace 🙏 pic.twitter.com/qNOG7i0Vh1 — Scorsese Universe (@scorsesepoint) April 21, 2025

“Muere el papa Francisco, muere un hombre que al frente de la iglesia católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados”, posteó en X el actor español Antonio Banderas; su colega estadounidense Jimmy Fallon escribió: “Fue un honor conocer al Papa Francisco el verano pasado. Me alegra haberte hecho reír. Gracias por tus palabras de aliento. Descansa en paz”.

¿Para que sirve el Arte?

La respuesta de @Pontifex_es

Este Sábado se inicia su despedida final en el Vaticano.

Los grandes seres humanos se parecen a la Poesía: embellecen al mundo, conectan con el alma y dejan una huella vital en las existencias.... pic.twitter.com/k3Z9QtyH7H — Luis Bremer (@luisbremer) April 22, 2025

“El papa Francisco era un simple ser humano… Sin embargo, logró ser un ejemplo para toda la humanidad. Tolerancia. Respeto. Inclusión. Generosidad. Sigamos su ejemplo. Podemos ser fuertes impulsores del cambio para el bien de nuestra nación. Descansa en amor, papa Francisco. PD: ¡Perdono a la Iglesia por las interminables horas que pasé rezando sobre mis huesudas rodillas!“, lo despidió la actriz estadounidnese Lynda Carter, la ”Mujer Maravilla".

Gracias, papa Francisco, por la imagen y la palabra que consuelan y salvan. Gracias por tu caminata y tu oración esperanzadora de pastor en la plaza durante la peste, y por esta encíclica iluminada e inspiradora: https://t.co/d3SdQI8aMw pic.twitter.com/LG3Eli2FGp — Carolina Sanín (@SaninPazC) April 21, 2025

“Fui criado en una familia católica. El hecho de que el Papa Francisco sea argentino es de gran importancia para mí. Estuve con él brevemente. Había invitado a un grupo internacional de artistas y yo no había podido ir. Fui algún tiempo después. Creo que Francisco fue un papa progresista. Ojalá quien le sustituya siga esta línea. Mi más sentido pésame a todos los católicos del mundo", escribió en redes el cantante y compositor brasileño Caetano Veloso.

Mientras tanto, en el “cónclave” de los intelectuales y artistas de la Argentina en redes sociales, hubo gran consenso respecto del legado del Papa -de solidaridad, misericordia y fraternidad- y también voces críticas por sus afinidades ideológicas.

“Murió Francisco, el primer Papa argentino. Justo en el momento en que trataba de poner límites a las políticas de la extrema derecha que afectan a los sectores más vulnerables. QEPD”, se lamentó el jurista Daniel Sabsay en X. “Fue mucho más que ‘el papa argentino’ o ‘el papa peronista’. Crítico de la asociación con el poder y el clericalismo, partidario de una Iglesia que mira a los pobres, Francisco fue ante todo un gran reformador y un hombre de poder. RIP", lo definió el historiador Roy Hora.

cada vez son menos las personas en este mundo que lo conocieron a Borges. — martín felipe castagnet (@mobymartin) April 21, 2025

La escritora Mariana Enriquez publicó en Instagram un breve relato. “Una vez, o dos, lo vi cuando era arzobispo de Buenos Aires en el subte E yendo para la villa. No me caía bien entonces: Jorge Bergoglio tuvo posiciones cuestionables. Cuando lo anunciaron como Papa me asusté. Con los años no me hice más ni menos católica pero si me di cuenta de que se convirtió en un enorme líder y un buen pastor para sus fieles. Gente que jamás hubiese imaginado que podría siquiera respetar a un Papa le tenía afecto. Me incluyo. Solo conozco las acciones más visibles de su pontificado, porque no me pasé estos años prestando atención: no soy religiosa. Pero me da mucha pena su muerte y me da orgullo que haya sido alguien como Francisco el primer papa de América Latina. […] Una vez, en Roma, en una heladería, se dieron cuenta de mi acento, gritaron ‘como el Santo Padre’ y me regalaron un gelatto BENDECIDO. ¿Qué es esa pavada de ahora, de que hay que hablar del muerto y no de uno? ¿Cómo se hace eso? Esas son las necrológicas y las hacen los profesionales. Habrá muchos, espero, que puedan escribir sobre Francisco y dimensionar su figura. Lo normal es recordar lo personal, qué más vamos a hacer, y más aún en la despedida de un gran hombre".

La filósofa y escritora Tamara Tenenbaum coincidió con la “reina del terror” sobre las despedidas en clave personal. “otro día en que les molesta que la gente hable ‘de sí misma’ para llorar a alguien. no me imagino mejor cumplido que la gente recordándote por lo que la hiciste pensar, aprender o sentir, lo que contribuiste a su vida”, razonó.

