Euros, viajes y laureles: tres escritoras argentinas fueron premiadas en Francia y en España

Buena racha para las letras argentinas en medio de una semana de tristes despedidas. En los últimos días, tres escritoras argentinas -Camila Sosa Villada, Claudia Piñeiro y Bárbara Alí- recibieron premios en Francia y en España.

A mediados de mes, se anunció que Camila Sosa Villada había ganado el Grand Prix de l’Héroïne 2021 a la novela extranjera, por Las malas (Tusquets), traducida a la lengua de Marguerite Duras por otra argentina, la escritora Laura Alcoba. La novela de la cordobesa lleva el título de Les vilaines. Este galardón fue creado en 2004 por Anne-Florence Schmitt, directora de la revista Marie Claire, como el Gran Premio Literario de Marie Claire, y desde 2006 tiene su nombre actual, cuando Schmitt fue nombrada directora del suplemento Madame Figaro, del diario Le Figaro. Sosa Villlada recibirá dos mil euros, mientras queda pendiente una invitación a viajar a la Ciudad Luz. Las malas, que integra el catálogo de la colección Rara Avis creada por Juan Forn para Tusquets, fue traducida al francés, alemán, croata, portugués y noruego; y hasta ahora ha merecido el Premio Finestres de Narrativa de Cataluña y el Sor Juana Inés de la Cruz. También fue una de las cinco finalistas de la primera edición del premio Filba-Medifé.

"Las malas", de la escritora Camila Sosa Villada, fue traducida al francés por la escritora Laura Alcoba

“Para viajar a París esto tiene que pasar”, dice Sosa Villada a LA NACION. “Esto” es, como se sabe, la pandemia. “Le Figaro es un diario súper importante y es conservador, además. Es bien raro que me hayan dado el premio, porque es un diario que custodia mucho la lengua francesa y yo no sé qué y yo no sé cuánto, pero está bien dos mil euros. Mira qué amarretes los franceses, ¿verdad?”.

El sábado pasado, llegaron noticias desde España. La novela Catedrales (Alfaguara), de Claudia Piñeiro, cosechó su primer premio en el Festival Valencia Negra. Con la historia de un crimen que emerge décadas después a partir de un coro de voces, obtuvo el galardón Best Novel del Festival Valencia Negra. El libro fue elegido en el premio VLC Negra por votación popular, de acuerdo a la metodología utilizada en este certámen a través de su sitio web, y fue seleccionada junto a Revancha, del español Kiko Amat, que recibió el premio Mejor Novela; y Ara direu que estic boig, del español Andreu Martín, que ganó el premio Millor Novela en la novena edición de Valencia Negra. Catedrales se encuentra entre los finalistas del Premio Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón, que se definirá a mediados del mes de julio y tiene a otras tres autoras argentinas en competencia en otros rubros: Gabriela Saidón con La reina, Ana Llurba con su novela Constelaciones familiares y Paula Rodríguez por Causas urgentes.

"Catedrales" cosechó su primer premio en Valencia

“En el festival eligen los libros finalistas y luego se define con la votación del público, que se tiene que registrar en la página del festival -dice Piñeiro a este diario-. El premio, que es simbólico, tiene el encanto de que te elijan los lectores, y también el misterio, porque no sabés si te leyeron o no, o lo hacen porque te siguen en redes, o porque leyeron una novela tuya anterior. No se sabe bien quién te vota, pero por supuesto soy agradecida con los que lo hicieron”. A inicios de julio, Piñeiro asistirá a la Semana Negra de Gijón, para luego viajar hasta Madrid para presentar su nuevo libro.

El reconocimiento más reciente lo obtuvo la poeta Bárbara Alí. “Anteayer, todavía estaba en la cama cuando recibí un llamado de España para avisarme que Memoria fantasma había resultado ganador, entre 1679 poemarios, en el Concurso XXXV Premio Unicaja de Poesía”, cuenta la autora a LA NACION. El premio está organizado por Unicaja y la editorial Pre-Textos, y concede cuatro mil euros, la publicación de la obra ganadora en ese sello y una estatuilla del escultor español Fernando Benítez. El jurado de esta edición estaba integrado por el director de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz; el representante de la editorial Pre-Textos, Manuel Borrás; los poetas Juan Ceyles y José Mateos; y el responsable del Centro Fundación Unicaja de Cádiz, Javier Vela. “Hablé con varios miembros del jurado que me saludaron con mucha alegría y la expresión ‘enhorabuena’ no dejó de resonar risueñamente durante el día en mi cabeza -agrega Alí-. A la llamada le siguieron las sensaciones de felicidad, asombro e incredulidad”.

Alí nació en Buenos Aires en 1984 y es licenciada y profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de Lengua y Literatura en el nivel secundario y brinda talleres de lectura y escritura. En 2014 obtuvo una mención en el Concurso Pablo Neruda, organizado por la Fundación Pablo Neruda, de Chile, y la Universidad Nacional de Córdoba. Poemas suyos aparecieron en las antologías del ciclo El Rayo Verde y en la antología de poesía Liberoamericanas. En 2016 publicó La mancha de los días en el sello Qué diría Víctor Hugo? (reeditado en 2020 por Kintsugi). Compiló junto con Roxana Molinelli la antología de poesía Otros colores para nosotras (Continente) y, en 2019, poemas suyos fueron seleccionados para integrar la antología de poesía Apología 4 (Letras del Sur Editora). En 2020 publicó Movimiento de ida en el sello Deacá, la editorial autogestiva de Villa Mercedes.