El hombre y su espejo, como si el involuntario juego óptico quisiera duplicar el peso que arrastra el recolector de basura. El fotógrafo supo estar ahí. Capturó el huidizo instante en que movimiento, persona y reflejo confluyen. Todo ocurre en un paso subterráneo del puente de Galata en Estambul, Turquía. Y es verdad que en este planeta hace rato que la diversidad convive con algo así como una única cultural global. Este hombre de remera, jean y zapatillas podría ser habitante de cualquier otra ciudad, al norte, al sur, al oeste o al este del globo. La carga que doblega su espalda, el carro y los cartones que lleva: ¿cómo se los llamará en Turquía? Recicladores urbanos, espejo involuntario del consumo ajeno, tracción a sangre que pervive por entre la fascinación tecnológica, el intangible flujo digital, las llamaradas de un futuro inevitablemente impregnado de pasado.