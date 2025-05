El Valle de la Luna y la Vía Láctea, unidos por primera vez en imágenes del argentino Gonzalo Santile

Una nueva serie del premiado astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile (Buenos Aires, 1973), el cazador de estrellas que reside en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz, permite apreciar imágenes del Parque Provincial de Ischigualasto, conocido como el Valle de la Luna, en la localidad de Valle Fértil, en San Juan, donde las geoformas del “paisaje lunar” del noroeste argentino se fusionan con la Vía Láctea.

Recientemente, Santile fue premiado por el Instituto de Astrofísica de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet, por otra de sus fotos de ígneos dominios galácticos.

Astrofotografía de Gonzalo Santile. Valle de la Luna Gonzalo Santile - Gentileza Gonzalo Santile

“Lo que tienen de especial estas fotos en el Valle de la Luna es que no había otras donde se viera la Vía Láctea: es la primera vez -afirma Santile en diálogo con LA NACION-. Dejan entrar a muy poca gente para hacer algún trabajo; más que nada a geólogos o astrónomos. Por otra parte, lo que fotografié queda registrado para siempre porque esta formaciones, sobre todo el Submarino, están a punto de caerse por la erosión”.

El paisaje sanjuanino y la Vía Láctea, capturados por Gonzalo Santile Gentileza Gonzalo Santile

En 2018, se derrumbó una parte de esta fabulosa “escultura” natural. Turistas nacionales y extranjeros recorren el Valle de la Luna en noches de luna llena, pero no con total oscuridad.

La Esfinge de Ischigualasto, en la provincia de San Juan Gentileza Gonzalo Santile

“Este lugar tenía el récord de ser el sitio donde se encontraron los fósiles de dinosaurios más antiguos del planeta, aunque quedó en segundo puesto el año pasado -cuenta Santile-. Y podría ser el lugar donde se halla la mayor cantidad de especies distintas de dinosaurios en el mundo: aproximadamente 32 tipos diferentes de fósiles. Ichigualasto significa ‘tierra muerta’, pero hace más de 250 millones de años era un vergel, con ríos y lagunas".

El Hongo, en el Valle de la Luna, y la Vía Láctea, por Gonzalo Santile GONZALO]SANTILE - Gentileza Gonzalo Santile

Santile participará del concurso de astrofotografía “Capture the Dark”, organizado por la organización DarkSky International, que tiene como objetivo evitar la contaminación de los cielos en más de setenta países. Para evitar el uso indebido, las fotos de Santile llevan una marca de agua con su nombre.

La formación rocosa conocida como el "submarino", en el Valle de la Luna, fotografiada por Santile Gentileza Gonzalo Santile

Además, acaba de obtener el primer lugar en el primer concurso de astrofotografía organizado por el Instituto de Astrofísica de La Plata, de la Universidad Nacional de la La Plata, con apoyo del Conicet, en la categoría de “Astronomía y sociedad” con una imagen del Cráter del Triásico, en la Quebrada de Talampaya, en La Rioja. El segundo puesto lo obtuvo Martín Moliné y el tercero, Guillermo Abramson. El jurado estuvo integrado por el fotógrafo Guillermo E. Sierra y los astrónomos Favio Faifer y Roberto Venero.

Astrofotografía de Gonzalo Santile. Valle de la Luna Gentileza Gonzalo Santile

Santile recorrió Ischigualasto con el fotógrafo del parque provincial desde 2020, Marcos Carrizo. “Mis trabajos sobre y en Ischigualasto comenzaron allá por 1987 -dice Carrizo a este diario-. Tenía catorce años y, como mi padre era el único fotógrafo del pueblo de Valle Fértil, el lugar más cercano al parque, cuando le pedían alguna foto desde la Municipalidad o desde alguna institución, me mandaba a mí. Crecí entre cámaras de fotos y amo crear imágenes, desde fotografías hasta videos”.

Al irse de su pueblo en busca de oportunidades laborales, Carrizo trabajó como reportero gráfico en el diario El Zonda y en el Diario de Cuyo de San Juan. En 2022 volvió a vivir a su pueblo, San Agustín de Valle Fértil, y actualmente se desempeña como director de Turismo de la Municipalidad de Valle Fértil.

“Ischigualasto es mi lugar en el mundo -revela-. Es mi casa, el lugar que me emociona y me contiene. A veces siento que no he alcanzado ciertos objetivos materiales, por ejemplo, comprar la última cámara japonesa de fotos o un súper lente, pero cuando me pongo a hacer una foto o un timelapse en el Hongo, el Submarino o La Esfinge en una noche de luna llena, solo, en ese silencio, en esa inmensidad, pienso que soy el único privilegiado en el mundo de estar allí en ese instante. Y eso no lo negociaría por nada".