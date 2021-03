Escritores e intelectuales responden. ¿Leerán el libro de Mauricio Macri?

A un día del lanzamiento del libro del expresidente Mauricio Macri y luego de la polémica porque algunas librerías habían anunciado públicamente que no venderían Primer tiempo por razones ideológicas, comerciales o de catálogo, varios intelectuales respondieron a LA NACION: ¿Leerán las memorias del expresidente? Algunos, como el filósofo Tomás Abraham, el investigador Pablo Gerchunoff, el escritor Guillermo Martínez o el sociólogo Marcelo Leiras fueron bien expeditivos al responder sencillamente que no. Otros, que se mostraron interesados en leerlo, compartieron sus motivos, igual que escritores e historiadores que, por ahora, no lo tienen entre sus prioridades.

Algunos de los intelectuales consultados, además, estarán presentes en el acto de presentación del libro que Macri protagonizará este jueves a la tarde, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, al que asistirán cerca de quinientos invitados, cumpliendo con las pautas establecidas por los protocolos sanitarios. Según trascendió, el propio expresidente confeccionó la lista de asistentes.

Beatriz Sarlo leerá el libro del expresidente cuando resuelva la intimación judicial de Axel Kicillof

Beatriz Sarlo, ensayista y periodista. “No me invitaron a la presentación del libro de Macri. Mucho interés no me despierta el libro, pero quizás sea porque todavía no tuve la ocasión de leerlo. La editorial no lo mandó y para leerlo tendré que comprarlo. Cuando termine el lío en que estoy, porque Axel Kicillof me ha intimado judicialmente por mis notas, voy a leerlo, pero no tengo idea de cuándo sucederá eso”.

Federico Andahazi, escritor y periodista. “No iré a la presentación del libro, en principio por mis compromisos laborales, pero seguramente lo leeré, por motivos periodísticos antes que literarios, claro. En general, no me despiertan demasiado interés los libros escritos o dictados por políticos, salvo excepciones. No tuve éxito con el de Cristina Fernández y no me tengo mucha fe con el de Macri tampoco. No son ellos, soy yo”.

José Emilio Burucúa es un lector consuetudinario de las memorias de expresidentes argentinos Ignacio Sanchez

José Emilio Burucúa, profesor y ensayista. “Seguí con interés el asunto de la recepción del libro de Macri, que estoy dispuesto a comprar y leer, tal cual hice en su momento con el Sinceramente, de la doctora Fernández. Pues ocurre que leo sistemáticamente los textos que nos legan los presidentes, desde La fuerza es el derecho de las bestias o La comunidad organizada, escritos por Juan Perón, Petróleo y política de Arturo Frondizi, Mi testimonio del general Lanusse, los mayores y más luminosos discursos del cada día más gigantesco Raúl Alfonsín. No le diré cuáles son mis conclusiones acerca de todos esos autores que dirigieron los destinos del país. Pero sí, leeré el texto de Macri, por esa inveterada costumbre de la que no me arrepiento y, además, porque lo voté varias veces y estoy ansioso por vislumbrar si acaso habrá una posibilidad de derrotar al peronismo kirchnerista en las elecciones de 2021 y, más que nada, en las de 2023″.

Santiago Kovadloff, poeta, ensayista y académico. “Fui invitado pero no voy a poder ir por razones de trabajo. En cuanto a la lectura, la voy a hacer; tengo mucho interés en leer el libro porque será un encuentro con su reflexión crítica, autocrítica y programática; estoy seguro de que el libro despliega esas tres vertientes y por ese motivo quiero leerlo”.

Claudia Piñeiro, escritora. “No fui invitada a la presentación. No lo voy a leer porque no leo libros de ese tipo, escritos por políticos, que dan cuenta de sus propias gestiones o que apuntan a hablar de ellos y que intuyo tienen propósitos que no son literarios. No me atraen como lectora. Tendrían que tener un tema que me convoque, tratado por un político que respete y con buena prosa o un buen ghost writer. Leí varios libros de Alfonsín, por ejemplo, porque tenía que hacer un trabajo sobre él y porque son otro tipo de libros, no coyunturales, Alfonsín tiene libros de filosofía política, un asunto que me interesa más. Tengo el de Obama sobre la mesa, me pregunto si alguna vez lo leeré.

