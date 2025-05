Es pregunta

Esto es menos una noticia que una pregunta. Varias preguntas, en realidad. Desde julio de 2022, cuando tuve Covid y pasé una semana de fiebre y dolor de garganta, aunque sin otras complicaciones, empezó a ocurrirme algo rarísimo.

Al principio me pasaba todos los días. Después, se fue espaciando, pero nunca desapareció. Y era brutal. De pronto, de la nada, me invadía un sueño incontrolable. Entiéndase bien, hice guardias en el ejército, pasé noches sin dormir y, como todo el mundo, atravesé desvelos por personas queridas. Una cosa es cabecear de cansancio. Esto era otro asunto. Se me apagaba el sistema, del todo y catastróficamente. El cuadro duraba unos 45 minutos y se iba. Consulté, pero no hubo mucho consenso. Sí, podía ser una secuela del Covid. Pero podía ser cualquier otra cosa. El único dato seguro es que jamás me había pasado algo así. Dos años y nueve meses después, este cansancio implacable me asaltaba al menos un par de veces al mes.

Hace 60 días tuve Covid de nuevo. Fui paciente, hice reposo y me curé. Desde esta segunda infección, estos ataques de agotamiento incontrolable desaparecieron por completo. No tengo ninguna explicación, insisto. Solo preguntas. Pero no creo ni un poquito en las coincidencias.