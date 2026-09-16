Exhiben nueve facsímiles de manuscritos originales de “La Divina Comedia” en la Biblioteca del Congreso

Los admiradores de La Divina Comedia esta vez podrán conservar la esperanza y maravillarse en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN), donde se exhibirán, por dos días, nueve facsímiles de los siglos XIV y XV de manuscritos originales de la obra cumbre de Dante Alighieri conservados en bibliotecas de Italia, Francia e Inglaterra. Las piezas fueron donadas por la Sede Central de la Societá Dante Alighieri a la Asociación Dante Alighieri porteña, que fue creada el 19 de septiembre de 1896 y celebra su 130° aniversario. El 14 de este mes se cumplieron 705 años de la muerte de Dante, en Rávena.

Fragmento del facsímil del códice Parigi-Imola realizado para el duque de Milán, Filippo Maria Visconti; la imagen muestra a Virgilio y Dante ante un centauro Prensa BCN

El acto de apertura de La Biblioteca de Dante tendrá lugar mañana en Alsina 1835, a las 11, con la presencia del nuevo director de la BCN, Nahuel Piccoli Fortuny; el vicesecretario de la Sede Central de Roma, Andrea Vincenzoni, y el presidente de la Dante de Buenos Aires, Marco Basti. El jueves, la muestra se podrá visitar de 12 a 20, y el viernes, de 8 a 13. La Dante BA tiene previsto organizar una muestra de los facsímiles de mayor duración, en otro espacio.

Facsímil de "La Divina Commedia degli Obizzi" Prensa BCN

Los facsímiles son obra de la editorial italiana Imago de Módena, especializada en la reproducción de obras manuscritas de tiradas numeradas, que combina reproducciones de alta calidad de los originales con técnicas artesanales centenarias. A inicios de mes, el papa León XIV recibió un facsímil de la Vita Sancti Marini, realizado por Imago. Quienes no puedan concurrir a la BCN, pueden consultar la biblioteca digital que reúne manuscritos y códices de la Divina Comedia conservados en Londres, Roma, Padua, Venecia, Florencia y París.

Los facsímiles del siglo XIV son la Divina Commedia Laurenziana, de la Biblioteca Medicea Laurenziana, en Florencia; la Divina Commedia Marciana, de la Biblioteca Nazionale Marciana, en Venecia (tiene más de doscientas escenas ilustradas); la Divina Commedia Palatino, de la Biblioteca Nazionale Centrale, en Florencia (con 37 miniaturas ilustradas); la Divina Commedia degli Obizzi, de la Biblioteca del Seminario Vescovile, de Padua; la Divina Commedia Gradenighiana, de la Biblioteca Civica Gambalunga, en Rímini (con ilustraciones del maestro tardogótico veneciano Cristoforo Cortese), y la Divina Commedia Additional, que tiene rúbricas latinas al inicio de cada canto, de la Biblioteca Británica, de Londres.

Cada facsímil es fiel a la obra manuscrita original Prensa BCN

Y del siglo XV se exhibirán la Divina Commedia Angelica, de la Biblioteca Angelica, en Roma (con comentarios de Jacopo Alighieri, hijo de Dante y de Gemma di Manetto Donati, y de Bosone da Gubbio); la Divina Commedia Parigi-Imola, resguarado en dos partes en la Biblioteca Comunale de Imola y en la Bibliothèque Nationale de France, en París, y la Divina Commedia di San Bernardo, de la Biblioteca del Seminario Vescovile, de Padua.

Guiado por Virgilio, Dante presencia los horrores del infierno en "La Divina Comedia" Prensa BCN

A partir de las 15.30, las actividades se trasladarán a la Sede Centro de la institución (Tucumán 1646), donde se rendirá homenaje a la trayectoria institucional y a la figura del expresidente Dionisio Petriella. Durante el encuentro, que reunirá a representantes de comités de la Dante de la Argentina y de países vecinos, Basti ofrecerá la disertación “I 130 anni della Dante, il suo grande Presidente e la nostra missione in tempi di IA” y los delegados de los comités de la Dante y expondrán sus proyectos.

Estuche que alberga los facsímiles de la muestra "La Biblioteca de Dante", donadas por Società Dante Alighieri, de Roma Prensa BCN

El cierre de la jornada estará a cargo de la directora académica, Gisela Vommaro, y culminará con una interpretación del Himno de la Dante BA interpretado por el Coro de la institución, que dirige el maestro Hernán Fassa.