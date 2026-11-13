“Federal, itinerante y colaborativo”: vuelve el Festival Salvaje, con foco en la literatura pampeana

Este fin de semana, en la Asociación Patriótica y Cultural Española (Bernardo de Irigoyen 674), de 14 a 21, se presenta el Festival Salvaje organizado por las escritoras y libreras Selva Almada, Natalia Peroni y Raquel Tejerina, de Salvaje Federal. Después de la fluvial, llega la edición pampeana del encuentro, con la presencia de poetas, narradores y editores como Inés Aráoz, Dolores Reyes, Sergio Raimondi, Elena Anníbali, Roberto Chuit Roganovich, Valeria Tentoni, Marie Gouiric, Luciana De Luca, María Belgrano y Alejo Carbonell, entre otros. El sábado a las 20:30 habrá música en vivo con Juan Tata Cedrón.

Las provincias invitadas son San Luis, Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y La Pampa. En la feria de libros del encuentro participarán más de treinta sellos editoriales. En la edición anterior, que se realizó en las ciudades santafesinas de Rosario y Casilda, el Festival Salvaje convocó a más de mil personas. “Esperamos en esta nueva edición duplicar la cantidad de asistentes”, dice Raquel Tejerina.

Valeria Tentoni, Luciana De Luca, María Belgrano y Sergio Raimondi Archivo

Las actividades, con entrada libre y gratuita, se centrarán en ejes como territorio, lenguaje, circulación, escritura situada y literatura federal, entre otros. La programación, que se puede consultar en este enlace, incluye mesas de debate, un espacio central para lecturas en voz alta y dos talleres matutinos, el sábado, abiertos a la comunidad (con inscripción previa en salvajefederal@gmail.com), a cargo de Ángeles Alemandi y Fabio Martínez, en Barracas y Balvanera, respectivamente.

“El foco de Salvaje está puesto en generar un lugar de encuentro y conversación de autores y editores de distintas generaciones, trayectorias y visibilidad que puedan reunir a un público heterogéneo e interesado en conocer la producción literaria de la región invitada -dice Natalia Peroni a LA NACION-. Siempre pensamos que la construcción de estos espacios implican un trabajo en conjunto con otros actores de la escena cultural”. En esta ocasión cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Banco Hipotecario, Mecenazgo Cultural, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Editorial Universitaria de Tucumán.

“Nos parece importante que las editoriales tengan un lugar destacado dentro del festival, por eso este año convocamos a treinta de toda la región -agrega Selva Almada-. Sabemos que a veces las editoriales pequeñas tienen poca distribución o poca visibilidad en una librería, por ello las ferias son importantes para que circulen y se conozcan fuera de sus lugares de origen. Una de las charlas [el sábado a las 17:30] se enfoca en la cadena de producción del libro, con invitados que van a conversar de estas dificultades pero también de cómo revertirlas de manera creativa”. Define el festival como “federal, itinerante y de gestión colaborativa”.

“Poner el acento en una región nos permite conocer más de cerca a sus autores -destaca la autora de Una casa sola-. Una de las mesas, el domingo, pone a conversar a Inés Aráoz con Elena Anníbali, dos de las poetas contemporáneas más importantes del país, de distintas generaciones y provincias [Tucumán y Córdoba, respectivamente], juntas para intercambiar sus procesos de escritura, sus búsquedas estéticas, sus intereses. Queremos volver a la conversación, el diálogo cara a cara. Nos hace mucha ilusión escucharlas conversar y después leer una selección de sus poemas”.

Almada remarca que el panorama de la cultura, durante la gestión mileísta, es “muy complicada”. “Tiene a los trabajadores de la cultura como enemigos a combatir desde que asumió -dice-. Una de las primeras medidas que tomó Milei fue desmantelar la cultura, quitar subsidios, desfinanciar instituciones. Por supuesto esto también afecta al mundo del libro. Sin embargo, la reacción de buena parte de los artistas y trabajadores de la cultura fue seguir haciendo, seguir produciendo aun en las peores condiciones, seguir juntándonos, organizando ferias y festivales. Apostar a lo colectivo es lo mejor que podemos hacer en épocas donde nos quieren atomizados y sin ganas”.

Peroni observa que la situación no escapa a otros sectores de la economía. “La edición independiente y las librerías de barrio, sobre todo, suelen ser negocios de escala pequeña, mayormente autogestivos -dice-. La caída en el consumo de libros, que viene sucediendo hace un par de años y se agudizó en los últimos meses, complica la sostenibilidad de muchos proyectos culturales”.

Consultadas sobre el modo en que interpretan las críticas que se hacen al wokismo y el progresismo desde diversos sectores, Peroni responde que una característica de las editoriales independientes es la libertad que tienen para construir sus catálogos. “Pero me suele pasar, como librera, que encuentro a veces una alineación de estos títulos con la agenda progresista del momento. Me pregunto si no nos liberamos de las cadenas que supone la edición a gran escala, en el sentido de enfocarse solo en el cálculo del volumen de ventas de un libro, para terminar sometiéndonos a elecciones de obras con temáticas políticamente correctas. Por supuesto, no hablo de todas las editoriales”.

“Más que aludida, me siento interpelada -dice Almada al respecto-. Y la interpelación también te lleva a replantearte algunas cosas, a ensayar un diálogo con la, digamos, acusación. Me resulta fructífero. Las buenas intenciones o el voluntarismo muchas veces replican consignas vacías. Son épocas donde más que nunca es necesario volver a poner el cuerpo, ocupar un espacio físicamente”.

Los sellos convocados, además de una amplia oferta de títulos, ofrecerán precios para nada salvajes. “Los lectores van a encontrar precios amigables para estos tiempos de bolsillos flacos -concluye Almada-. Y vamos a tener una oferta gastronómica interesante; la idea es que el festival se disfrute como una gran fiesta a la que están todos invitados”.