Feria del Libro. Comienza el XV Festival de Poesía, con invitados internacionales, homenajes y entrega de medalla

Dos seleccionados de poetas -uno local y otro extranjero- participarán de viernes a domingo de la XV edición del Festival Internacional de Poesía en la Feria del Libro, más precisamente en la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco. En esta ocasión, el encuentro está al cuidado del escritor Miguel Gaya, que invitó a veintiséis escritores de una decena de países, ciudades y regiones, como la brasileña Camila Do Valle, los chilenos Andrés Anwandter y Victoria Ramírez Mansilla, el argentino residente en España Jonio González, la española Irene Solá, la ecuatoriana Margarita Laso, la armenia Sona Van, el polaco Dariusz Lebioda, el portugués Miguel Manso y los uruguayos William Johnston y Magdalena Portillo, y los argentinos Jorge Aulicino, Liliana Campazzo, Silvia Mellado, Alberto Muñoz, Susana Villalba, Jorge Fondebrider y María Rosa Lojo (que recibirá este sábado a las 21 la Medalla Europea de Poesía y Arte Homero, concedida en 2021), entre otros.

La escritora María Rosa Lojo recibirá de manos del escritor polaco Dariusz Lebioda la Medalla Europea de Poesía y Arte Homero ALEJANDRA LOPEZ

“La expectativa de todos los escritores y lectores es reanudar un encuentro con el libro -dice Gaya a LA NACION-. La Argentina tiene tradiciones cortas, pero intensas. La Feria es una de ellas, con más de un millón de visitantes, millones de ventas, centenares de stands. Con quince ediciones, el Festival de Poesía tiene su propia tradición, y su razón de ser es ese encuentro íntimo y colectivo con la poesía y los poetas”. Por protocolos sanitarios, las lecturas este año no durarán más de una hora. “Hemos hecho de esta necesidad virtud para lograr una mayor cercanía con los lectores, ya que cada lectura convoca a cuatro poetas. En el caso de los nacionales, hemos privilegiado a poetas del interior y de generaciones emergentes”. En cada jornada, habrá dos mesas de lecturas: una de18 a 19, y otra de 19.30 a 20.30.

En la apertura, hoy, a las 18 estarán presentes dos autoras premiadas: Susana Villalba, Premio Nacional de Poesía, y Silvia Mellado, Premio Alfonsina Storni. “Para los extranjeros, también hemos privilegiado a poetas con una obra sólida y personal, que sean voces emergentes en su país, y que entendemos pueden ser de interés en el nuestro -agrega Gaya-. Por la novedad de su temática, de la voz poética que los distingue o por su inserción en los nuevos modos de difusión de la poesía”.

El sábado a las 18, se estrena en el Festival la sección “Traducir-se: Poetas leen poetas”, con Jorge Aulicino, que leerá poemas de Pier Paolo Pasolini; Jorge Fondebrider, textos de poetas irlandeses; Silvia Camerotto leerá lee el Paterson de William Carlos Williams (que inspiró el film homónimo de Jim Jarmusch); Inés Garland e Ignacio Di Tullio leerán a Sharon Olds y Jonio González, a poetas norteamericanos y catalanes.

“Traducir a un poeta es un acto de gran riesgo y responsabilidad -dice Gaya-. Se trasvasa no solo un idioma, sino también una cultura y hasta un mundo propio, muchas veces en un solo poema. Pero debe hacerse de modo asequible al lector, a su lengua y universo de referencias, sin que por eso pierda la extrañeza de leer un mundo ajeno”.

Jorge Aulicino leerá poemas de Pier Paolo Pasolini Hernán Zenteno - Archivo

Aulicino ya eligió los poemas de Pasolini. “La Feria siempre me pareció un fenómeno inexplicable, que se renovaba cada año -dice-. No sé todavía en qué consiste la fascinación de miles de libros juntos, rodeados de luces y ruido. En las épocas heroicas, el predio ferial era casi un galpón y las salas de conferencias pequeños establos alfombrados con falso terciopelo. Ruidos incluso del tren que pasaba detrás del predio. En ese ambiente, aunque ha mejorado mucho con el traspaso a La Rural, las palabras dichas son muy efímeras, pero uno cree que habrá allí al menos un escucha para un poema. No leo más poemas míos porque lo hago intimidado y los leo mal. Es distinto si leo poemas de otros. Espero estar a la altura del talento de Pasolini, y no afectarlo demasiado ni en la traducción ni en la lectura”.

Alberto Cisnero leerá el 1º de mayo a las 18 junto con la española Alba Cid y Marisa Negri y Vicente Muleiro. “Es la primera vez que leo en el Festival de Poesía de la Feria -cuenta a LA NACION-. Organicé una pequeña antología para leer el domingo, con algunos poemas inéditos. Fue una linda sorpresa la convocatoria. En la Feria, se podrá recuperar el tiempo perdido en busca de libros. Los libros solo les interesan a los lectores. Siempre hay muchos libros en la feria. Plata y miedo nunca tuvimos, pero para un libro, siempre”. Los títulos de los invitados al Festival Internacional de Poesía se pueden encontrar en los stands de la Feria.

