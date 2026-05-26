Espejos distorsivos

En medio de este caleidoscopio gigante una persona parada en el centro ve reflejada su silueta infinitamente en las paredes espejadas. Esta instalación del artista e ilustrador Yang Derong forma parte del Festival Internacional de las Artes de Singapur. Titulada “Eres (o no eres) lo que comes”, pretende, por medio de imágenes de comida y empaques de alimentos, crear conciencia sobre lo que ingerimos. La alimentación ha cobrado enorme relevancia en estos últimos tiempos. Aquello que comemos se ha convertido en un constante cuestionamiento, hasta el extremo de que se promulga como una definición de nuestra identidad. Si bien no se discute su importancia, el tópico se ha instalado con tanta insistencia que puede llegar a abrumar hasta el punto de generar un trastorno alimentario llamado “ortorexia”, que remite a la obsesión con lo que ingerimos y conlleva el fin del placer de disfrutar de una rica comida.