“Murió el Papá Francisco. Lloré. Y eso que soy agnóstica… Como con Jesús, me conmueve el hombre”, contó en X la filósofa Diana Maffía. “Francisco fue el latinoamericano que más poder universal tuvo y el que deja la mayor huella en la historia del mundo. Ni los libertadores (San Martín y Bolívar) lograron tener un mensaje tan universal, que fuera transformador para el mundo, de Uganda a Malasia, de China a Canadá”, destacó el crítico cultural Daniel Molina.

Q ue pena enorme. Murió el Papa más sencillo, más verdadero, más anticapitalista, más entrañable, más sincero. Transformó la Iglesia y supo escuchar a los más necesitados como nadie lo había hecho. Fue un modelo de humildad y entereza. El mundo no será igual sin él. — Osvaldo Quiroga (@osvaldo_quiroga) April 21, 2025

“Es un día de tristeza infinita. Los líderes de hoy y los tecnócratas que ponen la plata para cumplir sus sueños y ambiciones que no contemplan a la mayor parte de la gente que puebla este mundo no tendrán contrapeso“, reza un fragmento de la escritora Hinde Pomeraniec en Facebook, donde también la escritora Florencia Abbate sostuvo: “Me alegra que un Papa argentino haya representado algo tan distinto en la Iglesia. Creo que ha sido bastante sabio en muchos temas -predicando el respeto, la paz mundial, atento a los vulnerables, abriendo puertas y construyendo puentes. Como buen hombre de fe, Dios lo tendrá en la gloria. Y muchísima gente -incluso muchos que no creen en ningún dios o creen en otros dioses- también”.

Ilustro para honrar: la casa de Bergoglio 🌈

Varela 268, Flores



No renegueis la historia de tu patria.

No renegueis la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos.



Busca las raízes. Busca la historia. Y desde allí, construí el futuro. pic.twitter.com/A1JlY4OXjA — Ilustro Para No Olvidar (@natzkerba) April 21, 2025

El poeta y docente Diego Bentivegna recomendó en Facebook la lectura de “Carta del Santo Padre Francisco sobre el papel de la literatura en la formación”: “Bergoglio, se sabe, fue profesor de Literatura durante un período no menor de su vida e incluso llegó a dialogar personalmente con Borges y con sus alumnos, creo que en el período en que trabajó en el colegio jesuita de Santa Fe. Hace menos de un año, Francisco dio a conocer esta carta sobre enseñanza de la literatura […] una carta que enfatiza la capacidad de la literatura para procesar las voces y las miradas de los otros y que pasa por Borges y Rahner, Eliot y Proust, Bajtín y Levinas (sin nombrarlos a todos, por supuesto) y que se cierra nada menos que con Celan, es decir, con el momento más crítico de la poesía moderna".

Hilo para poner las fotos del Papa con mayor aura 👇🏻 pic.twitter.com/C7lubNYPzS — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) April 21, 2025

El escritor y periodista Juan Francisco Baroffio expresó: “Sus ideas sobre la importancia de la literatura en la formación humanística son revolucionarias en la Iglesia. ¿Qué se podía esperar de un Papa que admiraba a Borges? Lo despedimos con tristeza humana, pero con la alegría y esperanza de la Fe". Y el escritor Enzo Maqueira lo equiparó con Evita, el Che y Maradona. “Argentinos sembrando solidaridad con los más humildes y justicia a lo largo de la historia. Nuestros orgullos, siempre. Así en la Tierra como en el Cielo”.

Un abrazo fraterno a quienes hoy lloran la muerte de un argentino universal.

Fue un hombre bueno. Pensé con él y contra él, no lo comprendí y lo comprendí, me alejé y me acerqué a sus ideas. Traté de aprender.

No soy un hombre de fe, pero Bergoglio no me fue indiferente.

QEPD pic.twitter.com/P9HgIx9iWN — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) April 21, 2025

“Un Papa del barrio de Flores, lugar porteño desde el cual ahora escribo. Los Papas en general son borgeanos. O sea, eruditos, conservadores, gente de bibliotecas, de mesura, de palabras justas, que examinan y viven en las jerarquías del mundo. Y Francisco era otra cosa, simbolizaba otra cosa. Perteneció a la calle, a la picardía y al humor argentino, era pillo, astuto. […] Se fue un lector que también llegó a ser Papa. Y siempre que se va un lector, algo se pierde", expresó el escritor Juan Terranova. Pero para el escritor Hernán Vanoli, “Francisco fue el Papa de la ironía, la profundidad y la astucia. Totalmente borgeano”.

