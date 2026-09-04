Se consolida el Festival Argentina de Historieta y los creadores apuestan por el recambio generacional

Se va la tercera. Desde hoy a la tarde hasta el domingo, se hace una nueva edición del Festival Argentino de Historieta ¡FAH! en el Centro Cultural Rojas (avenida Corrientes 2038), con una feria de libros de historieta y narrativa gráfica y actividades para todo público. El evento organizado por la comisión de historieta de la Cámara Argentina del Libro (CAL) y el Rojas celebra el Día Nacional de la Historieta, establecido el 4 de septiembre por la publicación del primer número de El Eternauta en la revista Hora Cero, en 1957. Se inaugura hoy a las 17.30, y sábado y domingo va de 14 a 21.

Participan más de cuarenta editoriales de todo el país Mariano Sanjiao

“La primera edición fue en Adrogué y tenía otras características -dice el editor Diego Rey, uno de los organizadores del ¡FAH!-. A partir del año pasado, con la ayuda del Rojas y su infraestructura, pudimos acercarnos más a la idea que tiene la comisión de historieta de la CAL del festival. Esta edición intenta consolidar esa idea bajo los pilares de que sea diversa, para todo público, interdisciplinaria, libre y gratuita”. En 2025, participaron más 7500 personas.

“Hay recambio y hay público que es fiel a algunas propuestas editoriales de los últimos años -agrega-. Los grandes autores y sus obras siempre van a estar presentes, pero hay generaciones nuevas, premiada internacionalmente, que tienen su público”. Rey destaca la interdisciplinariedad de la historieta: “Se la puede ver en una adaptación audiovisual, en un ensayo, en una crónica periodística, en un fanzine de un artista plástico, en el diseño; por eso, apostamos a mostrar todos esos cruces en la medida que se pueda”.

Además de la feria de libros, en la que bibliotecas, librerías y comiquerías tendrán un 50% de descuento en sus compras, se realizarán charlas con referentes de la historieta y la novela gráfica, talleres de viñetismo, guion y animación, un “tinder” de citas para que guionistas y dibujantes hagan “match” y proyecciones de películas como Asterix y Obelix: Misión Cleopatra, en conmemoración por el centenario del nacimiento de René Goscinny, guionista de Astérix.

Están previstos espectáculos que vinculan la historieta con la música, los títeres y el teatro, actividades para chicos y un debate sobre humor gráfico feminista, en el que estará presente la viñetista española Flavita Banana. Figuran en el listado de invitados especiales el maestro Enrique Breccia (conversará el domingo con Juan Sasturain y en la Fotogalería del Rojas se exhibe la muestra de originales de El Sueñero), Quique Alcatena y Oscar Zárate, coautor con Alan Moore de la inquietante Un pequeño asesinato (Hotel de las Ideas, $ 28.000) y coeditor con Lucas Nine de la antología de once relatos gráficos de ¡Chamamé! (Hotel de las Ideas, $ 28.800).

En 2025, más de 7500 personas concurrieron al Festival Argentino de Historieta Mariano Sanjiao

El público también podrá conocer al ilustrador e historietista Carlos Gómez, al dibujante Kundo Krunch (coautor con Luciano Sracino de Las niñas de Cottingley; Tres Reyes Editores, $ 18.000), a la dibujante y autora Isol, a Alejandra Lunik, Fer Calvi (el domingo dará un taller de monstruos, robots y princesas), Pablo Vigo (Victoria; Maten al Mensajero, $ 22.500), Diego Agrimbau, Maite Diorio, Luciano Saracino, Daniel Duche, Jok, Diego Greco, Christian Montenegro (El Decamerón; Estudio Mafia, $ 27.500), Agustina Casot (Misterio; Maten al Mensajero, $ 19.500), Juan Pez, Lucía Martínez Mayer y el colectivo Femiñetas. La programación completa se puede consultar en la cuenta de Instagram del ¡FAH!

Habrá descuentos y promociones en títulos de Estudio Mafia, Hotel de las Ideas, Primavera Revólver, Comiks Debris, Comic.ar, Maten al Mensajero, Tren en Movimiento, Libros del Zorzal, La Editorial Común, Ovni Press, Pictus, Loco Rabia, Colihue, Libros del Zorro Rojo, Muchas Nueces y Fondo de Cultura Económica, entre otras editoriales. El ¡FAH! cuenta con el apoyo del Instituto Francés, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional, Latingráfica y Posca, y organizaciones del sector como Viñetas Sueltas.

Tres “próceres” de la historieta en el ¡FAH!

Enrique Breccia (1945) es pintor, historietista, guionista e ilustrador. Con su padre, Alberto Breccia, ilustró la historieta La vida del Che (1968), con guion de Héctor G. Oesterheld y, posteriormente, colaboró en la segunda versión de El Eternauta (1969). Su obra más personal fue y será El Sueñero publicada a mediados de los años 80. Trabajó en Estados Unidos para las editoriales Marvel y DC donde publicó Lovecraft y la serie de Swamp Thing.

