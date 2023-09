escuchar

Los cielos de algunas de las grandes capitales del mundo suelen estar cruzados por las estelas de vapor que dejan los aviones. Una persona me preguntó una vez si no era peligroso que las aeronaves soltaran combustible así, sobre las ciudades. Me llamó la atención que hubiera llegado a una conclusión tan (nunca mejor dicho) estratosférica, así que le expliqué que no, no era combustible. Las estelas son agua que se condensa en forma de vapor cuando sale de los motores de los aviones a ciertas altitudes, entre 10.000 y 13.000 metros (la zona más baja de la estratósfera en las regiones cálidas). Además, deben darse ciertas condiciones de temperatura y humedad para que el fenómeno se haga presente. La foto de arriba es un ejemplo perfecto y además artístico, con una nave de British Airways que vuela bajo sobre el cielo londinense, mientras otras dos, a gran altitud, dejan sus características estelas.

Temas La historia detrás de la foto