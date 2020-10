El mundo en la pantalla. De Broadway al West End y más allá también

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2020 • 00:00

Plataformas pagas que hoy son un pequeño lujo acercan la cartelera de los teatros de otras latitudes, que se suman a la diversa cartelera de hoy; un hábito impulsado por la pandemia que, como el streaming, también llegó para quedarse

Billy Elliot, el musical-Live!

por Pablo Gorlero

El musical tiene un antes y un después de Billy Elliot. Sin dudas, es una de las obras maestras del género por condensar una historia de profundo contenido, con emoción, prodigio y absoluta teatralidad. Podría haber sido un riesgo trasladar esa película perfecta al escenario, pero el proyecto contó con el mismo director, Stephen Daldry, y el mismo guionista, Lee Hall, quien además se ocupó de ponerle letras a la atractiva partitura compuesta por Elton John. Daldry logró sublimar su trabajo fílmico con un montaje que desarrolló la trama para insertarla en una idea conceptual que se permite ahondar más en los conflictos y en la belleza de la imagen viva que permite el teatro. Esta filmación de la obra, en vivo, fue realizada en septiembre de 2014, en el Victoria Palace Theatre del West End, con un insuperable Elliott Hanna, como Billy. Sobre el final hay un plus que logra que el espectador termine en las nubes: 25 de los 41 chicos que encarnaron a Billy Elliot, bailando juntos.

DÓNDE VER LA OBRA: Disponible en Apple TV y en YouTube TV, con subtítulos en español.

Salomé

por Alejandro Lingenti

Al Pacino protagoniza esta versión dirigida en 2003 por Estelle Parsons de una tragedia de inspiración bíblica que fue prohibida en Gran Bretaña antes de su debut, en 1892, y estrenada recién cuatro años más tarde en París, cuando su autor, Oscar Wilde, cumplía una sentencia de prisión de dos años, acusado de "indecencia grave" por el hecho de ser homosexual.

Lo acompañan en esta puesta -austera en términos escenográficos para los cánones de Broadway y con una imaginativa música ejecutada en vivo por el japonés Yukio Tsuji- David Strathairn, Marisa Tomei y Dianne Wiest, un elenco que se pone al servicio del lucimiento personal del gran actor neoyorquino, efectivo en esta interpretación de un Herodes que, por su desmesura, también remite a personajes tan desbocados como Nerón o Calígula.

Más indicada para amantes del Pacino histriónico de El abogado del diablo que el sugestivo de El padrino.

DÓNDE VER LA OBRA: Con subtítulos en inglés, en Broadway HD (9 dólares mensuales).

Shock (El cóndor y el puma)

por Laura Ventura

"Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia. Cuando nos desorientamos", introduce la narradora al espectador en Shock (El cóndor y el puma). Así comienza un vertiginoso viaje, un mosaico de escenas escrito por Albert Boronat, Juan Cavestany, Juan Mayorga y Andrés Lima (director también de la puesta). Electroshock. Shock económico. Shock emocional. Esta obra que se representó en el Centro Dramático Nacional de España, inspirada en La doctrina del shock, de Naomi Klein, se sumerge en los días previos al golpe de Estado de Chile, en 1973, y recorre las cicatrices y traumas que dejó la dictadura. Salvador Allende y Augusto Pinochet son interpretado por el mismo actor: Ernesto Alterio, elogiado por sus composiciones. Elvis Presley, Víctor Jara, Mario Kempes, Richard Nixon, Hebe de Bonafini y Jorge Rafael Videla son algunos de los personajes que habitan esta obra.

DÓNDE VER LA OBRA: Gratis, en Teatroteca (teatroteca.teatro.es/opac/).

Macbeth

por Pablo Gorlero

Sin dudas esta es una de las mejores versiones teatrales filmadas de este fantástico drama de Shakespeare, dirigido por Antoni Cimolino para el prestigioso Festival Stratford, de Inglaterra, filmada en HD por Shelagh O'Brien (2017). Está protagonizada por Ian Lake y Krystin Pellerin, dos actores excelentes, pero muy jóvenes para lo que se suele ver en estos papeles. Desde una inusual química sexual hasta escenas de brujería genuinamente aterradoras que enmarcan la acción, o momentos de batalla feroces que se aferran al verosímil, con impactantes diseños de vestuario, luces y escenografía. Fue filmada casi en su totalidad en una toma y eso le da un encanto especial a esta gran producción que no traiciona el hecho teatral. Hay algunas perspectivas emocionantes, como cuando la cámara enfoca desde la zona inferior del escenario para capturar lo que está sucediendo en ambos niveles. Una excelente "primera vez" para quienes nunca se le han animado al gran bardo isabelino.

DÓNDE VER LA OBRA: Con subtítulos en inglés, en Broadway HD (9 dólares mensuales o 100 dólares anuales).

Giselle

por Constanza Bertolini

Cuando en 2016 el magnífico coreógrafo Akram Khan creó su versión de Giselle para el English National Ballet a pedido de una artista de riesgos tomar, como es la directora de esa compañía Tamara Rojo, probablemente no haya imaginado que su reversión de este ballet insignia del repertorio clásico se convertiría en un éxito, en una obra maestra del siglo XXI. Giselle y las willis no son las mismas a los ojos de este creador y su tiempo. Y no solo porque no llevan los vaporosos tutús románticos ni porque están atravesadas por los pasos de una danza contemporánea sino por que para ponerlas a hablar de temas universales que tienen eco en el mundo de hoy Khan viajó hasta el corazón del original y capturó su esencia. Estas mujeres migrantes en un fábrica gris están tan heridas como aquellas, y expresan la violencia y desigualdad tanto como el amor, el perdón y la traición. Si la pandemia impidió su estreno en Latinoamérica, vale la pena esperar con esta función on demand.

DÓNDE VER LA OBRA: Marquee TV, servicio mensual de obras de ópera, ballet y danza contemporánea, a 8,99 libras.

4/4

por Pablo Gianera

No sabemos aún si algunas de las condiciones en las que se empezó a montar óperas serán pasajeras o tendrán un estatuto más permanente. Extenuados los recursos de archivo, los teatros del mundo se encuentran ahora en la dificultad, complicada además por los rebrotes del coronavirus, no solo del aforo reducido sino de la distancia en el mismo escenario. La Royal Opera House encontró una solución de emergencia, que bien podría sentar un precedente. Con el título de 4/4, se reúnen cuatro títulos con una producción mínima, pero nada minimalista. Los músicos pueden contarse con los dedos de una mano. Esos títulos no podrían ser más distintos en estilos y época, y ahí reside parte de la gracia: La terra è liberata (Apolo y Dafne), la cantata de Händel, la "rapsodia lírica" Knoxville: Summer of 1915, de Samuel Barber, Phaedra, de Benjamin Britten, y Frankenstein!!, el pandemonio para barítono y orquesta sobre rimas infantiles que el austriaco HK Gruber compuso en 1977.

DÓNDE VER LA OBRA: Puede verse on demand, por 16 libras, hasta el 15 de noviembre. https://stream.roh.org.uk.

Conforme a los criterios de Más información