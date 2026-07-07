Catalejo: para todas las edades

Me crucé últimamente con varias series de streaming que hacían referencia a distintos personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Lectora infatigable desde la niñez, confirmé con dolor que esa obra de Lewis Carroll no había formado parte de mi biblioteca y que apenas conocía lo medular de su historia. Y mientras me debatía sobre cómo resolver ese faltante, recordé a Alberto Manguel que, allá por 2015, admitía que había comenzado “tarde” a leer la Divina Comedia. Tarde, quería decir cerca de los 60 años. Si el exdirector de la Biblioteca Nacional se animó a confesar ese faltante en sus amplias lecturas, quién era yo para no conseguir un ejemplar de unos de los libros claves de la infancia. Tímidamente, entré hace pocos días en una librería porteña y pedí un ejemplar. “¿Para qué edad?” preguntó la amable empleada y me descolocó. Incómoda, respondí: “Para una adulta que nunca lo leyó”. Entonces, la joven se trepó a una escalera, escogió un libro y explicó: “Este tiene el texto completo, pero pocas ilustraciones. Así la historia fluye mejor. Si fuera para una niña, le ofrecería un ejemplar con más dibujos”. Y con una sonrisa, selló la venta: “Alicia es para todas las edades”.