Quique Alcatena (1957) es dibujante e ilustrador. Se desempeña en el ámbito editorial desde 1975. En la Argentina, colaboró con Ediciones Récord, Abril, Columba, Producciones García Ferré y Colihue. Fue cofundador y codirector de la revista Hacha. Trabajó en Estados Unidos (DC Comics, Marvel Comics Group, Dark Horse Comics, Eclipse y Moonstone), el Reino Unido (Fleetway, DC Thomson y Apocalypse), Italia, Francia, Alemania e India

Oscar Zárate (1942) es novelista gráfico que reside desde hace más de cincuenta años en Londres. Es coautor con Alan Moore de Un pequeño asesinato; con Carlos Sampayo de Trois Artistes à Paris, La Faille y Fly Blues; y con Richard Appignanesi de Hysteria, Introducing Freud e Introducing Existencialism. Escribió y dibujó dos novelas gráficas, The Park y Thomas Girtin, The Forgotten Artist. Continúa trabajando en su autobiografía de ficción ambientada en el barrio de San Cristóbal, en forma de novela gráfica.

Enrique Breccia, Quique Alcatena y Oscar Zárate Gentileza

Los tres respondieron algunas consultas de LA NACION.

-¿Notan cambios en el oficio de historietista?

Breccia: -Noto que se la valoriza más, pero en lo que respecta al trabajo en sí no cambió nada. El dibujante ilustra lo que que el guionista escribe, y le guste o no lo escrito debe ilustrar lo mejor posible.

Alcatena: -El oficio siempre, pero siempre, estuvo sujeto a vaivenes, y uno tiene que aprender a convivir con ellos. Pero lo que no cambia es el amor al medio que tienen los que lo practican.

Zárate: -Creo que lo más interesante que ha sucedido en los últimos veinte años en el mundo de la historieta es la llegada de las mujeres a este mundo creativo tan hermoso. Con una manera distinta de contar, movieron un poco las viejas estanterías con nuevas maneras de ver la vida. ¡Más que bienvenidas!

-¿Qué le dirían a quien quiere dedicarse a la historieta en la Argentina?

Breccia: -Que aprenda a dibujar y a usar las herramientas del oficio. Que no crea que es un trabajo sencillo. Que no lo “romantice” y que se lo tome en serio. Que trabaje duro y que evite la tentación de buscar atajos para terminar antes. Que se meta en la cabeza que sin trabajo duro no se llega a nada.

Alcatena: -El mío fue un largo proceso que nunca dejé de disfrutar.

-¿Cómo fueron sus experiencias de trabajo para mercados internacionales?

Breccia: -Fue buena. Soy un profesional y tengo que adaptarme a los diferentes mercados. O para ser más claro, al gusto del público de esos mercados. No es lo mismo el lector francés que el norteamericano o el argentino. Soy un dibujante “tropero”, o sea que muy pocas veces tuve la oportunidad de elegir lo que quiero o me gustaría hacer y por lo tanto agarro lo que me ofrecen, me guste o no. Cualquiera sea el caso siempre pongo lo mejor de mí, no por el público sino por una cuestión de respeto a mí mismo.

Zárate: -El mercado de la historieta internacional se va reduciendo, hay mucha competencia a través de los entretenimientos digitales y, ahora, la inteligencia artificial. Lo veo difícil tanto para un historietista inglés como para un historietista argentino. Paradójicamente el nivel de las novelas gráficas hoy es cada vez es mejor. Hace más de cuarenta años que estoy creando historietas y novelas gráficas para editores ingleses. Ya hace 55 años que vivo en Londres, puedo hablar en mis historias de eventos con autoridad y cuando hago una novela gráfica con un tema de la política inglesa, la respuesta es “Siempre es bueno tener una mirada distinta”, que quiere decir es la mirada de un extranjero no de un inglés.

-¿Qué piensan de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la historieta?

Breccia: -Soy un dibujante de la vieja época, una especie de fósil viviente. Trabajo con cartulina, lápiz, plumín, pincel y tinta china, y cuando es a color uso acuarela o acrílico. No sé utilizar tecnología digital y si supiera tampoco lo haría ya que el resultado me resulta todo muy parecido, chato y uniforme. Le falta el alma que sólo puede dar el trabajo que sale de la cabeza y termina en las manos. Hay algunos dibujantes que hacen excelentes creaciones digitales, pero son los menos.

Alcatena: -El dibujo a mano es un lugar de resistencia que muchos no planeamos abandonar. Este festival es una gratísima experiencia que convoca a hacedores y lectores que aman al medio.