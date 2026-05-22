Poco más de una hora después de salir de Buenos Aires, el faro de Colonia avisa que ya es tiempo de anclar en el puerto. Llegar a Minas, en el centro este del Uruguay, lleva unas cuatro horas de auto hasta atravesar un paisaje serrano con cierto aire tandilense. Implica recorrer unos 275 kilómetros por cuatro rutas nacionales y dos departamentales (cosas del Waze, podría haber sido más directo). El trayecto hace evidente la diferencia con lo que sufren los transportistas y automovilistas argentinos a diario: el vecino oriental mejoró notablemente el estado de las principales vías terrestres.

El expresidente (Luis) Lacalle Pou invirtió mucho en eso y mejoró la situación, y ahora Yamandú (Orsi, actual mandatario), tiene un plan para dar continuidad en obras nuevas, a la vez que mantiene esos programas”, me cuenta un sobrino que trabaja para una importante industria forestal y transita casi a diario por todo el país.

Lacalle Pou no es “socialista”, más bien se puede decir que es liberal. Eso no le impidió invertir en obra pública. Orsi no es liberal, claro, está en la presidencia en representación del izquierdista Frente Amplio. Lejos de renegar de lo que hizo su antecesor, sigue sumando rotondas en los accesos a las principales ciudades. Continuidad del Estado, le dicen.