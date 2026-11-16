Festival Salvaje: rechazan que se presente a la poesía como “la hija boba de la literatura”

En la segunda jornada del Festival Salvaje, que se realizó este fin de semana en la sede la Asociación Patriótica y Cultural Española (Bernardo de Irigoyen 674, Monumento Histórico Nacional desde 2022), dos de las grandes poetas argentinas: Inés Aráoz (San Miguel de Tucumán, 1945) y Elena Anníbali (Oncativo, 1978) conversaron con Sofía de la Vega sobre sus procesos creativos, el misterio de la poesía y el territorio, uno de los ejes del evento.

“Estamos con dos poetazas”, dijo De la Vega al presentar la charla “Chicas en tiempos suspendidos”, en tributo al título del último libro de Tamara Kamenszain.

Elena Anníbali, Inés Aráoz y Sofía de la Vega en la segunda edición del Festival Salvaje Catalina Distéfano - Gentileza CCEBA

“La poesía no se deja agarrar; es muy difícil alcanzarla”, dijo Aráoz, una de las colosas de la poesía argentina. Anníbali señaló que poetas, ensayistas y narradores trabajan con los mismos recursos, problemas y condiciones materiales y simbólicas. “Hay una discriminación, en el sentido más neutral del término, que termina siendo negativa para los poetas -acotó-. Estoy un poco cansada, por no decir podrida, de que en cualquier festival o congreso surja la pregunta de por qué se sigue escribiendo y leyendo poesía, a la que se presenta como la hija boba de la literatura”.

Para la autora de Curva de remanso, la poesía es una forma de conocimiento. “La poesía exige trabajo, dedicación, esfuerzo, tiempo, exige que estudiemos, no creo que haya nadie que se dedique a la poesía que diga que esta ocurre mágicamente”, enfatizó.

De la Vega les preguntó por las influencias de otras disciplinas en sus obras. “El primer territorio en cada persona es la lectura; en mi caso, el territorio mayor es la lectura -afirmó Araóz-. Cuando se lee, estamos en una dimensión diferente en la que encontramos cosas que son mucho más reales”. En 2019, la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán (Edunt) tiene en su catálogo En la casa-Barco. Obra reunida, si bien la autora dio conocer otros títulos desde entonces.

El festival literario convocó a cientos de personas el fin de semana Catalina Distéfano - Gentileza CCEBA

“La poesía se nutre de la música, del cine, de la pintura, de las imágenes -dijo Anníbali-. El alfabeto y el libro son un tipo de tecnología que ha resistido miles de años y va a seguir resistiendo, que trabaja con algo fantasmático que es esta creencia mágica que tenemos todos de que la palabra puede capturar algo de la esencia de lo real, que puede traer sus hilachas de lo real. Tenemos esta nave nodriza, este dispositivo, que se asienta en las cosas y se lleva algo [...]. Siento que la poesía es una forma de conocimiento que quiere profundizar en el conocimiento de la realidad, con la que mantiene una relación tensa. [...] Es una forma de entender el mundo”. En diciembre, Fondo de Cultura Económica publicará el nuevo libro de la escritora: Un falso apostolado en magra tierra.

“La escritura es algo que está relacionado, como dijo Patricio Thorne [en la charla previa], con el territorio de la infancia que es una totalidad sagrada, graciosa, en el sentido de que es gratis y sin precio”, sostuvo Aráoz al comparar la escritura de poesía con los sueños: “El sueño te da una certeza que no te da ninguna otra cosa”, dijo la autora de Haré del silencio mi corona. “Si supiera cuál es el misterio de la poesía, dejaría de ser un misterio”, concluyó.

Luego, ambas autoras leyeron poemas en el salón del primer piso de la Asociación Patriótica y Cultural Española.

En el primer panel del domingo, conversaron con Selva Almada -una de las organizadoras del festival junto con Raquel Tejerina y Natalia Peroni- el poeta Patricio Thorne, y las escritoras María Belgrano y Marie Gouric.

Marie Gouric, Patricio Thorne, María Belgrano y Selva Almada Catalina Distéfano - Gentileza CCEBA

Thorne, santafesino que reside en Villa Mercedes, contó que en un momento se había sentido “desfasado” como escritor, al ser algo más joven que los poetas que habían sido sus maestros, como Juan Gelman e Irene Gruss, y mayor que los de la década de 1990, a quienes reclamó, en broma y retrospectivamente, algo más de lírica. Thorne fue un preso político en la década de 1970. “Somos muy cínicos”, dijo al evocar, en clave satírica, un encuentro en el que la escritora Juana Bignozzi se había despachado ásperamente sobre la obra poética de sus contemporáneas. Definió a Carlos Battilana como un “poeta sensacional”.

“La infancia es el territorio más móvil que conocí -dijo-. Los cambios de lugar tuvieron muchísima importancia en mi escritura pero la infancia siempre permaneció”.

Belgrano reveló que conocía a Thorne desde la adolescencia. “Pato estaba de moda cuando llegó a San Luis; mi profesora de Lengua, la poeta sanjuanina Susana Lage, nos contó que él se había instalado en la provincia”, dijo, entre risas de la audiencia. La autora, que reside en la ciudad de Buenos Aires desde hace más de veinte años, indicó que el cambio de territorio había influido en la “estructura mixta” de sus escritos, donde conviven la poesía y la narrativa, y la memoria puntana y la experiencia porteña.

“Siento que soy escritora porque me fui de Bahía Blanca, que es una ciudad cerrada, es verdad lo que dicen de ella, pero que luego se convirtió en una protagonista de mi escritura; gracias a la escritura, empecé a entenderla, a extrañarla y a quererla -afirmó Gouric-. Cuando llegó la pandemia y todo el mundo quedó encerrado en su casa, pensé ‘yo amo este lugar’”.

El festival cerró con una lectura en vivo en la que participaron Sergio Raimondi, Maité Lluch, Luciana De Luca y Fabio Martínez. Los responsables de las editoriales invitadas a la feria del libro del encuentro (Antipop, Mil Botellas, Caballo Negro, Maten al Mensajero, La Crujía y Salta el Pez, entre otras) informaron ventas de no más de diez ejemplares por jornada. “No esperábamos mucho más en un año de ventas tan bajas como este”, dijo uno de los editores consultados por este diario.