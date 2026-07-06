Espejos
- 1 minuto de lectura'
El hombre y su espejo, como si el involuntario juego óptico quisiera duplicar el peso que arrastra el recolector de basura. El fotógrafo supo estar ahí. Capturó el huidizo instante en que movimiento, persona y reflejo confluyen. Todo ocurre en un paso subterráneo del puente de Galata en Estambul, Turquía. Y es verdad que en este planeta hace rato que la diversidad convive con algo así como una única cultural global. Este hombre de remera, jean y zapatillas podría ser habitante de cualquier otra ciudad, al norte, al sur, al oeste o al este del globo. La carga que doblega su espalda, el carro y los cartones que lleva: ¿cómo se los llamará en Turquía? Recicladores urbanos, espejo involuntario del consumo ajeno, tracción a sangre que pervive por entre la fascinación tecnológica, el intangible flujo digital, las llamaradas de un futuro inevitablemente impregnado de pasado.
- 1
El Fondo Nacional de las Artes se postula como árbitro en la delicada situación de Santa Catalina de Siena
- 2
A los 84 años, murió la escritora Aitana Alberti León
- 3
Vicente Massot presentó un ensayo que invita a repensar la Independencia argentina
- 4
Daniel Melingo y el silbido porteño como una de las bellas artes