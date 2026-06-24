El papa León XIV ante un grupo de escritores: la literatura es “el gran campo de entrenamiento de la humanidad”

En la centenaria editorial Libreria Editrice Vaticana (LEV), el papa León XIV recibió hoy a un grupo de escritores e hizo una importante valoración de la literatura y la creatividad humana en la era de la inteligencia artificial. “Este es un momento oportuno para reflexionar sobre la importancia de los libros y de la escritura, una forma de expresión humana en la que ustedes, con su variedad de estilos e idiomas, sirven como maestros y modelos a seguir”, dijo. La LEV se fundó en 1926, durante el pontificado de Pío XI, y publica documentos oficiales de la Iglesia Católica, incluyendo bulas papales, actas de eventos y encíclicas.

En la audiencia estaban presentes, entre otros, el Premio Nobel de Literatura 2023, el noruego Jon Fosse, el rumano Mircea Cărtărescu, los estadounidenses Marilynne Robinson, Elizabeth Strout y Jonathan Safran Foer, los franceses Eric-Emmanuel Schmitt y Sorj Chalandon, el irlandés Colum McCann, la española Julia Navarro y los italianos Vittorio Lingiardi, Daniele Mencarelli y Enrico Brizzi. También se invitó a autores de LEV, como el dominico francés Adrien Candiard, y los italianos Eraldo Affinati y Paolo Malaguti.

Jon Fosse, Mircea Cartarescu, Elizabeth Strout, Julia Navarro, Colum McCann y Jonathan Safran Foer Archivo

“Me complace darles la bienvenida a ustedes, escritores de diversas partes del mundo, que se han reunido en Roma para conmemorar el centenario de la fundación de la Libreria Editrice Vaticana, la editorial de la Santa Sede, que se estableció en 1926”, los recibió el Papa.

“Como saben, escribir es un acto de verdad, de revelación, pues revela quiénes somos, en qué creemos y qué anhelamos, el mundo al que aspiramos y el futuro con el que soñamos -prosiguió-. En esta búsqueda de la verdad, percibimos que esta es sutil, revelándose en nuestro diálogo interior con Dios y en nuestro diálogo abierto y respetuoso con nuestros semejantes”.

Hizo referencia a su encíclica Magnifica Humanitas, considerada una defensa de la dignidad humana ante la revolución digital: “La verdad no es un territorio que defender, sino un bien que compartir”.

“Nunca somos dueños de la verdad; más bien, es la verdad la que nos ‘conquista’ -agregó-. Por eso espero que inspiren a otros a sentirse atraídos por la verdad, porque ustedes mismos se sienten atraídos por ella”.

“Además, escribir es un acto de humanidad. Como observó Terencio, ‘Soy un ser humano y no considero que nada humano me sea ajeno’. La literatura, por lo tanto, abarca todo el espectro de la experiencia humana, hasta tal punto que el papa Francisco destacó su valor formativo”, sostuvo al citar pasajes de la “Carta sobre el papel de la literatura en la formación”, de Francisco.

“Cuando escribes historias y desarrollas tus personajes, te identificas con ellos; comprendes sus puntos de vista, sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes -destacó-. Este es el gran campo de entrenamiento de la humanidad que permite que tus lectores experimenten, porque, en cierto sentido, los lectores ‘viven’ muchas vidas además de la suya. Esto nos ayuda a descubrir diferentes perspectivas, a evitar considerar nuestras propias opiniones como absolutas y a reconstruir, como en un mosaico, el contorno de esa verdad que siempre nos trasciende”.

Y remarcó: “Finalmente, la escritura atañe a Dios. Puede parecer una afirmación audaz, pero varios teólogos han reflexionado y escrito sobre la armonía entre el arte de escribir y la revelación del Dios bíblico. [...] Cuando profundizamos en nuestra propia humanidad, no estamos lejos de Dios; pues allí, en medio de historias muy humanas, Dios se revela. El Dios de la Biblia se manifiesta en la liberación de la esclavitud, en el nacimiento de un hijo cuando toda esperanza parecía perdida y en un amor misericordioso y fiel. Habla a través de acontecimientos y encuentros, rostros e historias”.

Y concluyó: “Por eso les repito a ustedes, escritores, lo que san Pablo VI dijo a todos los artistas: ‘Los necesitamos’. Necesitamos su imaginación, su creatividad narrativa y su vivacidad. Las necesitamos para crear espacios de libertad y autenticidad, donde la gracia divina pueda hacer resonar la promesa de consuelo y paz. Les agradezco cada vez que han sembrado semillas de reconciliación, de encuentro y de amistad. Por ello, les animo en su labor y pido con alegría la bendición del Señor sobre ustedes y sus seres queridos. Gracias”.