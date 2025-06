En tiempo récord, la Cámara de Apelaciones revocó la exclusión del marido de Sarlo y da intervención al Gobierno de la Ciudad

En tiempo récord, como señalan algunos tal vez “por efecto de la mediatización”, y siguiendo las instrucciones del fiscal Juan Ignacio Lorenzutti la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones revocó la exclusión del arquitecto Alberto Sato de la sucesión de los bienes de la escritora Beatriz Sarlo que había solicitado el abogado del encargado de edificio Melanio Alberto Meza López y le dio intervención a la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del doctor Martín Ocampo. También resolvió apartar al juez Carlos Goggi, a cargo del Juzgado Nacional 91, que debe enviar las actuaciones al Centro de Informática para que se sortee a un nuevo juez en cuanto la resolución quede firme, antes del comienzo de la feria judicial.

Desde la Procuración General, habían dicho a LA NACION que intervendrían en la causa en la medida en que lo dispusiera la Justicia. Pocas veces la Cámara Civil toma una resolución en un mismo día (la causa había llegado ayer a manos del fiscal que emitió el dictamen). A partir de ahora, las tres partes pugnarán por el patrimonio de la autora: el marido, el encargado y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

La Cámara argumenta que el juez Goggi no le dio chance a Sato de ejercer su derecho a la defensa y que “este proceso sucesorio, de carácter voluntario, no es el trámite adecuado para determinar si se cumplen o no los recaudos necesarios para subsumir el caso en el supuesto previsto por el artículo 2437 del Código Civil y Comercial”, donde se establece que el divorcio o la separación de hecho sin voluntad de unirse excluyen el derecho hereditario entre cónyuges. Sato y Sarlo se casaron en 1966 y nunca se divorciaron, aunque se separaron en la década de 1970. Desde la década de 1980, la ensayista estuvo en pareja con el cineasta Rafael Filipelli.

En la apelación presentada por el abogado de Sato, el letrado Agustín Lipovsek Albores, que pidió el apartamiento de Goggi de la causa, se indica que la supuesta calidad de heredero de Meza López es “falsa e inexistente”, que el supuesto testamento manuscrito no es tal y que la resolución del juez Carlos Goggi de apartar a Sato de la causa es arbitraria por haber violado el derecho a la defensa. Además, se considera lo actuado por Goggi “un disparate jurídico” y se le reprocha al juez no haber tomado medidas de seguridad respecto de los bienes de Sarlo.

Cabe recordar que días atrás, antes de que se supiera públicamente que el encargado reclamaba el departamento de la calle Hidalgo, una influencer contó en X que discos de la colección de Sarlo y Filippelli, se estaban rematando en una disquería porteña. También un vecino del edificio de la calle Hidalgo dijo que Meza López -que tiene las llaves del departamento de Sarlo y se halla al cuidado de la gata Nini- le había prestado un libro de la biblioteca de Sarlo, que debería estar en custodia judicial.

En ese mismo despacho, donde Sato -que vive en Santiago de Chile- se considera heredero forzoso y arguye que seguía unido a Sarlo en términos privados, se menciona que él y “un grupo de otras personas que conformaban el grupo cercano de amigos” de Sarlo (el “círculo íntimo”) deseaban darle “fines filantrópicos” a los bienes heredados para “conservar su legado y enorme aporte cultural”. Al morir, Sarlo dejó dos propiedades y los derechos de autor de su obra.

Desde la editorial que publica gran parte de la obra de Sarlo, Siglo XXI, informaron a LA NACION que hasta que la Justicia no resuelva quién o quiénes son los herederos, los pagos por los derechos de autor de la ensayista deberán hacerse “en la cuenta especial que determine el juez”.