“Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han unido en una Santa Alianza para acorralar a ese fantasma: el papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales de Francia y los polizontes de Alemania. ¿Qué oposición no ha sido acusada de comunismo por sus adversarios en el poder?”. Así comienza el Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels entre 1847 y 1848, que luego derivaría en la revolución rusa de 1917. Régimen que fracasó en toda la línea antes incluso de la caída del Muro de Berlín.

Para Javier Milei, ese fantasma sigue vivo, aunque la expresión oficial del Partido Comunista argentino, tras años de subsumirse en el kirchnerismo, represente en estas elecciones una expresión menos que mínima. Por alguna razón, el Presidente y su ministro Luis Caputo usan esa palabra en términos acusatorios hacia gran parte de la oposición, con eje en el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Tienen un problema y una gran confusión: siguiendo su razonamiento, alrededor de un tercio de los votantes (según las encuestas) serían comunistas, una proporción del electorado nada desdeñable. Por otra parte, ¿Axel es comunista? ¿Y los intendentes peronistas del conurbano que le responden?