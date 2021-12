En La Plata: vuelve la feria Edita, con catálogos de más de 130 editoriales independientes

Después de la larga pausa de 2020, el GPS de la literatura y los libros se orienta de nuevo a la ciudad de La Plata. La quinta edición de Edita, la feria de editoriales independientes, se realizará este fin de semana, de 15 a 21, y por primera vez al aire libre en el exterior del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, ubicado frente a la Gobernación, en calle 51 entre 5 y 6; dentro del museo se harán las charlas y lecturas.

Desde su lanzamiento en 2016, la feria genera encuentros entre editores, escritores y lectores, y entre lectores y libros. Durante sábado y domingo habrá lecturas de poesía y narrativa, música en vivo y talleres gratuitos. Participan con sus catálogos más de 130 sellos de la ciudad anfitriona y otras localidades del país y América Latina, y estarán presentes autores como Gabriela Borrelli Azara, Magalí Etchebarne, Lucila Grossman, Inés Kreplak, Verónica Fisher, Carlos Ríos, Andi Nachon, Carlos Battilana, Susana Szwarc, Raquel Sinelli, Diego García, María Eugenia López, Luis San Martín y Cata Reggiani, entre otros. El sábado, a las 21, habrá un concierto de uno de los orgullos locales: la banda 107 Faunos.

Uno de los invitados destacados de esta edición es el escritor uruguayo Felipe Polleri (Montevideo, 1953), que presentará en la feria Nuevo ensayo sobre Baudelaire (Club Hem). Es uno de los grandes y “raros” autores, protagonista además del gran momento que atraviesa la literatura del país vecino. “Voy a encontrarme con los amigos y participar de un evento que me interesa y hacer lo mejor que pueda para que todo salga bien -dice Polleri a LA NACION.- En cuanto a la presentación de mi libro, me siento honrado y orgulloso. Los escritores en Uruguay estamos muy solos y peleando siempre en contra. Que me publiquen e inviten a la feria es una alegría”.

Hasta ahora, Polleri nunca visitó La Plata. “Estuve mirando fotos y es un lugar precioso -comenta-. Como saben, los uruguayos y los argentinos somos muy parecidos y a la vez muy diferentes. Crecí leyendo literatura argentina, mi admiración por Roberto Arlt no tiene límites, por Borges, por Cortázar. De los últimos autores conozco muy bien a Ariel Luppino, aunque con mis años ya no leo con la voracidad con la que leía antes”. Actualmente, el autor de la trilogía El dios negro trabaja en el libro final de una nueva trilogía. “Ni siquiera tengo el título pero estoy contento porque estoy trabajando, más allá de los resultados y lo que pase. Lo que necesito y quiero hacer es escribir. Si estoy escribiendo, todo marcha bien; por mucho que me cueste o me complique, es la vida que elegí”.

Pollleri se siente agradecido porque el sello platense Club Hem comenzó a difundir su obra en la Argentina. “Hace años que estoy en este negocio que no es un negocio, y sé el esfuerzo que lleva editar y editar tan bien como hicieron ellos. Para mí representa mucho más que si viniera una de las grandes editoriales con las que supe relacionarme y dejar de relacionarme, y que solo traen plata y maltratos. Espero ser un digno, o al menos no indigno, representante de la editorial”. El escritor participará este sábado de una lectura de narrativa junto con I Acevedo, Carlos Ríos y Julieta Novelli.

Las primeras dos ediciones se realizaron en el Centro Cultural Alborada, y en 2018 la feria se mudó al Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata para poder albergar a ochenta editoriales nacionales y de América Latina y recibir a más de 2500 visitantes. Luego de suspender la edición de 2020 por la pandemia, este año se hace en la calle y al aire libre.

Edita está organizada por el colectivo editorial Malisia, compuesto por EME, Fa, Club Hem, Píxel Editora, Malisia (editorial y librería) y por la porteña Ocio Casa de Libros. ⁣Verónica Luna, una de las organizadoras, se refiere a la importancia de la feria en la región. ”Es un espacio de encuentro de editoriales y trabajadores y profesionales de la edición en el ámbito bonaerense. Para el público de la zona es una instancia de intercambio valiosa con aquellas editoriales que siguen y valoran y que permite el descubrimiento de otras nuevas”. Y recuerda el eslogan de Edita: el encuentro entre quienes hacen los libros, quienes los escriben y quienes los leen.

“La feria no paró de crecer -señala Leonel Arance-. Hay un constante crecimiento de público y de editoriales. Este año se hace en la calle, frente al Museo Pettoruti, con más de 130 editoriales, lecturas, talleres de edición, de ilustración de tapas y de fanzines. Edita tiene como identidad abordar todos los eslabones de la industria de la edición como la escritura, la corrección, la promoción, el diseño y la venta. Todo intenta ser visibilizado de modo equitativo y equilibrado. Cada eslabón del la edición es importante”. El investigador Alejandro Dujovne coordinará una charla virtual con editores latinoamericanos; el editor Víctor Malumián, un taller de herramientas digitales para proyectos editoriales, y María Luque y Pilar Cuevas, una charla-taller sobre pintura y edición.

Los organizadores anticipan que librerías y bibliotecas bonaerenses podrán comprar ejemplares al 50% de su valor comercial y descuentan que en los stands se ofrecerán descuentos a los lectores. El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Recreo, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, la editorial Papel Cosido de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Gestionar Futuro y el Ministerio de Cultura de la Nación. La programación completa y el listado de editoriales se pueden consultar en este enlace.

Además, comienza el Festival de Poesía de Bahía Blanca

Este fin de semana se realiza el décimo Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca en dos sedes: el sábado, en el Patio de la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur (avenida Alem 925), y el domingo, en la Plaza del Algarrobo (Parchappe 1100). Habrá mesas de lectura con poetas locales, como Maximiliano Pozzer, Azul Martín, Facundo Pasarella, Andrea Testarmata, Marie Gouiric, Clementina Zivano y Manuel Pérez, e invitados de distintas localidades del país, como María Fernanda Maciorowski (Puerto Madryn), Florencia Álvarez (Longchamps), Sebastián Bianchi, José Villa y Gabriela Bejerman (Buenos Aires), Matías Moscardi (Mar del Plata), Bernardo Orge (Rosario), Florencia Rodríguez Aires (Comodoro Rivadavia) y Larisa Cumin, de Santa Fe, entre otros. Desde la virtualidad, participarán el mexicano Horacio Warpola, el peruano Roberto Valdivia, el uruguayo Luis Bravo y la chilena Paula Ilabaca Núñez.

Gabriela Bejerman hará una performance poética este sábado a la noche en el festival de poesía bahiense

El sábado, a las 22, se proyectará el documental Las poetas visitan a Juana Bignozzi, de Mercedes Halfon y Laura Citarella, y el domingo, a las 20.30, habrá un cierre musical a cargo de Pablo Dacal. Todas las actividades estarán acompañadas de la feria de editoriales, con sellos independientes de todo el país. Más información en la página de Facebook del Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca.