En su paso por Buenos Aires, integrantes de BTS visitaron la librería Grand Splendid: ¿qué compraron?

Dos de los siete integrantes de la exitosa banda de K-pop BTS –los surcoreanos V (Kim Tae-hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook)–, que tocaron en La Plata el fin de semana, recorrieron en Buenos Aires la librería El Ateneo-Grand Splendid, elegida como la “más linda del mundo” en varias ocasiones, se sacaron fotos y uno de ellos, Jungkook, recomendó la lectura de la nouvelle de Samanta Schweblin Distancia de rescate y la edición de bolsillo de todos los cuentos del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Varias estrellas del pop internacional en su visita a la ciudad pisaron la “catedral de libros” en la avenida Santa Fe 1860.

Uno de los cantantes de BTS posa en "la librería más linda del mundo" instagram.com/mnijungkook

Productores de los conciertos de la banda, que se presentó el 21, el 23 y 24 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, como parte de su gira mundial BTS World Tour Arirang, se comunicaron con los responsables de la librería para organizar la visita, el jueves pasado. En un principio, no se sabía cuántos integrantes del grupo llegarían al local.

BTS lee a Samanta Schweblin instagram.com/mnijungkook

“Como sabemos la convocatoria que tiene BTS, tuvimos que preparar la visita para que fuera lo más tranquila posible, para que pudieran recorrerla sin ser interrumpidos –contó el gerente de la librería, Julián Villella, a LA NACION–. Cuando llegaron, fueron directamente al tercer piso, donde funciona la exhibición permanente de nuestra librería que cuenta la historia del edificio que en su origen fue un cine-teatro y luego fue evolucionando hasta transformarse en la librería actual”. Por una hora, los BTS conocieron los lugares “secretos” del histórico inmueble.

V y Jungkook recorrieron la librería porteña instagram.com/mnijungkook

Algunos de los fans de la banda estaban al tanto de la visita de sus ídolos a la librería. “Nosotros mantuvimos la discreción porque consideramos que quienes vienen quieren estar tranquilos”, agrega Villella. “El público que sigue a BTS es muy respetuoso y todos se comportaron muy educadamente cuando ellos entraron y se asomaban a los palcos para saludar; no hubo gritos ni ningún problema, y todos quedaron muy emocionados”, destaca.

Los cantantes se llevaron de regalo vinilos exclusivos de tango y uno de ellos, Jungkook (que es modelo y embajador global de Calvin Klein), subió varias fotos tomadas en El Ateneo Grand Splendid a su cuenta de Instagram.