Gonzalo Garcés, escritor y editor. “No fui invitado a la presentación. Sí tengo curiosidad por leer el libro. ¿Por qué? Porque el relato de la política (uso la palabra sin sentido peyorativo) nunca fue su fuerte y me gustaría saber cómo se las arregla en esta ocasión. Que el libro haya sido escrito con mucha o poca ayuda no viene al caso: sigue siendo el relato que él eligió”.

Nicolás Mavrakis, narrador y ensayista. “La única idea que tengo sobre el libro del expresidente es que es un grave error intelectual negarse a leer (o a vender) su libro. La lógica de ‘bloquear’ o ‘silenciar’ lo que ‘no me gusta’ es más neoliberal que todo el proyecto político macrista junto. Personalmente, soy un cuidadoso lector de la obra de Hernán Iglesias Illia, un artista del equívoco fundamental para entender al macrismo”.

Beatriz Bragoni, historiadora y académica. “Dudo de que mi opinión le sirva: no lo tengo en carpeta y tampoco he leído Sinceramente. Es una forma de preservar mi plan de lecturas de la atmósfera de confrontación que repaso cada día en la prensa nacional y en Twitter. Tengo el PDF del libro de Cristina Fernández; alojaré el libro de Macri en la biblioteca para otro tiempo de lectura y escritura”.

La escritora Silvia Plager respondió con humor e ironía las consultas de LA NACION

Silvia Plager, escritora. “Soy persona mayor en riesgo, no me vacunaron. Ni sé cuándo me toca porque no cumplí ochenta. Veo que proponen, ciertos energúmenos, no vender libros de Macri. Y otros fundamentalistas proponen tirar a la hoguera los de Beatriz Sarlo. Cuando salió Sinceramente, por supuesto, no lo leí. Pero me alegré por la editorial. Pensé: ‘Penguin Random House gana mucha plata con Cristina Kirchner, a lo mejor esa ganancia ayudará a que mi editorial me siga publicando’. Mi marido y yo somos jubilados. No gastaría dinero en el libro de un político que hable de sí mismo aunque sea sinceramente. Yo ya estoy en mi tercer tiempo. Y si debo elegir, me quedo con la literatura. Se me acorta el tiempo, y lo aprovecho. Si parte de las fortunas de los dueños del poder se invirtieran en vacunas contra el Covid-19, capaz que les creería algo”.

Fernando Iglesias, ensayista y diputado nacional. “Fui invitado a la presentación y voy a ir, tengo una gran expectativa, aunque conozco lo que piensa Mauricio por haber charlado con él. Desde luego, el libro seguramente ordenará un poco las ideas y presentará un balance. No lo compré, espero que me lo regale. Yo le regalé el último mío, dedicado, y espero que él haga lo mismo”.

Sabrina Ajmechet, historiadora y politóloga. “Lo voy a leer porque me interesan los libros de los presidentes. Tanto de aquellos que escribieron antes de llegar a la presidencia (Sarmiento, Perón, Frondizi, Mitre) como de los presidentes que, luego de serlo, escriben un libro para contar su gestión; del 83 para acá todos menos Néstor Kirchner. Es un género en sí mismo y me resulta interesante entender cómo es que los presidentes describen su gestión, es una buena fuente para entender representaciones”.

Gabriel Di Meglio, historiador y director del Museo Histórico Nacional. “Como género me parecen muy interesantes las memorias de expresidentes. Este no pensaba leerlo ahora porque cuando los libros son de coyuntura están trabajando sobre la actualidad; en parte son balances, pero en parte están haciendo política en el presente. Son menos interesantes para mí que los libros que han escrito Alfonsín, Menem o De la Rúa, porque ya están fuera del juego político real. Cuando alguien está todavía en acción, el libro tiene otro tipo de intención, explicitada o no. Primer tiempo me interesa menos ahora, aunque sí para verlo más adelante como pieza histórica”.

Marcelo Birmajer, escritor. “No fui invitado a la presentación, por lo menos no todavía. Tengo ganas de leer el libro, en parte o entero. Los anticipos que estuvieron saliendo en los medios los leí con interés, así que me haré tiempo para leerlo”.