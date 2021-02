“Entre hombres”, la miniserie basada en la novela de un argentino que competirá en la Berlinale

La miniserie argentina Entre hombres, basada en la novela homónima de Germán Maggiori (Lomas de Zamora, 1971) y dirigida por Pablo Fendrik, fue seleccionada por el Festival de Cine de Berlín para competir en la Berlinale Series Market. Este año, a causa de la pandemia, el evento se realizará de manera virtual entre el 1 y el 5 de marzo.

Maggiori contó a LA NACION que trabajó junto con el director en la adaptación de su primera novela, elogiada por escritores y críticos. “Hice una propuesta de adaptación y, una vez que la aceptaron, escribimos los guiones. La serie quedó tremenda, Pablo se involucró mucho en el proyecto y se ve clara la impronta del director”. La serie se grabó en el invierno de 2019. “Una noche fui al rodaje -dice el escritor, guionista y odontólogo-. En una esquina de Pompeya, la producción había reconstruido una estación de servicio abandonada y, en un galpón, un boliche de bailanta. Era una escena importante, como con doscientos extras. Ahí me di cuenta realmente de la dimensión que tenía el proyecto y de la entrega que había de parte de todo el equipo de la serie; eso fue clave en el resultado”. En 2001, el autor ganó el concurso internacional de novela La Resistencia-Alfaguara, en México, con Entre hombres. El jurado estaba integrado por el mexicano Juan Villoro, el chileno Alberto Fuguet y el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, María Fasce y la española Nuria Barrios.

Germán Maggiori es narrador, guionista y odontólogo; "Entre hombres" se podrá ver en HBO

Ambientada en la Buenos Aires de los años noventa, la novela narra un mundo de crimen, violencia y descomposición social, cuyo puntapié inicial es la muerte de una travesti en una orgía en la que participan, entre otros, un juez y un senador nacional. “Me interesa trabajar mucho el marco de las ficciones -destaca Maggiori-. La Argentina es un país con una historia política convulsa y llena de vaivenes dramáticos, y como escritor no puedo desaprovechar eso; la forma en que el contexto político destruye, deforma o transforma a las personas es un elemento que no quiero soslayar”. Maggiori no cree que la cuestión de la masculinidad, que para algunos críticos es un leitmotiv de su obra, sea una marca de estilo, “excepto en Entre hombres que va justamente de eso; en todo caso lo que habría sería una masculinidad puesta cada vez más en cuestión por el mismo contexto”.

Portada de la flamante edición de "Entre hombres"

En 2020, Edhasa reeditó la novela. “No suelo volver sobre los textos publicados, pero en este caso no tuve otra opción porque me había comprometido a adaptarlo, pero la faena no me resultó para nada tediosa, ni me vi tentado a reescribir o cambiar algo de fondo -señala el autor-. Aunque pensándolo bien, esta mirada retrospectiva indulgente que estoy teniendo quizás obedezca más a la pereza que me da volver sobre los textos publicados”. Maggiori confía en que la serie coproducida por HBO Latinoamérica y Pol-ka propiciará la circulación del libro y acercará a nuevos lectores. También es autor de las novelas Cría terminal, premiada por el Fondo Nacional de las Artes en 2014, y Egotrip. A diferencia de otros colegas del género negro, su nombre no aparece tanto en la prensa. “Egotrip es mi mejor novela, no me preocupa demasiado que no haya concitado mucha atención, a Entre hombres le pasó lo mismo. En algún momento va a pegar la vuelta”, dice.

El narrador y ensayista Ricardo Piglia incluyó un relato de Maggiori, “De Revolutionibus Orbium Caelestium”, en Las fieras. Antología del género policial en la Argentina, y recomendó con entusiasmo la lectura de Entre hombres. Antes de morir, le legó su biblioteca. “Ricardo era primo hermano de mi viejo, Horacio; se criaron juntos hasta los diecisiete, cuando Ricardo se mudó a Mar del Plata después de la Libertadora -cuenta el escritor-. Tanto Ricardo como mi padre fueron presencias determinantes en las circunstancias de mi vida que me llevaron a la literatura. Crecí leyendo sus libros, y eso, sin duda, me moldeó como lector. Por él llegué a Arlt, a Borges, a Sarmiento, a Macedonio, a Gombrowicz, a Pavese, y a tantos otros; tirando de esa red de lecturas fue que me terminé convirtiendo en escritor”. Cuando Maggiori era chico y vivía en la zona sur del conurbano bonaerense, Piglia pasaba a visitar a la familia. “Me gustaba escucharlo, era algo magnético la forma en que podía resignificar la más banal de las anécdotas y encontrarles sentidos completamente ocultos y originales. Nunca perdí el contacto, pero durante años nos vimos poco, él vivía una gran parte del año afuera, y yo andaba enredado con mis cosas. Al final, durante el último tiempo, pude estar cerca de él, recuperar el tiempo perdido y disfrutar de su genialidad”.

En la Argentina, la serie, coproducida por HBO Latinoamérica y Pol-Ka y protagonizada por Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi, se podrá ver en el primer semestre. Después de la adaptación de Entre hombres, Maggiori siguió escribiendo guiones. “Me gusta el trabajo y le pongo empeño. En los ratos libres, que no son muchos, trabajo sobre un libro de relatos”. A partir de su experiencia como guionista, inició además una novela distópica en la que una casta de ejecutivos psicópatas, manipulados por un escritor resentido, toman el control de la industria audiovisual y destruyen el mundo. “Supongo que ese es el punto donde ambos mundos se tocan”, concluye.