O mundo perde um Papa corajoso, simples e humanista. Francisco enfrentou o ódio com diálogo, a ganância com simplicidade, a intolerância com amor. Que seu legado inspire um novo tempo - mais justo, fraterno e verdadeiro. Viva Francisco! Muito obrigado! pic.twitter.com/ffS8NPAdKg — Ivan Lins (@ivanlinsoficial) April 21, 2025

“Qué poco se habló hoy del plan del diablo de un tal JB”, posteó el periodista y escritor Osvaldo Bazán en recuerdo de la opinión de Jorge Bergoglio sobre el matrimonio igualitario. Y la poeta Silvina Giaganti resumió así la relación de Francisco con la comunidad LGBTQ+: “chicos, bergoglio mandó bondis para agitarla contra el matrimonio igualitario y estuvimos al otro día agitándola a favor y años después cambió y dijo: el que no deja entrar a una persona trans a una iglesia no es religioso es un infiltrado. él cambió uno cambia. entiendan vivir”.

“Murió el Papa Francisco. Tiempo de recogimiento, oración y unidad para todo el pueblo católico. Un saludo fraterno a quienes viven este momento con dolor”, posteó el ensayista Agustín Laje. “El tiempo todo lo acomoda y el tiempo va a acomodar a Milei; Milei va a ser recordado también como el maniático que insultó públicamente al argentino más importante de la Historia, esa es la verdad. Los políticos pasan, pero la fe es lo que conduce al espíritu”, opinó el especialista en pensamiento judío Facundo Milman.

“El argentino más importante de la historia”, lo definió en X el periodista Manuel Jove. “Leí varios comentarios señalando cómo los sorprendió para bien el cambio de Bergoglio al ser electo Papa -contó el historiador Fabio Wasserman en X-. Más allá de que una cosa es ser cardenal y otra Papa, quizás lo que cambió en esos años fue el mundo que se derechizó mientras que él siguió pensando y actuando igual”.

La ensayista Ana Correa despidió a Francisco con emoción: “El cura, el Papa que volvió a hablar de las cosas que conmueven de una religión: querer al prójimo, pensar en los que menos tienen, pedir perdón por lo malo de su propia institución. Uno de los pocos líderes del mundo que se preocupaba por los más pobres, Adiós Papa Francisco”.

Cuando el grupo terrorista islamista Hamás y la izquierda comecuras que considera que la única iglesia que ilumina es la que arde te rinden homenaje, sacá tus propias conclusiones. — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) April 21, 2025

“Podría el sucesor ser una peor elección? Siempre puede ser peor“, opinó el ensayista Alejo Schapire, del ”team" crítico de Francisco. “El Papa ha muerto. Si Dios existe, que lo juzgue. Y si no existe, que lo juzgue la historia”, sostuvo en X el filósofo Miguel Wiñazki.

Que lo hicieran con Vargas Llosa era más original; con Bergoglio, menos. Al fin y al cabo el relato de la cristiandad siempre se basó en en sus muertos, de Jesús y los mártires en adelante

Las iglesias eran relicarios, edificios construidos para guardar un trocito de algún muerto pic.twitter.com/kG3VLgu5Lz — Martín Caparrós (@martin_caparros) April 21, 2025

“Que lo hicieran con Vargas Llosa era más original; con Bergoglio, menos. Al fin y al cabo el relato de la cristiandad siempre se basó en sus muertos, de Jesús y los mártires en adelante. Las iglesias eran relicarios, edificios construidos para guardar un trocito de algún muerto”, sostuvo en X el escritor Martín Caparrós.

Lo he cuestionado mucho por declaraciones poco afortunadas sobre el conflicto árabe-israelí, pero sinceramente me parece de mal gusto ver a algunos de los nuestros festejando la muerte del Papa. Es importante saber mostrar respeto. A la mayoría de los católicos no les importaban… — Ceci Denot (@gordameir) April 21, 2025

“Lo he cuestionado mucho por declaraciones poco afortunadas sobre el conflicto árabe-israelí, pero sinceramente me parece de mal gusto ver a algunos de los nuestros festejando la muerte del Papa -escribió la ensayista Cecilia Denot-. Es importante saber mostrar respeto. A la mayoría de los católicos no les importaban las posturas de Francisco sobre Israel, seguramente muchos no coincidían y a otros no les gustaba la opinión que tenía en otros temas, pero representaba algo mucho más amplio, era el líder de su iglesia. Entonces en un momento de dolor vienen acá y se encuentran con gente celebrando su muerte, me parece mal y creo que además le hace un flaco favor al sionismo. A veces hay que saber guardar silencio".

Grazie. El aeropuerto romano de Fiumicino también rindiéndole homenaje al Papa Francisco 💔 (gran foto de @RobertoDabusti) pic.twitter.com/fH3Al6IWOv — Elisabetta Piqué (@bettapique) April 22, 2025

“El Papa trabajó hasta el último día, aún cuando tenía recomendado reposo. Muchos lo quieren homenajear suspendiendo actividades. El mejor homenaje sería que trabajen muy intensamente por la tierra, el techo y el trabajo de esos desposeídos que Francisco defendía”, recomendó Mercedes D’Alessandro. “Para mí lo de Francisco es realmente simple: fue mucho mejor que todos sus predecesores”, sintetizó Ezequiel Kopel.

