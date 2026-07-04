Restauran los pedestales de los vasos decorativos de la Plaza del Congreso

El paisajista francés Carlos Thays brindaría por la puesta en valor de los copones de la Plaza del Congreso. Los transeúntes, al ver que faltan las molduras de las bases, podrían pensar en un acto de vandalismo. Todo lo contrario: desde hace varias semanas, el equipo de Monumentos y Obras de Arte (MOA) trabaja en la intervención de 36 molduras completas adosadas a los ocho pedestales de los vasos decorativos del espacio público (y escenario de reivindicaciones y protestas) que diseñó Thays en ocasión de los festejos por el Centenario. Los planos originales del proyecto, firmados por el paisajista en marzo de 1910, están en el Archivo Histórico porteño.

Las bases de los jarrones decorativos en Plaza del Congreso se hacen en el taller del MOA Gentileza: MOA

Las tareas de restauración, comandadas por la Dirección General de Conservación del Paisaje Urbano, que depende del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, continuarán hasta inicios de 2027.

Puesta en valor de las molduras de los pedestales de los vasos decorativos diseñados por Carlos Thays hace más de cien años Gentileza: MOA

“Las bases de los jarrones están construidas en mampostería de ladrillos -informa a LA NACION la historiadora del arte Silvina González, del MOA-. Dependiendo la situación de cada caso, las molduras se ponen en valor o se reproducen. El tratamiento de la intervención consiste en el retiro de molduras, o de partes existentes, y el traslado al taller. Allí se realiza el modelado, molde y reproducción de las molduras en mortero de cemento reforzado”.

Cada pedestal mide aproximadamente tres metros; debajo de las molduras, lucen guirnaldas con motivos vegetales. En la Guía de patrimonio cultural de Buenos Aires se detalla que los ocho vasos, decorados en su base con “una imbricación de hojas de acanto y una guarda de palmetas”, se fabricaron con hierro fundido en la Fundición Val d’Osne y fueron diseñados por el escultor francés Pierre Rouillard. Las asas están formadas por volutas y hojas de acanto, y rematan en cabezas de carnero (o sátiros).

Como nuevos: una vez restaurados, así lucen los pedestales de los ornamentos de la Plaza del Congreso Gentileza: MOA

En el taller del MOA, situado en el Parque Tres de Febrero, también se restauran las bases de mampostería. “Se adosando los relieves -explica González-. Y, finalmente, se unifica el trabajo en la base y la moldura a través de trabajos de pintura”. En el MOA veintitrés profesionales desempeñan distintas tareas.

Los jarrones (que Thays llamó “vasos decorativos”) de la Plaza del Congreso, en lo alto de los pedestales, ofician a la vez de macetones chic y hoteles de pájaros con vistas al Congreso Nacional. “Habitualmente se van haciendo mantenimientos in situ o en el taller, según el estado de las piezas -agrega González-. Influye también la programación general de trabajos del MOA”.