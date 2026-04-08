“Estoy en shock”: Samanta Schweblin ganó un millón de euros en el Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana

MADRID.—La argentina Samanta Schweblin resultó ganadora de la primera edición del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, un galardón dotado de la suculenta recompensa de un millón de euros destinado a reconocer el mejor libro publicado en 2025. Cada uno de los finalistas recibió 30 mil euros: estaban nominados el autor colombiano Héctor Abad Faciolince (por Ahora y en la hora); la chilena Nona Fernández (Marciano); y los españoles Marcos Giralt Torrente (Los ilusionistas) y Enrique Vila-Matas (Canon de cámara oscura).

“Hemos acordado por mayoría otorgar el premio a El buen mal de Samanta Schweblin. El libro destaca por plasmar en un volumen de relatos nuevos mundos turbadores, fascinantes y complejos. Recorre magistralmente la frontera entre lo posible y lo imposible. Es un libro de belleza inquietante que sitúa la tradición del cuento en su punto más alto”, precisó esta tarde Rosa Montero, presidenta del jurado.

“Estoy en shock. Literalmente me siento como si acabara de bajar de una ruleta –dijo la escritora argentina residente en Berlín–. Agradezco al jurado; debe haber sido muy duro estar en sus zapatos. Y quiero agradecer también a tres mujeres muy especiales que se ocupan de mí y de mis libros: mi editora de Seix Barral Elena Ramírez, mi editora argentina Ana Laura Pérez y mi súper agente Johana Castillo”. Schweblin también agradeció a su familia por haber leído sus cuentos desde que era una niña y por haberle contagiado su amor por la lectura. Además la dedicó el galardón “a instituciones, como podría ser la muy quebrada, descuidadísima y abandonada Universidad Pública de Buenos Aires, y a mis pares, escritoras y escritores enormes de mi generación con las que me pienso, con las que nos leemos”.

Schweblin mencionó a cuentistas como Alice Munro, Jhumpa Lahiri y Banu Mushtaq, “autoras de un talento sobrenatural”, que lograron romper los cánones y acercar los cuentos a las premiaciones. “Me encanta que este premio incluya otros géneros más allá de la novela y dé su primer paso premiando la excepción. Me emociona de verdad pensar que estoy recibiendo un reconocimiento al género del cuento. Creo que hoy no es un momento cualquiera para subir al escenario. Parece que el mundo se cae a pedazos y nosotros insistimos en seguir celebrando la literatura, la importancia de las historias que nos contamos. Y me gustaría que nuestro mensaje en esta celebración sea un poquito más afilado”, continuó su discurso de aceptación.

El libro de cuentos ganador del premio está integrado por seis relatos

Schweblin es una de las escritoras más importantes no solo de América Latina sino de Occidente: su nombre llegó a sonar entre los favoritos en la última entrega del Premio Nobel y en 2022 obtuvo el National Book Award por Siete casas vacías, así como también el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.

Con un jurado destacado integrado por los argentinos Jorge Fernández Díaz y Leila Guerriero, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, José Carlos Llop y Élmer Mendoza, el galardón se anunció esta noche española en una gala celebrada en Barcelona. A su vez, contó con dos destacados secretarios del jurado, los periodistas Jesús Calero (ABC) y Sergio Vila-Sanjuán (La Vanguardia).

"Me emociona de verdad pensar que estoy recibiendo un reconocimiento al género del cuento", dijo la escritora en su discurso de agradecimiento Quique García - EFE

“La literatura no cambia las cosas de un día para el otro, no salva vidas en peligro. Creo que no hay de verdad ser humano circulando por este mundo que no esté cruzado y comandado por las fuerzas de las historias. No alimenta a los famélicos, no da respuestas finales. Somos todos, la humanidad entera sobre este mundo, un inmenso buque flotando en el mar. La literatura es el minúsculo timón que responde al volante, un 0,0% del buque. Pero es lo que hace que en días y días de navegación este buque llegue a un continente o a otro. Lo que celebramos hoy, de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos, es la contrafuerza. La conexión con los otros, la empatía, el sentido común. Parafraseando a la poeta polaca Wisława Szymborska, ‘peor que ponerse a leer y a escribir en un momento como este, sería no ponerse a leer y a escribir en un momento como este’”, finalizó su agradecimiento al jurado.

Este premio se constituyó para reconocer obras de narrativa publicadas en lengua española y en lenguas cooficiales que destaquen por su calidad literaria, originalidad y aporte cultural, y ha sido creado con el fin de “impulsar la creación literaria, fomentar la lectura y fortalecer el vínculo entre la literatura y la sociedad”, sostiene la empresa AENA (propiedad del Estado en 51%), responsable de la gestión de servicios aeroportuarios de España, un total de 46 aeropuertos.

La creación del galardón fue anunciada en febrero pasado y en marzo se conocieron los nombres de los finalistas. Su recompensa es tan importante como la del Premio Planeta, galardones a autores en lengua castellana que superan la dotación económica del Nobel, equivalente a un millón de dólares estadounidenses o 934.000 euros.

Samanta Schweblin, en el centro, junto con los demás finalistas: a su derecha Marcos Giralt Torrente y Héctor Abad Faciolince; a su izquierda la escritora chilena Nona Fernández y Enrique Vila-Matas Quique García - EFE

Justamente por la dotación, hubo cierta controversia cuando se conoció el monto del premio, así también como por la premura con la que se sucedieron los anuncios: “A los tenistas, si les dan un premio muy grande por un solo partido, mucho más grande que este, el gremio de los tenistas no protesta. Pero el nuestro sí, porque estamos hechos para criticar y está bien que sea así, pero los votos de pobreza no tienen por qué ser perpetuos”, opinó Abad Faciolince en la rueda de prensa. Otra de las críticas estaba vinculada al peso y prestigio de los escritores finalistas, un argumento que denunciaba la falta de oportunidad a otros autores no tan reconocidos e inéditos, aunque quizá tan talentosos como los cinco candidatos: “Me sorprende la percepción que tienen los periodistas o críticos culturales a veces sobre los nombres de los escritores, la consagración o no de determinadas figuras. Llevo más de 25 años en esto. Mi mujer es profesora de filosofía en un instituto y ninguno de los profesores de literatura me conocía como escritor”, expresó Giralt Torrente.

También se hizo eco de esta polémica el presidente de AENA, Maurici Lucena, esta noche en la gala de premiación: “Se ha escrito bastante y no siempre con buena orientación sobre el premio. En realidad, las cosas, como pasa muchas veces, son más sencillas. La decisión de AENA de crear esta musculosa iniciativa de mecenazgo es una parte de la responsabilidad social corporativa de todas las empresas y de las grandes empresas en singular. Prende devolver una porción a la sociedad de lo mucho que la empresa le debe a la sociedad”.

Ejemplares de la obra ganadora y de las finalistas se distribuirán a los ayuntamientos españoles para que lleguen a escuelas, bibliotecas y centros culturales, así como a los 11 mil empleados de la compañía, un estímulo que implica el desembolso de otro millón de euros.